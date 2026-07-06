Hilary Swank em thriller sensual e perigoso no Prime Video

Lançado em 2020, o suspense “Perdas e Danos”, dirigido por Deon Taylor, acompanha Derrick Tyler (Michael Ealy), um agente esportivo bem-sucedido que tenta salvar casamento, carreira e reputação depois de uma aventura em Las Vegas virar uma ameaça muito maior do que ele previa. Ao lado de Hilary Swank, que interpreta a detetive Valerie Quinlan, e de Mike Colter, no papel de Rafe Grimes, o filme aposta em culpa, desejo, chantagem emocional e investigação policial para transformar um erro íntimo em um problema capaz de atingir todos os setores da vida do protagonista.

Derrick Tyler parece ter tudo sob controle. Tem uma empresa sólida, circula entre atletas, contratos e reuniões importantes, mora numa bela casa e mantém ao lado da esposa, Tracie Tyler (Damaris Lewis), a imagem de um casal elegante. Só que essa fachada já apresenta rachaduras antes mesmo da trama ganhar corpo. O casamento enfrenta desgaste, a confiança anda abalada e a viagem a Las Vegas, que deveria ser apenas uma pausa no ruído doméstico, vira o ponto em que Derrick faz a escolha errada com a pessoa errada.

O erro que volta para casa

Em Las Vegas, Derrick conhece Valerie Quinlan, uma mulher sedutora, firme e misteriosa. A atração cresce, a noite avança e ele se permite uma aventura que tenta tratar como episódio isolado. O problema de “Perdas e Danos” nasce aí, porque o filme sabe que certas decisões não acabam quando a porta do quarto se fecha. Elas viajam junto, entram no avião, atravessam a sala de casa e sentam à mesa do café da manhã com uma calma irritante.

Ao voltar para Tracie, Derrick tenta retomar a rotina de marido arrependido, ainda que sem coragem de dizer toda a verdade. Ele quer recuperar o casamento sem expor a traição, preservar a família sem abrir mão da imagem pública e manter a empresa sem que o escândalo alcance seus clientes. Michael Ealy interpreta esse homem dividido com uma aflição crescente. Derrick sorri quando precisa parecer seguro, mas seus gestos denunciam alguém que perdeu a vantagem numa partida que julgava dominar.

A situação muda de tamanho quando a casa do casal é invadida. O medo entra oficialmente pela porta, e o que parecia drama conjugal ganha contornos de investigação policial. Derrick e Tracie precisam lidar com a sensação de vulnerabilidade dentro do próprio lar, enquanto a polícia passa a fazer perguntas. Nesse momento, a vida íntima do protagonista deixa de ser apenas uma questão moral e passa a interferir em segurança, autoridade e confiança.

Valerie chega com distintivo

A grande virada da trama acontece quando Derrick descobre que Valerie é a detetive responsável pelo caso. A mulher com quem ele passou a noite em Las Vegas aparece agora dentro de sua casa, investida de poder legal e acesso à investigação. Hilary Swank dá à acesso à investigação. Hilary Swank dá à personagem uma frieza calculada, sem transformá-la numa vilã caricata desde a primeira aparição. Valerie observa, provoca, pressiona e parece sempre guardar uma informação a mais do que revela.

Essa inversão sustenta boa parte da tensão de “Perdas e Danos”. Derrick não teme apenas ser descoberto pela esposa. Ele teme perder o controle sobre a própria história. Valerie sabe de sua traição, conhece detalhes da investigação e ocupa uma função que lhe permite circular perto demais da família dele. O suspense cresce quando ele percebe que não está diante de uma pessoa que pode simplesmente ser ignorada, bloqueada ou esquecida. Ela tem distintivo, acesso ao caso e uma capacidade incômoda de aparecer quando menos convém.

Deon Taylor trabalha esse jogo com uma lógica de armadilha. Cada tentativa de Derrick de esconder a verdade cria outro ponto frágil. Se ele fala demais, compromete o casamento. Se fala pouco, parece suspeito. Se tenta se afastar de Valerie, ela se aproxima por vias oficiais. Se procura manter a calma, o medo denuncia sua perda de domínio. O filme ganha força quando transforma situações simples, uma visita, uma pergunta, uma troca de olhares, em pequenas bombas de efeito retardado.

O casamento vira investigação

Tracie Tyler não aparece apenas como a esposa enganada que precisa sofrer em silêncio. Damaris Lewis dá à personagem uma presença importante dentro do conflito, porque Tracie percebe mudanças, sente o peso das omissões e precisa lidar com uma ameaça concreta dentro de casa. O casamento, que já vinha marcado por fissuras, passa a ser atravessado por suspeitas novas. A invasão, a polícia e o comportamento estranho de Derrick criam um ambiente em que qualquer conversa doméstica carrega mais coisa do que as palavras dizem.

Nesse ponto, “Perdas e Danos” usa bem o constrangimento. Derrick quer proteger Tracie, mas também protege a si mesmo. Quer parecer vítima, mas sabe que esconde uma escolha que pode destruir a confiança dela. O filme encontra boa tensão nessa duplicidade, mesmo quando o roteiro exagera em algumas soluções. A graça amarga da história está em ver um homem habituado a administrar carreiras milionárias sem conseguir administrar uma única noite mal resolvida.

Rafe Grimes, vivido por Mike Colter, aparece como amigo e sócio de Derrick, alguém ligado ao universo profissional que o protagonista tenta manter longe do caos. Sua presença ajuda a mostrar que a crise não se limita ao quarto do casal. A reputação de Derrick, seus contratos e sua autoridade dentro da empresa entram em risco à medida que a trama avança. O erro privado começa a ameaçar também o homem público, aquele que depende de confiança para representar atletas e movimentar dinheiro.

Um suspense de culpa e vaidade

“Perdas e Danos” pertence a uma linhagem de thrillers adultos em que desejo, mentira e punição se misturam com certo prazer novelesco. O filme não finge ser delicado o tempo todo. Há momentos em que pesa a mão, acelera conflitos e prefere a tensão mais vistosa à sutileza. Ainda assim, existe algo bastante eficiente em sua maneira de prender Derrick num cerco progressivo. A cada nova cena, ele tem menos margem para escolher e mais motivos para temer o que Valerie fará em seguida.

Hilary Swank é uma presença decisiva nessa equação. A atriz carrega Valerie com uma mistura de charme, ameaça e disciplina policial, criando uma personagem que parece sempre avaliar o melhor momento para avançar. Michael Ealy responde com uma vulnerabilidade que torna Derrick menos arrogante do que poderia ser. Ele erra feio, tenta se proteger, demora a admitir o tamanho do estrago e paga por isso em parcelas cada vez mais caras.

O filme também funciona porque abraça seu lado entretenimento sem vergonha excessiva. Há suspense, romance torto, investigação, paranoia doméstica e aquele tipo de situação em que o espectador olha para a tela pensando que bastava o sujeito ter ficado quieto em Las Vegas. Essa pitada de ironia ajuda a tornar a história mais saborosa, ainda que o drama mantenha consequências sérias para os personagens.

“Perdas e Danos” é um suspense envolvente sobre uma mentira que ganha endereço, cargo e poder de polícia. Deon Taylor constrói uma trama de ritmo firme, apoiada no atrito entre culpa e ameaça, enquanto o elenco segura o interesse mesmo quando o roteiro estica algumas coincidências. Basta acompanhar Derrick tentando salvar a vida que construiu, enquanto Valerie transforma a pior noite dele em um caso aberto dentro da própria casa.