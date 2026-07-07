Uma das melhores adaptações de Jane Austen para os cinemas está na Netflix

Em 2001, em Londres, Bridget Jones (Renée Zellweger) decide transformar o Ano Novo em ponto de virada. Aos 32 anos, solteira, insegura com o corpo, pressionada pela família e insatisfeita no emprego, ela começa um diário para registrar sem filtro o que come, bebe, fuma, deseja e promete mudar. Dirigido por Sharon Maguire, “O Diário de Bridget Jones” acompanha essa mulher comum enquanto ela tenta assumir o controle da própria vida e se vê dividida entre o chefe sedutor Daniel Cleaver (Hugh Grant) e o reservado Mark Darcy (Colin Firth), dois homens capazes de bagunçar qualquer resolução escrita com boa intenção.

Bridget Jones não aparece na tela como uma heroína pronta para vencer o mundo com blazer impecável e frases cortantes. Ela surge mais próxima da vida real, com vergonha de si mesma em festas familiares, medo de envelhecer sozinha e uma relação turbulenta com calorias, cigarros e taças de vinho. A virada de ano deveria trazer renovação, mas começa com cobranças sobre casamento, aparência e futuro, aquele pacote social que costuma chegar embrulhado em gentileza e alfinete.

A decisão de manter um diário nasce dessa pressão. Bridget quer escrever a verdade porque, fora daquelas páginas, precisa sorrir diante de parentes inconvenientes, colegas de trabalho e homens que a leem antes mesmo de ouvi-la. O caderno vira seu espaço de confissão, ainda que suas metas nem sempre sobrevivam até o almoço. Nesse ponto, a comédia ganha força por reconhecer algo muito humano. A personagem quer ser melhor, mas também quer ser amada antes de virar a versão perfeita que imaginou para si.

O chefe bonito e o perigo anunciado

No trabalho, Bridget convive com Daniel Cleaver, interpretado por Hugh Grant em uma de suas composições mais espirituosas de cafajeste elegante. Daniel é charmoso, inteligente, provocador e tem péssima reputação, o que, para azar dela, não diminui em nada sua capacidade de sedução. Ele se aproxima com comentários insinuantes, mistura autoridade profissional com flerte e faz Bridget acreditar que pode ser vista de maneira diferente dentro daquele escritório.

A relação entre os dois nasce em um ambiente desigual. Daniel ocupa o posto de chefe, enquanto Bridget tenta se afirmar como funcionária e mulher desejada. A atração, portanto, vem acompanhada de risco. Cada mensagem, cada encontro e cada gesto atravessam a fronteira frágil entre fantasia e exposição. O filme trabalha esse desconforto sem tirar de Bridget sua comicidade. Ela se atrapalha, exagera nas expectativas, interpreta sinais com fome de romance e acaba colocando o coração onde talvez devesse colocar um aviso de segurança.

O mais interessante é que Daniel não funciona apenas como par romântico. Ele representa uma tentação antiga, a promessa de validação pelo olhar do homem irresistível. Bridget sabe que há algo suspeito ali, mas o desejo costuma ser péssimo conselheiro quando veste terno bonito e fala com segurança. Hugh Grant dá ao personagem uma leveza venenosa, sempre simpática o bastante para ser aceito e irresponsável o bastante para deixar estrago.

Mark Darcy chega pela porta errada

Enquanto Daniel ocupa o campo do encanto, Mark Darcy entra pela via do desconforto. Interpretado por Colin Firth, ele é apresentado em um contexto familiar, cercado por expectativas e primeiras impressões desastrosas. Bridget o vê como um homem frio, arrogante e pouco disposto a agradar. Ele, por sua vez, parece observar Bridget com uma reserva que beira a grosseria. Não é exatamente o tipo de encontro que pede violinos, embora a mãe dela talvez discordasse.

