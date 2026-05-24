Suspense gótico saído da literatura direto para as telas, na Netflix

Em “O Pálido Olho Azul”, em meio ao frio pesado de West Point, um cadete surge pendurado próximo ao campo de desfile da academia militar. O corpo pertence a Leroy Fry e, num primeiro momento, oficiais tratam o caso como suicídio. A situação muda durante a madrugada. Alguém invade o necrotério e remove o coração do rapaz. A partir dali, o medo deixa de circular apenas entre estudantes. A própria instituição passa a correr risco.

O responsável pela investigação é Augustus Landor, interpretado por Christian Bale. Ex-detetive experiente, Landor vive sozinho, bebe mais do que deveria e carrega um desgaste emocional que aparece em cada conversa. Ele não entra em cena como herói brilhante daqueles thrillers acelerados. Surge cansado, mal-humorado e pouco interessado em agradar militares arrogantes. Ainda assim, os oficiais precisam dele porque o assassinato ameaça destruir a reputação da academia.

Scott Cooper transforma West Point num ambiente sufocante. Os corredores parecem estreitos demais, os dormitórios têm aparência gelada e quase ninguém conversa sem olhar por cima do ombro. Existe um clima permanente de vigilância. Cada aluno tenta proteger o próprio futuro militar e isso atrapalha depoimentos, atrasa pistas e aumenta a desconfiança de Landor.

A chegada de Edgar Allan Poe

A investigação ganha outro ritmo quando Edgar Allan Poe aparece. Harry Melling interpreta o escritor ainda jovem, muitos anos antes da fama literária. O personagem é inteligente, exagerado, inquieto e profundamente estranho. Enquanto os outros cadetes tentam parecer disciplinados, Poe fala sobre morte com entusiasmo quase infantil. Em alguns momentos, parece o único homem naquele lugar realmente fascinado pelo horror ao redor.

Landor percebe rapidamente que o rapaz pode ser útil. Poe circula entre dormitórios, escuta fofocas e consegue observar detalhes ignorados pelos oficiais. A parceria nasce mais por necessidade do que amizade. O investigador precisa de acesso aos estudantes. Poe deseja atenção e reconhecimento dentro de uma academia que claramente não suporta sua personalidade.

Harry Melling entrega a atuação mais interessante do filme. Seu Poe fala demais, bebe demais e transforma conversas simples em pequenos espetáculos desconfortáveis. Há algo engraçado em sua falta de filtro. Em determinado momento, enquanto todos estão abalados com os assassinatos, ele parece animado por viver uma história digna dos romances góticos que admira. Landor percebe o absurdo daquela postura, mas também entende que o rapaz enxerga padrões onde outros apenas observam sangue.

Uma casa cheia de segredos

As pistas levam Landor e Poe até a família Marquis. O médico da academia, Dr. Daniel Marquis, interpretado por Toby Jones, vive numa mansão afastada junto da esposa Julia Marquis, papel de Gillian Anderson, e dos filhos Lea e Artemis. A entrada daquela família muda completamente o clima da narrativa.

Lea Marquis, interpretada por Lucy Boynton, aproxima-se de Poe de maneira quase instantânea. Existe delicadeza nas cenas dos dois, mas também uma sensação permanente de perigo. Lea sofre crises misteriosas e vive cercada por olhares preocupados. Artemis Marquis, interpretado por Harry Lawtey, reage com agressividade crescente sempre que alguém faz perguntas demais.

Scott Cooper não tenta transformar cada cena num espetáculo de sustos. O desconforto surge nos detalhes. Um jantar silencioso demais. Uma porta aberta durante a madrugada. Uma conversa interrompida no momento errado. A câmera permanece observando corredores escuros e quartos abafados enquanto Landor percebe que o caso está ligado a algo maior do que simples violência entre cadetes.

A investigação também caminha porque novos corpos aparecem. Os assassinatos passam a seguir padrões semelhantes e Landor entende que alguém está usando os cadáveres para rituais perturbadores. Isso aumenta a pressão dos militares. Resolver o caso deixa de ser apenas questão de reputação institucional. Existe pânico circulando dentro da academia.

Silêncio, culpa e desgaste

Christian Bale segura boa parte do peso emocional do filme. Landor é um homem ferido pela ausência da filha desaparecida e isso aparece discretamente em suas atitudes. Ele observa jovens cadetes destruídos pelo medo enquanto tenta esconder a própria tristeza atrás de ironias secas e copos de bebida.

A relação entre Landor e Poe funciona porque os dois carregam solidão. Um perdeu quase tudo ao longo da vida. O outro ainda procura espaço num ambiente que o trata como figura excêntrica demais para ser levada a sério. Quando caminham juntos pelos corredores congelados da academia, existe uma sensação constante de que ambos pertencem pouco àquele lugar.

“O Pálido Olho Azul” mantém um ritmo paciente. Scott Cooper prefere trabalhar tensão através de conversas interrompidas, pistas escondidas e olhares desconfiados. Isso pode incomodar quem espera um suspense mais acelerado. Ainda assim, a lentidão combina com aquele universo rígido, silencioso e cheio de homens tentando esconder fragilidades.

O filme abandona a investigação policial tradicional e mergulha na fragilidade emocional dos personagens. Cada morte deixa marcas mais profundas dentro da academia. Os estudantes passam a dormir assustados. Oficiais demonstram nervosismo crescente. Landor percebe que o assassino conhece muito bem a rotina do local.

“O Pálido Olho Azul” guarda suas revelações sem transformar tudo em espetáculo exagerado. Scott Cooper prefere encerrar a história de maneira amarga e melancólica. O frio continua tomando conta dos corredores de West Point, os uniformes permanecem impecáveis e Landor sai daquela investigação carregando mais peso do que respostas confortáveis.