A aventura épica que revolucionou a forma de captar filmes está na Netflix

“O Hobbit: A Desolação de Smaug” mostra o momento em que uma aventura deixa de ser apenas uma busca por riquezas e passa a envolver sobrevivência, poder e o destino de povos inteiros. Lançado em 2013 e dirigido por Peter Jackson, o segundo capítulo da trilogia acompanha Bilbo Bolseiro (Martin Freeman), Thorin Escudo de Carvalho (Richard Armitage) e sua companhia de anões enquanto eles avançam pelos territórios mais perigosos da Terra-média para recuperar o antigo reino de Erebor, tomado décadas antes pelo dragão Smaug.

Depois dos acontecimentos do primeiro filme, a companhia segue viagem rumo à Montanha Solitária. O grupo conseguiu escapar das Montanhas Nebulosas, mas a parte mais difícil da missão ainda está por vir. Gandalf (Ian McKellen), que até então atuava como guia e protetor dos viajantes, decide seguir outro caminho para investigar uma ameaça que cresce silenciosamente no sul.

Sua saída deixa os anões em uma situação delicada. Thorin continua determinado a recuperar o reino perdido de sua família, mas agora precisa levar seus companheiros por territórios hostis sem o auxílio do mago. A ausência de Gandalf cria um vazio importante na narrativa porque obriga os personagens a assumirem responsabilidades maiores e a resolverem problemas sem a figura que normalmente surgia para impedir tragédias.

Enquanto isso, Bilbo percebe que seu papel dentro do grupo já não é o mesmo. O hobbit que deixou o Condado quase por acidente começa a ser visto como alguém indispensável para o sucesso da missão.

Os perigos da Floresta das Trevas

Grande parte do filme gira em torno da travessia da Floresta das Trevas, um lugar sombrio que parece determinado a enlouquecer qualquer visitante. A vegetação sufoca os caminhos, a fome enfraquece os viajantes e criaturas gigantes observam cada movimento da companhia.

Peter Jackson transforma essa etapa da jornada em uma sucessão constante de obstáculos. Os personagens não enfrentam ameaças aleatórias. Cada dificuldade surge porque eles precisam continuar avançando para alcançar Erebor antes que seja tarde demais.

Bilbo ganha destaque nesse trecho ao utilizar o Anel encontrado na aventura anterior. O objeto lhe permite desaparecer quando necessário e acaba se tornando uma ferramenta decisiva em vários momentos. Ao mesmo tempo, o filme sugere que o poder do anel possui consequências que o próprio hobbit ainda não consegue perceber completamente.

A passagem pela floresta também apresenta os elfos liderados por Thranduil (Lee Pace), governante desconfiado que não demonstra qualquer interesse em ajudar os anões. Seu reino representa mais uma barreira no caminho da companhia, prolongando uma viagem que parece nunca chegar ao fim.

A Cidade do Lago e as promessas de Thorin

Após escaparem dos perigos da floresta, os viajantes alcançam a Cidade do Lago, um assentamento humano construído sobre as águas. O local funciona como uma espécie de última parada antes da chegada à Montanha Solitária.

Ali surge Bard (Luke Evans), um barqueiro que desconfia das promessas feitas por Thorin, mas aceita ajudá-los. Bard enxerga riscos que os anões preferem ignorar. Ele conhece as histórias sobre Smaug e sabe que despertar o dragão pode trazer consequências para toda a região.

Essas sequências ajudam a mostrar um aspecto interessante da narrativa. Thorin está cada vez mais próximo de recuperar aquilo que considera seu por direito, mas sua obsessão pelo reino perdido começa a influenciar suas escolhas. A proximidade do objetivo faz crescer uma confiança que nem sempre é compartilhada pelos demais integrantes da companhia.

Martin Freeman aproveita esse cenário para reforçar a humanidade de Bilbo. Mesmo cercado por reis, guerreiros e criaturas lendárias, ele continua sendo alguém comum tentando sobreviver a situações extraordinárias.

A chegada à Montanha Solitária

Quando finalmente alcançam Erebor, a missão passa a depender quase exclusivamente de Bilbo. O contrato firmado no início da aventura previa que ele atuaria como ladrão da companhia, e agora chega o momento de cumprir essa função.

Cabe ao hobbit localizar uma passagem secreta que permita o acesso ao interior da montanha. A sequência é construída com grande expectativa porque representa a concretização de tudo o que os personagens buscaram desde o início da trilogia.

Ao entrar em Erebor, Bilbo se depara com um dos cenários mais impressionantes da saga. O antigo reino dos anões está coberto por montanhas de ouro, joias e riquezas acumuladas ao longo de séculos. No centro desse tesouro repousa Smaug.

O verdadeiro dono do tesouro

A aparição do dragão é, sem dúvida, o ponto alto do filme. Dublado por Benedict Cumberbatch, Smaug surge como uma criatura gigantesca, inteligente e perigosamente persuasiva. Ele não é apenas uma ameaça física. Seu maior poder está na forma como manipula conversas e explora inseguranças dos adversários.

O diálogo entre Bilbo e Smaug está entre os melhores momentos da produção. Há tensão constante porque o hobbit sabe que qualquer erro pode custar sua vida. Ainda assim, ele permanece diante da criatura tentando obter informações e cumprir sua missão.

Peter Jackson utiliza esse encontro para transformar uma aventura de estrada em algo muito maior. As ações dos personagens passam a afetar não apenas um grupo de viajantes, mas cidades inteiras e diferentes povos da Terra-média.

“O Hobbit: A Desolação de Smaug” não tem a mesma força dramática de “O Senhor dos Anéis”, mas compensa com uma narrativa movimentada, personagens carismáticos e um senso permanente de descoberta. É o capítulo em que Bilbo deixa definitivamente de ser um participante relutante da aventura para se tornar uma peça essencial em uma disputa que ultrapassa os limites da Montanha Solitária.