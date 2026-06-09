Jennifer Lopez e Jane Fonda travam guerra em família em comédia romântica, na Netflix

“A Sogra” prova que casar pode ser muito mais complicado do que encontrar o parceiro ideal. Lançada em 2005 e dirigida por Robert Luketic, a comédia romântica acompanha Charlotte Cantilini, ou apenas Charlie, interpretada por Jennifer Lopez, uma mulher que passou anos procurando alguém com quem construir uma vida. Quando conhece o médico Kevin Fields, vivido por Michael Vartan, ela acredita que finalmente encontrou aquilo que buscava. O problema surge quando entra em cena Viola Fields, personagem de Jane Fonda, uma ex-apresentadora de televisão que encara a futura nora como uma ameaça ao vínculo que mantém com o filho.

Charlie está acostumada a lidar com decepções amorosas. Sua rotina muda quando Kevin aparece de forma quase inesperada e demonstra ser tudo aquilo que ela procurava. Gentil, estável e apaixonado, ele rapidamente conquista espaço em sua vida. O namoro evolui e o pedido de casamento acontece sem grandes obstáculos.

A felicidade do casal, porém, dura pouco. Kevin decide apresentar a noiva à família e Charlie conhece Viola. A recepção está longe de ser calorosa. A mãe do médico atravessa um momento delicado. Depois de anos trabalhando diante das câmeras, ela perde seu emprego e vê sua relevância profissional desaparecer quase da noite para o dia.

A chegada da futura nora acontece exatamente quando Viola enfrenta esse vazio. Para ela, perder o filho para outra mulher parece tão doloroso quanto perder a carreira. A partir desse instante, a relação entre as duas mulheres passa a ser marcada por desconfiança e hostilidade.

Uma sogra em campanha permanente

Viola não esconde sua insatisfação. Ela passa a usar toda sua experiência, seu poder de manipulação e sua personalidade dominadora para tentar afastar Charlie. O objetivo é simples. Convencer a jovem a desistir do casamento.

Ao seu lado está Ruby, interpretada por Wanda Sykes. Assistente e confidente de longa data, ela acompanha cada tentativa de sabotagem com uma mistura de lealdade e incredulidade. Ruby conhece as excentricidades da chefe melhor do que ninguém e muitas vezes funciona como uma observadora privilegiada daquela guerra doméstica.

Enquanto isso, Charlie tenta manter a compostura. Ela deseja ser aceita e acredita que paciência pode resolver a situação. O problema é que Viola interpreta cada gesto cordial como um sinal de fraqueza. Quanto mais Charlie procura agradar, mais a sogra intensifica suas investidas.

Robert Luketic cria boa parte da narrativa em torno desses encontros desconfortáveis. Jantares, visitas e reuniões familiares se transformam em campos minados nos quais qualquer comentário pode desencadear uma nova disputa.

Jennifer Lopez e Jane Fonda dominam a tela

Grande parte do interesse de “A Sogra” está na química entre Jennifer Lopez e Jane Fonda. As duas atrizes compreendem perfeitamente o tom da produção. Lopez interpreta Charlie com simpatia suficiente para conquistar o público, enquanto Fonda se diverte ao transformar Viola em uma figura ao mesmo tempo arrogante, insegura e extremamente engraçada.

Existe uma energia especial nas cenas em que as duas dividem espaço. Charlie tenta preservar sua dignidade. Viola faz de tudo para provocar constrangimentos. O resultado é uma sequência de situações absurdas que funcionam porque as atrizes mantêm o equilíbrio entre exagero e credibilidade.

Michael Vartan acaba ocupando uma posição secundária dentro desse conflito. Kevin é o elo entre as duas mulheres, mas também se torna uma espécie de espectador involuntário. Muitas vezes ele sequer percebe a dimensão da disputa que acontece ao seu redor.

Esse detalhe acaba reforçando um dos aspectos mais divertidos do roteiro. Enquanto Kevin acredita estar organizando um casamento, sua mãe e sua noiva estão ocupadas travando uma batalha silenciosa pela influência dentro da família.

Por trás das risadas existe insegurança

Apesar do tom leve, “A Sogra” trabalha com sentimentos bastante reconhecíveis. Viola teme envelhecer, perder espaço e deixar de ser necessária. Charlie deseja construir seu próprio futuro sem precisar pedir autorização para isso. As duas enxergam a mesma situação por perspectivas completamente diferentes.

Jane Fonda consegue transmitir essa fragilidade mesmo quando sua personagem toma atitudes questionáveis. Em vários momentos, o espectador percebe que a agressividade de Viola nasce do medo de ficar sozinha. Essa camada acrescenta profundidade a uma personagem que poderia facilmente se transformar apenas em uma caricatura.

Jennifer Lopez também contribui para esse equilíbrio. Charlie não é retratada como uma vítima perfeita. Ela possui defeitos, perde a paciência e passa a responder aos ataques recebidos. Isso torna a dinâmica entre as duas mais interessante e menos previsível.

Uma comédia que continua divertida

“A Sogra” segue muitas convenções das comédias românticas dos anos 2000. Ainda assim, é divertida porque aposta em personagens carismáticos e em um conflito universal. Poucas situações são tão reconhecíveis quanto a tentativa de conquistar a aprovação de alguém que já decidiu não gostar de você.

Robert Luketic vê que o maior trunfo da história está na rivalidade entre Charlie e Viola. Por isso, concentra sua atenção nos embates entre as duas protagonistas e deixa que Jennifer Lopez e Jane Fonda façam o restante.

A comédia é leve, bem-humorada e sustentada por uma dupla de atrizes que transforma uma disputa familiar em um espetáculo divertido. Quase vinte anos depois de seu lançamento, “A Sogra” continua funcionando porque sabe que algumas guerras domésticas podem ser mais difíceis do que qualquer história de amor.