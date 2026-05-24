Suspense corrosivo na Netflix vai te fazer passar a noite acordado pensando nele

Em “Calibre”, dirigido por Matt Palmer, Vaughn (Jack Lowden), prestes a ser pai, aceita viajar com o velho amigo Marcus (Martin McCann) para um fim de semana de caça no interior da Escócia. Marcus encara o passeio como uma última oportunidade de diversão antes da vida adulta engolir o amigo de vez. Vaughn chega mais quieto, cansado e claramente desconfortável com a viagem desde o início.

Marcus fala alto, bebe demais e tenta agir como o sujeito mais simpático do pub. Vaughn prefere observar o ambiente e passar despercebido. O problema é que o vilarejo para onde eles viajam é um condomínio isolado. Todo mundo se conhece. Todo mundo presta atenção nos visitantes. E qualquer comportamento estranho chama atenção em poucos minutos.

Os moradores não são caricatos, violentos ou misteriosos o tempo inteiro. Eles parecem pessoas comuns protegendo a rotina daquele lugar afastado. É justamente isso que deixa o suspense mais desconfortável. Vaughn e Marcus entram numa comunidade fechada acreditando que passarão despercebidos, mas logo percebem que ali cada rosto desconhecido vira assunto.

O acidente na floresta

A situação muda completamente durante a caçada. Vaughn segura o rifle sem firmeza e demonstra nervosismo antes mesmo de entrar na mata. Marcus tenta pressioná-lo a agir com confiança, quase como um adolescente querendo impressionar amigos. Quando o disparo acontece, “Calibre” abandona qualquer sensação de passeio masculino e mergulha num suspense sufocante.

O acidente coloca os dois diante de uma decisão terrível. Pedir ajuda significaria explicar exatamente o que aconteceu. Fugir cria um problema ainda maior. Marcus assume o controle da situação na base do impulso e convence Vaughn a esconder o ocorrido. O plano parece possível durante poucos minutos. Depois disso, cada detalhe começa a ameaçar a mentira construída pelos dois.

Um jantar vira armadilha. Uma conversa casual no bar parece interrogatório. Um simples atraso desperta suspeitas. Palmer filma corredores apertados, estradas vazias e mesas silenciosas com uma precisão irritante para quem assiste. O espectador percebe que qualquer frase errada pode destruir o pouco controle que resta.

Jack Lowden trabalha Vaughn quase sempre no limite do colapso. Ele não consegue esconder culpa por muito tempo. O rosto denuncia medo antes mesmo das palavras saírem. Martin McCann faz Marcus caminhar pelo caminho oposto. Ele tenta manter aparência de normalidade o tempo inteiro, mesmo quando a situação já saiu completamente de suas mãos. Em vários momentos, Marcus age como alguém tentando apagar incêndio com gasolina. E o pior é que ele acredita sinceramente estar ajudando.

O peso do silêncio

Vaughn quer voltar para casa o quanto antes e reencontrar a companheira grávida. Marcus insiste em sustentar a mentira porque acredita que a verdade destruiria os dois. Enquanto isso, os moradores começam a juntar peças silenciosamente.

Tony Curran é Logan, uma das figuras mais importantes daquela comunidade. Logan não entra em cena berrando ou distribuindo ameaças baratas. Ele observa. Faz perguntas simples. Mantém presença constante perto dos visitantes. A maneira como Curran ocupa os espaços cria uma sensação permanente de vigilância. Vaughn percebe isso cedo. Marcus continua apostando que consegue controlar a situação no improviso.

Existe algo quase cruel na maneira como o filme mostra amizade masculina. Marcus e Vaughn possuem intimidade antiga, memórias em comum e carinho evidente um pelo outro. Ainda assim, basta uma tragédia para os dois começarem a agir em ritmos diferentes. Um pensa em sobrevivência emocional. O outro pensa em sobrevivência física. Essa distância cresce a cada nova decisão errada.

Matt Palmer também evita transformar o longa num desfile de violência gráfica. O desconforto nasce muito mais da espera do que das agressões. Uma ligação que não chega. Um morador parado encarando o carro. Um grupo silencioso observando o pub. O diretor sabe alongar situações banais até que elas pareçam insuportáveis.

Quando não existe saída limpa

“Calibre” nunca oferece sensação de segurança ao público. Mesmo nas cenas mais calmas existe a impressão de que algo terrível está prestes a acontecer. A floresta vira prisão. O vilarejo vira campo minado social. E os dois amigos passam o filme inteiro tentando manter uma versão dos fatos que muda de peso a cada conversa.

O longa também não transforma Vaughn e Marcus em vítimas inocentes. Eles cometem erros graves. Mentem. Pensam primeiro em si mesmos em diversos momentos. Ainda assim, Palmer filma os personagens de maneira humana, sem transformar ninguém em monstro de filme policial barato. O espectador acompanha dois homens desesperados tentando impedir que uma tragédia cresça ainda mais.

Existe até uma ironia amarga no comportamento de Marcus. No começo da viagem, ele fala sem parar, tenta animar qualquer ambiente e age como especialista em diversão improvisada. Algumas horas depois, mal consegue sustentar contato visual dentro do pub. Aquele homem expansivo desaparece aos poucos, esmagado pelo próprio descontrole.

“Calibre” encerra sua história deixando a sensação de que certos erros jamais permanecem escondidos por muito tempo. A floresta, o rifle e o silêncio entre os moradores continuam presentes até os últimos minutos, pressionando Vaughn e Marcus enquanto cada tentativa de escapar apenas aproxima os dois de consequências ainda mais violentas.