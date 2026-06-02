Obra de Stephen King com mais de 2 milhões de cópias vendidas está na HBO Max

“A Hora do Vampiro” marca a adaptação de mais um dos romances mais queridos de Stephen King para as telas. Dirigido por Gary Dauberman, o filme acompanha o retorno de um escritor à pequena cidade onde viveu na infância. O que deveria ser uma viagem de pesquisa para um novo livro acaba se transformando em uma corrida contra o tempo quando uma série de desaparecimentos revela a presença de uma força antiga e mortal. Lançado em 2024, o longa aposta na atmosfera sombria de uma comunidade isolada para construir uma história de terror que mistura vampiros, traumas e a luta desesperada pela sobrevivência.

Ben Mears (Lewis Pullman) deixou Salem’s Lot muitos anos antes. Agora, já adulto e tentando escrever um novo romance, ele retorna à cidade de sua infância. Seu principal interesse é a antiga Casa Marsten, uma mansão abandonada ligada a uma experiência traumática que viveu quando era menino. Ben acredita que revisitar aquele lugar pode ajudá-lo a compreender suas lembranças e transformá-las em material para seu livro.

Algo estranho acontece em Salem’s Lot

O problema é que Salem’s Lot já não é a mesma cidade que ele deixou para trás. Pouco depois de sua chegada, moradores começam a desaparecer em circunstâncias estranhas. Crianças adoecem sem explicação aparente. Famílias inteiras passam a se comportar de forma inquietante. Aos poucos, a sensação de tranquilidade típica das pequenas cidades americanas dá lugar a um clima permanente de medo.

Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Ben se aproxima de Susan Norton (Makenzie Leigh), uma jovem determinada que rapidamente percebe que existe algo muito errado em Salem’s Lot. A relação entre os dois oferece ao filme um elemento emocional importante, especialmente porque ambos passam a dividir o mesmo objetivo. Descobrir a origem dos acontecimentos antes que a cidade inteira seja consumida pelo mal que se espalha pelas ruas.

A investigação se fortalece quando Ben começa a ligar os desaparecimentos à misteriosa movimentação em torno da Casa Marsten. A velha mansão, que já era motivo de lendas e histórias assustadoras, volta a ocupar uma posição central na vida dos moradores. O local passa a simbolizar um perigo real. Quanto mais informações surgem, mais evidente fica que a ameaça não tem origem humana.

Entre aqueles que se recusam a ignorar os sinais está Mark Petrie (Jordan Preston Carter). Diferentemente de muitos adultos da cidade, que insistem em buscar explicações convencionais, Mark percebe cedo que os fatos exigem outra interpretação. Sua coragem e curiosidade fazem dele uma peça importante na tentativa de enfrentar o horror que cresce a cada noite.

Fidelidade à obra literária

O roteiro segue uma estrutura bastante fiel ao espírito da obra de Stephen King. Antes de apresentar os vampiros, a narrativa dedica tempo para mostrar a rotina da cidade e seus habitantes. Essa escolha ajuda a criar a sensação de perda quando Salem’s Lot começa a se transformar. O espectador acompanha o desaparecimento gradual da normalidade. Casas antes acolhedoras tornam-se locais ameaçadores. Vizinhos deixam de ser figuras familiares para despertar suspeita. Até os espaços mais comuns passam a carregar uma sensação constante de insegurança.

Gary Dauberman demonstra habilidade ao construir esse clima de deterioração coletiva. O terror não surge apenas dos ataques dos vampiros. Ele nasce da percepção de que ninguém sabe exatamente em quem confiar. A ameaça cresce silenciosamente enquanto a cidade demora a aceitar a gravidade da situação. Essa resistência dos moradores acaba favorecendo o avanço do mal e aumenta a sensação de impotência dos personagens.

Lewis Pullman entrega um protagonista convincente. Seu Ben Mears carrega o peso das lembranças da infância sem transformar o personagem em alguém excessivamente sombrio. Há humanidade em suas dúvidas e também em sua insistência em permanecer na cidade quando seria muito mais fácil ir embora. Makenzie Leigh contribui com uma Susan inteligente e participativa, distante do papel passivo frequentemente associado às histórias clássicas de terror. Já Jordan Preston Carter oferece uma das presenças mais marcantes do elenco ao interpretar um garoto que demonstra mais coragem do que muitos adultos ao seu redor.

Pontos baixos

Nem tudo funciona perfeitamente. A necessidade de condensar um romance extenso em pouco mais de uma hora e quarenta minutos faz com que alguns personagens recebam menos desenvolvimento do que mereciam. Certos acontecimentos avançam em ritmo acelerado e algumas relações poderiam ter sido aprofundadas. Ainda assim, a narrativa mantém sua coerência e preserva os elementos centrais que tornaram a obra original tão popular.

“A Hora do Vampiro” não chega aos pés da adaptação televisiva realizada nos anos 1970, mas oferece uma versão competente e envolvente da história criada por Stephen King. O filme acerta principalmente ao transformar Salem’s Lot em mais do que um simples cenário. A cidade se torna um organismo vivo que adoece lentamente diante dos olhos do espectador.

O terror clássico é sustentado menos por sustos repentinos e mais pela construção gradual da tensão. Ao acompanhar Ben Mears, Susan Norton e Mark Petrie tentando impedir que Salem’s Lot desapareça sob a sombra dos vampiros, o público testemunha uma história que fala sobre medo, coragem e comunidade. E talvez seja exatamente essa combinação que continue tornando essa narrativa tão fascinante décadas depois de sua publicação original.