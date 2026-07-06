Baseado em best seller do New York Times, um dos romances mais bonitos do século 21 está no Prime Video

Em “Querido John”, drama romântico de guerra lançado em 2010 e dirigido por Lasse Hallström, John Tyree (Channing Tatum), um soldado das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, volta à Carolina do Sul durante uma licença e tenta passar alguns dias com o pai, Bill Tyree (Richard Jenkins). O descanso muda de rumo quando ele conhece Savannah Curtis (Amanda Seyfried), uma universitária em férias que se aproxima dele num verão breve demais para comportar tantas promessas. O romance nasce na praia, cresce entre encontros simples e passa a depender de cartas quando a vida militar impõe distância, dever e um calendário pouco generoso.

John chega à cidade com a postura de quem está acostumado a obedecer ordens e falar pouco. Ele visita o pai viúvo, tenta ocupar a casa onde cresceu e parece mais confortável em silêncio do que em qualquer conversa íntima. Bill, por sua vez, vive preso a hábitos repetidos e à coleção de moedas, um universo meticuloso que guarda afeto, mas também muita dificuldade de aproximação. É nesse cenário de férias com prazo contado que Savannah entra na história.

A primeira aproximação entre John e Savannah acontece no cais, depois de um gesto de ajuda que parece pequeno, mas muda a agenda dos dois. Ela está acompanhada de amigos, envolvida em ações comunitárias e curiosa diante daquele soldado bonito, reservado e meio travado para assuntos sentimentais. Ele se encanta por Savannah porque ela olha para sua vida sem pressa e sem medo de fazer perguntas. O problema é que a licença acaba, e o relógio militar não tem nenhuma delicadeza romântica.

A casa do pai

O filme ganha mais força quando Savannah conhece Bill Tyree. Richard Jenkins faz do pai de John uma figura terna e dolorida, marcada por rotinas que o protegem do mundo, mas também o afastam do próprio filho. A coleção de moedas, tratada por Bill com devoção quase ritual, revela uma forma limitada de comunicação. Ele demonstra cuidado sem saber transformar isso em conversa comum, e John aprendeu a conviver com essa distância sem mexer demais no assunto.

Savannah percebe algo que John prefere não nomear. Ao sugerir que Bill pode ter traços de autismo, ela abre uma porta que o soldado manteve fechada por anos. A observação fere John porque atinge não apenas o pai, mas sua própria incapacidade de compreendê-lo. Channing Tatum acerta ao interpretar esse desconforto com rigidez, olhar baixo e explosões emocionais contidas. John sabe proteger uma unidade militar, mas se atrapalha diante da fragilidade dentro de casa.

Cartas no lugar de presença

Quando John volta ao serviço, o romance passa a existir por correspondência. As cartas entre ele e Savannah sustentam a relação, dão notícias e criam a ilusão de que a distância pode ser administrada com papel, tinta e paciência. O recurso é simples e eficiente porque cada mensagem chega carregada de atraso. Um sentimento escrito hoje só será lido depois, quando alguma coisa já pode ter mudado.

“Querido John” se apoia nesse intervalo entre o que os personagens sentem e o que conseguem dizer. Savannah escreve com esperança, John responde com a disciplina de quem tenta preservar um futuro possível, e o público acompanha a transformação de uma paixão de verão em compromisso cercado por ausência. Há um charme antigo nesse mecanismo, ainda mais num tempo em que esperar uma carta parece quase um esporte radical para ansiosos. Ainda assim, o filme não trata a espera como enfeite. Ela custa energia, atravessa datas importantes e deixa os dois em posições cada vez mais difíceis.

O 11 de setembro muda tudo

O plano de John era cumprir seu período no Exército e voltar para Savannah. Os ataques de 11 de setembro mudam esse caminho e colocam o personagem diante de uma decisão pesada. Permanecer na vida militar deixa de ser apenas uma escolha profissional. Passa a envolver lealdade aos colegas, senso de dever e uma pressão histórica que o filme usa como força concreta sobre o casal.

A partir daí, o romance deixa de depender apenas da vontade dos dois. Savannah precisa continuar vivendo na Carolina do Sul, cercada por pessoas que também precisam dela. John segue em missões, sem controle sobre datas, reencontros e notícias. O amor permanece, mas passa a disputar espaço com trabalho, família, guerra e cansaço. O filme é mais interessante quando aceita essa dificuldade sem transformar ninguém em vilão. As escolhas doem porque todas carregam alguma razão.

Tim, Alan e a vida que fica

A presença de Tim Wheddon (Henry Thomas) e de seu filho, Alan (Luke Benward), acrescenta uma camada importante à história. Tim é amigo de Savannah e vive uma rotina marcada pelo cuidado com o filho, que exige atenção constante. Essa relação aproxima Savannah de uma realidade que John, distante, só consegue acompanhar por cartas e visitas espaçadas. O drama cresce porque o filme coloca a protagonista diante de necessidades concretas, não apenas de dúvidas amorosas.

Amanda Seyfried dá a Savannah uma mistura de doçura e firmeza que impede a personagem de virar apenas a moça que espera o soldado voltar. Ela ama John, mas também enxerga as pessoas ao redor, assume responsabilidades e toma decisões que não cabem numa fantasia de verão eterno. Essa é uma das qualidades do filme. O romance é bonito, mas o mundo não para para que ele respire melhor.

Romance com o pé na areia

Lasse Hallström trabalha “Querido John” com sensibilidade e um gosto assumido por emoções grandes, embora nem sempre consiga fugir de soluções previsíveis. Algumas passagens soam arrumadas demais, especialmente quando a dor chega acompanhada por música, pôr do sol e olhares demorados. Mesmo assim, o filme se sustenta porque mantém o foco nos vínculos familiares e no peso das ausências. A relação entre John e Bill, em muitos momentos, é tão tocante quanto a de John e Savannah.

“Querido John” segue a pergunta que move toda a história. Até onde uma promessa resiste quando depende de cartas, licenças militares, doença, cuidado e tempo perdido. O filme pode até carregar a assinatura sentimental conhecida das adaptações de Nicholas Sparks, mas se encontra quando deixa seus personagens agirem com falhas reconhecíveis. John tenta voltar, Savannah tenta esperar, Bill tenta se comunicar, e cada um descobre que amar também exige presença no dia certo.