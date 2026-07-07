O suspense no Prime Video que vai acelerar seus batimentos cardíacos

Dirigido por Rebekah McKendry, “O Jogo do Elevador” acompanha Ryan Keaton (Gino Anania), um adolescente que se infiltra em uma websérie de lendas urbanas para descobrir o que aconteceu com sua irmã, Becki Keaton (Megan Best), desaparecida meses antes após se envolver com um desafio online. A investigação leva o rapaz a um grupo de jovens recém-formados que grava vídeos sobre rituais assustadores, boatos da internet e supostos fenômenos sobrenaturais. O problema, para todos eles, é que a nova pauta não cabe tão bem assim no formato de entretenimento.

Ryan Keaton (Gino Anania) não procura susto, fama nem brincadeira para movimentar canal de internet. Ele procura Becki Keaton (Megan Best), sua irmã desaparecida, e acredita que a última pista passa por um ritual conhecido como Elevator Game. A premissa de “O Jogo do Elevador” nasce dessa mistura indigesta entre luto, curiosidade online e imprudência adolescente. O que começa com cara de desafio de fórum obscuro logo ganha peso de investigação pessoal, porque Ryan não aceita tratar o sumiço da irmã como mais um caso estranho para render comentários.

A direção de Rebekah McKendry trabalha com uma ideia simples e eficiente. Um grupo de jovens grava uma websérie dedicada a lendas urbanas, sempre com a postura de quem quer desmascarar histórias assustadoras e, de quebra, manter a audiência acordada. Entre eles estão Kris Russo (Alec Carlos), Matty Davis (Nazariy Demkowicz), Izzy Simpson (Madison MacIsaac), Chloe Young (Verity Marks) e Kevin (Liam Stewart-Kanigan). Ryan entra nesse círculo porque precisa chegar a informações que, sozinho, talvez nunca alcançasse. Para o grupo, ele parece mais um recém-chegado disposto a participar. Para ele, a turma é uma porta de acesso.

A websérie vira armadilha

O charme torto do filme está nesse atrito entre conteúdo e perigo. Os jovens lidam com o medo quase como pauta de trabalho. Escolhem uma lenda, preparam a gravação, encenam coragem e esperam que o resultado pareça bom o bastante para circular na internet. Nada disso é apresentado com grande solenidade, o que ajuda a dar alguma leveza ao início da história. A turma fala de assombração com aquele ar de quem já viu vídeos demais para se impressionar, até que o roteiro começa a cobrar a conta dessa pose.

Ryan percebe que o Elevator Game pode ser mais do que um boato reaproveitado por criadores de conteúdo. O ritual exige uma sequência específica de andares dentro de um elevador e promete abrir caminho para outra dimensão. No centro da lenda está a Mulher do Quinto Andar, também ligada à figura de Allie McCormick (Samantha Halas). A regra parece absurda o bastante para virar vídeo, mas rígida o bastante para assustar. Basta apertar botões, esperar as portas abrirem e seguir o percurso sem quebrar as instruções. Em tese, parece brincadeira de gente com tempo livre e juízo em falta. Na prática, vira um teste de sobrevivência emocional.

O elevador fecha o espaço

O roteiro acerta ao transformar um lugar banal em ameaça. Um elevador costuma ser só passagem, um intervalo entre um andar e outro. Em “O Jogo do Elevador”, ele vira sala de espera para algo que ninguém controla. A cabine limita o movimento, encurta a distância entre os personagens e obriga todos a dividir o mesmo desconforto. Quando as portas se fecham, não há muito cenário para distração. Restam botões, números, silêncio e aquela vontade muito humana de fingir que nada está acontecendo.

A escolha funciona porque o terror depende menos de explicações e mais de procedimento. O grupo precisa cumprir uma ordem, respeitar passos e continuar mesmo quando o bom senso sugere sair dali. Ryan insiste porque acredita que a repetição do jogo pode levá-lo a uma resposta sobre Becki. Os outros seguem por curiosidade, por vaidade, por compromisso com a gravação e talvez por aquela arrogância juvenil que faz qualquer ideia ruim parecer uma grande oportunidade. O filme cresce quando deixa essa imprudência falar por si, sem transformar os personagens em gênios do perigo.

Ryan carrega a culpa

A presença de Ryan muda a energia da história. Ele não é apenas o garoto deslocado que cai em uma aventura sobrenatural. Ele carrega uma culpa silenciosa, uma urgência familiar e a suspeita de que aquelas pessoas sabem mais do que dizem. Gino Anania interpreta o personagem com uma rigidez adequada a alguém que precisa se misturar, mas não consegue relaxar. Ryan observa, mede palavras, aceita participar e empurra o grupo para dentro do ritual porque a alternativa seria continuar sem resposta.

Becki, vivida por Megan Best, aparece como o centro ausente do enredo. Mesmo quando não está em cena, sua falta organiza as ações do irmão e dá ao filme um motivo mais concreto do que a simples busca por sustos. A relação entre os dois impede que “O Jogo do Elevador” vire apenas uma sucessão de portas abrindo em corredores mal iluminados. O medo tem endereço doméstico. Ryan quer trazer a irmã de volta, ou ao menos saber o que ocorreu, e essa necessidade torna cada passo no elevador mais arriscado.

A lenda ganha corpo

Kris Russo (Alec Carlos) e os demais integrantes da websérie representam uma geração acostumada a transformar qualquer coisa em registro. Eles gravam, comentam, editam, reagem e tratam o desconhecido como material. O filme observa esse comportamento com certo sarcasmo, mas sem exagerar na bronca. Há algo quase cômico na confiança com que a turma acredita dominar uma lenda só porque sabe enquadrá-la. A piada, quando aparece, está menos na fala engraçada e mais na situação. Gente jovem, câmera ligada, ritual sombrio e decisões que ninguém deveria tomar depois das onze da noite.

A Mulher do Quinto Andar surge como a ameaça que rompe essa confiança. Ela não precisa de grandes discursos para ocupar o filme. Sua força está na regra que a convoca e na dúvida sobre o que cada personagem viu, ignorou ou provocou. Rebekah McKendry usa a espera entre os andares para criar desconforto, enquanto o roteiro mantém a atenção no que Ryan deseja descobrir. O terror funciona melhor quando o espectador acompanha esse conflito sem receber todas as respostas de bandeja.

“O Jogo do Elevador” tem tropeços comuns ao terror juvenil, especialmente quando alguns personagens parecem interessados demais em continuar onde qualquer pessoa sensata já teria chamado um táxi. Ainda assim, o filme encontra seu melhor caminho quando junta lenda urbana, culpa familiar e cultura de vídeos online. A história não precisa entregar grandes novidades para prender a atenção. Ela se apoia em uma pergunta forte, em um espaço apertado e em um ritual fácil de entender. Ryan entra no elevador para procurar Becki, mas cada andar deixa mais evidente que algumas portas cobram caro antes de abrir.