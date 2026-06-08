Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci em um clássico do futuro na Netflix

“O Irlandês” mostra como décadas de amizade, poder e lealdade podem se transformar em um peso impossível de carregar. Lançado em 2019 e dirigido por Martin Scorsese, o filme acompanha Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se aproxima da máfia americana e acaba envolvido em um dos desaparecimentos mais famosos da história dos Estados Unidos. Ao lado de Al Pacino e Joe Pesci, o ator protagoniza uma história que atravessa várias décadas para examinar os bastidores do crime organizado, da política e do movimento sindical americano.

A história começa quando Frank Sheeran trabalha como caminhoneiro e tenta sustentar a família após retornar da guerra. O passado militar lhe ensinou algo que será valioso nos anos seguintes. Ele sabe obedecer ordens e executar tarefas sem fazer perguntas. Essa característica chama a atenção de Russell Bufalino, personagem de Joe Pesci, um influente chefe mafioso que passa a abrir portas para o veterano.

A relação entre os dois cresce aos poucos. Russell apresenta Frank a pessoas importantes e o insere em uma rede de favores, negócios e interesses que movimenta enormes quantias de dinheiro. O caminhoneiro passa a frequentar reuniões reservadas e ambientes onde uma palavra errada pode custar muito caro.

O espectador acompanha cada etapa da ascensão de Frank e percebe que o personagem não entra em um universo desconhecido de uma vez. Ele é absorvido gradualmente por aquele ambiente, quase sem perceber o tamanho do compromisso que está assumindo.

A chegada de Jimmy Hoffa

Quando Frank conhece Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino, as coisas mudam. Presidente do poderoso sindicato dos Teamsters, Hoffa é uma figura extremamente influente na política americana da época. Carismático, falante e dono de uma autoconfiança quase inabalável, ele rapidamente cria uma forte amizade com Frank.

Pacino transforma Hoffa em uma presença magnética. Sempre que aparece em cena, o personagem domina a conversa e atrai todos ao redor. Seu entusiasmo contrasta com o comportamento reservado de Frank e com a discrição calculada de Russell Bufalino.

A amizade entre Hoffa e Frank se torna o coração da narrativa. O veterano passa a ocupar uma posição delicada. De um lado está o amigo em quem confia. Do outro está a estrutura mafiosa que lhe ofereceu trabalho, proteção e estabilidade durante anos. Enquanto os interesses desses grupos seguem alinhados, tudo funciona. Quando surgem divergências, a situação se torna muito mais complicada.

Poder, política e crime

Uma das qualidades mais impressionantes de “O Irlandês” está na forma como o filme apresenta os bastidores do poder. Scorsese mostra reuniões, telefonemas, encontros em restaurantes e viagens que parecem simples à primeira vista, mas carregam consequências enormes.

As decisões tomadas nesses ambientes afetam sindicatos, empresários, políticos e organizações criminosas. O diretor transforma conversas aparentemente banais em momentos de grande tensão. Muitas vezes, uma troca de palavras em uma mesa de jantar possui mais peso dramático do que uma cena de violência.

O roteiro também ajuda o espectador a compreender a dimensão histórica dos acontecimentos. A ascensão e a queda de Jimmy Hoffa aparecem ligadas às mudanças políticas e econômicas dos Estados Unidos durante várias décadas. Mesmo quem conhece pouco sobre o tema consegue acompanhar a narrativa sem dificuldade.

O peso das escolhas

Conforme os anos passam, os conflitos aumentam. Hoffa se torna uma figura cada vez mais controversa. Seus aliados começam a seguir caminhos diferentes e sua influência deixa de ser tão absoluta quanto antes. Frank passa a observar o crescimento das tensões enquanto tenta preservar relações que já não convivem em harmonia.

“O Irlandês” não romantiza o universo mafioso. Os personagens acumulam dinheiro, prestígio e influência, mas também carregam uma coleção crescente de perdas. Amigos desaparecem, alianças se desfazem e antigos parceiros deixam de ocupar os mesmos espaços.

Scorsese filma esse processo com uma melancolia constante. O tempo surge quase como um personagem invisível que acompanha todos os acontecimentos. As décadas avançam, os rostos envelhecem e os homens que antes pareciam intocáveis descobrem que nenhum poder é permanente.

Uma reflexão sobre solidão

Embora seja frequentemente lembrado como um filme de máfia, “O Irlandês” é também uma reflexão sobre envelhecimento. O diretor dedica boa parte da narrativa aos anos finais desses personagens e ao que resta depois que o poder desaparece.

Robert De Niro entrega uma atuação marcada pela contenção. Frank fala pouco, observa muito e guarda para si sentimentos que raramente verbaliza. Joe Pesci impressiona pela serenidade quase inquietante de Russell Bufalino. Já Al Pacino oferece uma das interpretações mais vibrantes de sua carreira recente ao transformar Jimmy Hoffa em uma figura fascinante, teimosa e profundamente humana.

Com mais de três horas de duração, o filme exige atenção e paciência. Ainda assim, a recompensa é significativa. Scorsese constrói um retrato detalhado de homens que passaram a vida cercados de influência e descobriram, tarde demais, que o tempo costuma cobrar suas dívidas sem conceder descontos. Quando a história se aproxima do encerramento, sobra uma sensação amarga de oportunidades desperdiçadas, amizades rompidas e silêncios que jamais poderão ser preenchidos.