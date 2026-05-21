Inspirado no Zodíaco: conheça suspense de investigação com Al Pacino, na Netflix

“Letras da Morte” reúne Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow sob direção de Johnny Martin para acompanhar um detetive aposentado obrigado a reabrir um caso quando um assassino transforma o jogo da forca em roteiro para novos homicídios. Archer (Al Pacino) vive afastado da polícia até perceber que os crimes recentes repetem padrões de uma investigação antiga conduzida por ele. O problema não aparece apenas pela violência das mortes. O assassino deixa letras, pistas e pequenos desafios que empurram a equipe para dentro de um quebra-cabeça público, quase humilhante para quem já trabalhou naquele arquivo. A delegacia perde tempo tentando impedir vazamentos enquanto jornalistas e curiosos acompanham cada novo corpo. O retorno de Archer recupera autoridade para a investigação, mas também reabre dúvidas sobre decisões tomadas anos antes.

Karl Urban interpreta Will Ruiney, policial mais jovem e menos disposto a aceitar o estilo impulsivo do veterano. Os dois negociam espaço dentro da investigação o tempo inteiro. Archer aposta na experiência e no instinto. Ruiney exige provas concretas antes de seguir qualquer suspeita. Essa disputa melhora algumas cenas porque não deixa que o filme transforme o investigador veterano em gênio infalível. Pacino aparece cansado, irritado e frequentemente atrasado em relação ao próprio criminoso, o que aumenta o risco sobre a equipe e reduz a margem para erro dentro da delegacia.

Mensagens deixadas no jogo

O assassino trabalha com símbolos simples. Letras penduradas, palavras incompletas e referências ao jogo da forca criam uma espécie de espetáculo mórbido para pressionar a polícia. Cada novo crime exige que Archer e Ruiney recuperem documentos antigos, revisem depoimentos e conversem novamente com testemunhas esquecidas pelo tempo. O filme se encontra nessas cenas de investigação, quando os personagens entram em arquivos, revisitam relatórios e tentam descobrir quem conhece detalhes suficientes para copiar o caso anterior.

Brittany Snow interpreta Christi Davies, jornalista que acompanha os assassinatos e força aproximações perigosas com a investigação. Ela não é muito um interesse romântico ou apoio emocional, mas mais alguém disposto a arrancar informações antes da polícia fechar as portas. Christi percebe que Archer esconde partes do caso antigo, ou melhor, ele não diz, mas o desconforto do detetive diante das perguntas revela que a investigação anterior deixou falhas graves e talvez pessoas inocentes expostas, algo que reduz sua autoridade diante da própria equipe.

Johnny Martin mantém a câmera próxima dos personagens durante interrogatórios e discussões internas. O efeito não é sofisticado, mas ajuda a alongar a sensação de desgaste dentro da delegacia. Há momentos em que Archer simplesmente perde controle da conversa, especialmente quando testemunhas lembram detalhes esquecidos ou quando novas mortes interrompem linhas de investigação que pareciam promissoras. Cada pista recuperada abre outra pressão sobre o grupo.

Corredores fechados da delegacia

Em vez de perseguir grandes cenas de ação, Johnny Martin concentra boa parte da tensão em corredores vazios, salas de arquivo e telefonemas interrompidos. Archer precisa convencer antigos colegas a liberar documentos e acessar registros do primeiro caso enquanto o assassino continua trabalhando com vantagem de tempo. Cada demora amplia o risco de novas vítimas e desgasta ainda mais a confiança da equipe.

Existe também um componente de horror na maneira como os corpos são encontrados. O diretor não usa exageros gráficos durante parte do filme e prefere incomodar pela organização deixada nas cenas do crime. O assassino transforma letras e palavras em provocação direta para Archer, quase como alguém interessado em medir quanto tempo o detetive ainda consegue se manter funcional diante da própria culpa. Isso cria uma relação estranha entre investigador e criminoso, embora o roteiro nem sempre consiga aprofundar todas as implicações dessa perseguição.

O filme não transforma o serial killer em figura extravagante. A ameaça surge pela persistência e pela capacidade de antecipar movimentos da polícia. Quando Archer recupera acesso a determinadas informações do caso antigo, o criminoso imediatamente muda de direção e força a equipe a correr atrás de novos sinais. A investigação perde controle mais de uma vez.

Arquivos que nunca fecham

Al Pacino sustenta o filme mesmo quando o roteiro tropeça em diálogos excessivos ou coincidências convenientes. Ele interpreta Archer como alguém permanentemente irritado pela sensação de ter voltado tarde demais. O detetive carrega o peso da idade, mas também da reputação construída dentro daquela delegacia. Cada erro recente ameaça apagar o prestígio acumulado durante décadas.

“Letras da Morte” lembra thrillers policiais dos anos 1990 que dependiam menos de reviravoltas mirabolantes e mais da insistência dos investigadores em seguir rastros imperfeitos. Nem tudo funciona. Algumas pistas aparecem fáceis demais e certos personagens secundários entram e saem da história sem impacto duradouro. Ainda assim, o filme preserva tensão suficiente para manter Archer perseguindo respostas enquanto as letras deixadas pelo assassino continuam reorganizando a investigação e pressionando a polícia até os minutos finais.