Mark, porém, cresce na história por contraste. Ao contrário de Daniel, não tenta conquistar todos os espaços. Sua presença é mais seca, por vezes incômoda, mas ganha peso à medida que Bridget percebe as diferenças entre charme e caráter. O filme preserva esse atrito com inteligência, porque o interesse entre os dois não nasce de uma afinidade óbvia. Ele surge entre mal-entendidos, frases atravessadas e encontros sociais nos quais Bridget tenta manter dignidade enquanto a vida insiste em puxar o tapete.

Colin Firth trabalha Mark Darcy com contenção, quase sempre deixando mais na postura do que nas palavras. Isso faz o personagem parecer distante no início, mas também cria uma curiosidade legítima. Bridget não consegue simplesmente descartá-lo, mesmo quando gostaria. A antipatia inicial vira uma espécie de incômodo persistente, daqueles que ocupam espaço na cabeça sem pedir licença.

Amigos, família e um caos bem acompanhado

Parte do charme de “O Diário de Bridget Jones” está no entorno da protagonista. Os amigos Shazzer (Sally Phillips), Jude (Shirley Henderson) e Tom (James Callis) formam uma rede afetiva barulhenta, imperfeita e necessária. Eles bebem, opinam, reclamam e oferecem a Bridget aquilo que muitos romances esquecem de valorizar. A companhia de pessoas que não resolvem a sua vida, mas ficam por perto enquanto você tenta não afundar nela.

A família também tem papel decisivo. A mãe, Pamela Jones (Gemma Jones), atravessa uma fase de reinvenção pessoal e acaba acrescentando mais instabilidade à rotina da filha. O pai, Colin Jones (Jim Broadbent), surge com uma doçura discreta, tentando preservar algum equilíbrio quando todos parecem ocupados em cometer pequenos desastres. Essas figuras deixam o enredo mais rico porque mostram que Bridget não vive isolada em uma bolha romântica. Ela carrega expectativas de classe, idade, aparência e comportamento em cada jantar, festa e conversa doméstica.

A graça do filme vem muito dessa soma de constrangimentos. Bridget escolhe roupas erradas para ocasiões erradas, fala demais quando queria soar sofisticada e transforma pequenas situações sociais em provas de resistência. A direção de Sharon Maguire valoriza esses tropeços sem crueldade. O riso nasce do reconhecimento, não da humilhação gratuita. Bridget cai porque tenta participar do mundo, e essa insistência a torna mais próxima do público.

Uma comédia romântica com coração inquieto

Lançado em 2001, “O Diário de Bridget Jones” capturou uma personagem que parecia falar com uma geração de mulheres cansadas de parecerem sempre em dívida. Dívida com o corpo ideal, com o emprego ideal, com a idade certa para casar, com a maturidade esperada e com o autocontrole vendido como obrigação. A adaptação do romance de Helen Fielding acerta ao transformar esses temas em situações de enredo, sem prender Bridget em discursos sobre autoestima.

Renée Zellweger é a força central dessa engrenagem afetiva. Sua Bridget é engraçada porque leva tudo a sério demais, inclusive as metas mais absurdas. A atriz equilibra vulnerabilidade e timing cômico com precisão rara, fazendo com que cada erro tenha graça e algum peso emocional. Ela não interpreta uma caricatura de mulher solteira, mas uma pessoa tentando atravessar o dia sem ser derrotada pelo espelho, pelo chefe, pela mãe ou pela própria imaginação romântica.

O filme trata o amor como parte da vida adulta, não como cura milagrosa. Bridget quer companhia, mas também quer respeito, trabalho, desejo e um pouco de paz mental, se isso não for pedir demais em Londres. A disputa entre Daniel Cleaver e Mark Darcy movimenta a comédia romântica, mas o eixo real está na maneira como Bridget passa a reconhecer o que aceita, o que deseja e o que custa caro demais para manter.

Bridget é humana, falha, engraçada e sentimental, e não parece tão disposta a pedir desculpas por existir fora do padrão. O diário, antes usado para listar defeitos, passa a guardar também escolhas. E, para uma mulher cercada de palpites, isso já é uma pequena vitória escrita à mão.