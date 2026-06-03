Romance francês na Netflix que vai deixar seu coração quentinho como um abraço

“Uma Mulher Diferente” acompanha um momento decisivo na vida de Katia, personagem interpretada por Jehnny Beth. Aos 35 anos, ela trabalha como pesquisadora em uma produtora de documentários na França contemporânea e leva uma vida que, vista de fora, parece relativamente comum. Tem um emprego estável, um relacionamento amoroso com Fred (Thibaut Evrard) e uma rotina organizada em torno do trabalho. Ainda assim, algo nunca parece funcionar da maneira esperada. As relações pessoais costumam ser confusas, encontros sociais se transformam em fonte de desgaste e situações aparentemente simples exigem dela um esforço constante. Quando um novo projeto profissional surge em seu caminho, Katia passa a olhar para si mesma por outro ângulo e inicia uma descoberta que mudará profundamente sua forma de enxergar o mundo e as pessoas ao seu redor.

Uma mulher que sempre se sentiu deslocada

A diretora Lola Doillon constrói a história a partir de pequenos acontecimentos cotidianos. Katia não é apresentada como alguém em crise permanente. Pelo contrário. Ela é competente no trabalho, inteligente e dedicada às pesquisas que desenvolve. O problema aparece nos espaços entre uma atividade e outra. Conversas informais costumam gerar mal-entendidos. Reuniões sociais provocam desconforto. Gestos considerados naturais pelos outros parecem seguir regras invisíveis que ela nunca conseguiu decifrar completamente.

Essa sensação de deslocamento acompanha a personagem há muitos anos. O filme sugere que ela aprendeu a conviver com isso sem jamais encontrar uma explicação satisfatória. Em muitos momentos, Katia acredita que simplesmente falha onde os demais conseguem agir sem dificuldade. O resultado é um acúmulo silencioso de frustrações que afeta sua autoestima e sua convivência com as pessoas mais próximas.

Jehnny Beth entrega uma interpretação extremamente sensível. Sua Katia transmite inteligência, vulnerabilidade e uma sinceridade que frequentemente a coloca em situações desconfortáveis. A atriz consegue comunicar muito através dos silêncios, dos olhares e das reações discretas diante de ambientes que parecem exigir dela mais energia do que exigem de qualquer outra pessoa.

O trabalho que abre uma nova porta

A grande mudança acontece quando Katia participa de uma nova pesquisa documental. Durante o desenvolvimento desse projeto, ela entra em contato com informações e relatos que despertam associações inesperadas. Aos poucos, experiências que sempre pareceram isoladas começam a formar um quadro mais amplo.

O roteiro trata esse processo com delicadeza. Em vez de apostar em grandes revelações ou cenas dramáticas, prefere acompanhar a construção gradual dessa descoberta. Cada nova informação acrescenta uma peça ao quebra-cabeça. Cada conversa oferece uma perspectiva diferente sobre comportamentos que a personagem carregou durante toda a vida.

Quando finalmente encontra uma explicação para sua maneira particular de perceber o mundo, Katia experimenta uma mistura complexa de sentimentos. Existe alívio por perceber que não estava sozinha. Existe também tristeza ao pensar em quantos anos passou tentando se adaptar a expectativas que nunca correspondiam à sua realidade.

Essa descoberta dá ao filme sua dimensão mais emocionante. O que está em jogo não é apenas um diagnóstico ou uma definição. É a possibilidade de revisitar toda uma existência com novos olhos.

Fred também precisa lidar com a mudança

Enquanto Katia passa por esse processo, Fred observa as transformações dentro da relação. Interpretado por Thibaut Evrard, ele surge como um homem que ama a companheira, mas que também enfrenta dificuldades para compreender aquilo que está acontecendo.

O namoro dos dois já apresentava tensões antes dessa descoberta. Pequenos conflitos, falhas de comunicação e expectativas diferentes faziam parte da convivência diária. A novidade não cria esses problemas. Ela apenas ilumina questões que estavam presentes desde o início.

O mérito do roteiro está em não transformar Fred em antagonista. Ele também enfrenta dúvidas, inseguranças e sentimentos contraditórios. Em alguns momentos, demonstra acolhimento. Em outros, parece perdido diante de uma realidade que desafia tudo aquilo que acreditava conhecer sobre a mulher com quem divide a vida.

Essa abordagem dá profundidade à narrativa. Em vez de procurar culpados, o filme observa duas pessoas tentando preservar uma relação enquanto aprendem a enxergar uma à outra sob uma perspectiva completamente nova.

Entre o desconforto e a leveza

Embora trate de questões delicadas, “Uma Mulher Diferente” mantém um tom leve durante boa parte do tempo. Algumas das melhores cenas surgem justamente dos choques entre a sinceridade de Katia e as convenções sociais que cercam seu cotidiano.

Há momentos constrangedores, observações inesperadas e situações em que sua lógica entra em conflito com a dos demais personagens. São passagens divertidas porque nascem de comportamentos humanos reconhecíveis, nunca de caricaturas.

Lola Doillon demonstra grande cuidado ao retratar essa experiência. A diretora não transforma a personagem em símbolo nem em instrumento para transmitir lições. Katia permanece uma mulher complexa, cheia de qualidades, defeitos, contradições e desejos próprios.

Esse olhar afetuoso permite que o público acompanhe sua descoberta sem sentir que está assistindo a uma aula ou a uma cartilha sobre o tema.

Uma história sobre pertencimento

“Uma Mulher Diferente” transforma uma experiência muito específica em algo universal. Poucas pessoas viverão exatamente aquilo que Katia vive. Ainda assim, muitos espectadores reconhecerão a sensação de passar anos tentando compreender quem realmente são.

Mireille Perrier, em participação importante no elenco, ajuda a enriquecer esse universo emocional que cerca a protagonista. Os personagens secundários contribuem para mostrar diferentes formas de acolhimento, incompreensão e afeto.

Ao longo de seus 100 minutos, o filme acompanha uma mulher que finalmente encontra palavras para explicar algo que sempre existiu dentro dela. A descoberta não resolve todos os problemas de sua vida. Ela não apaga conflitos nem elimina dúvidas. O que oferece é algo talvez mais valioso. A possibilidade de olhar para o próprio passado com menos culpa e seguir adiante com uma compreensão mais honesta de si mesma.