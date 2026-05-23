Nikolaj Lie Kaas conduz no Prime Video um policial frio, seco e difícil de esquecer

“O Guardião das Causas Perdidas” começa onde muitos thrillers policiais já começaram: um detetive ferido, um setor sem prestígio dentro da polícia e um caso antigo que ficou parado por tempo demais. A combinação é conhecida, quase confortável para quem acompanha o gênero. O que impede o filme de Mikkel Nørgaard de virar apenas mais uma variação do policial nórdico é a maneira como ele assume essa familiaridade. O longa não finge ser mais original do que é. Trabalha com peças reconhecíveis, mas as encaixa com firmeza, atenção ao clima e uma noção clara de ritmo.

Carl Mørck, vivido por Nikolaj Lie Kaas, é um policial marcado por um trauma recente e por uma irritação persistente com o mundo. Não há nele o charme fácil do investigador difícil que o cinema tantas vezes romantiza. Carl é ríspido, impaciente, fechado. Em alguns momentos, sua dureza parece menos uma marca de personalidade do que uma forma de continuar em pé. O filme acerta ao não suavizá-lo demais. Sua dor não o torna automaticamente mais nobre, nem sua inteligência absolve sua falta de tato. Ao ser deslocado para o Departamento Q, criado para revisar casos arquivados, ele recebe uma espécie de punição disfarçada de função administrativa: mexer em papéis, organizar pendências, permanecer longe do centro das decisões.

É nesse espaço lateral que “O Guardião das Causas Perdidas” encontra seu melhor terreno. O desaparecimento de Merete Lynggaard, política sumida anos antes, reaparece não como simples mistério de gaveta, mas como sintoma de algo mal resolvido. O filme ganha força quando percebe que um caso arquivado não é necessariamente um caso compreendido. Às vezes é apenas um caso que alguém se cansou de investigar. Há uma tensão produtiva nessa diferença entre encerramento burocrático e verdade factual. O suspense não nasce só da pergunta sobre o que aconteceu com Merete, mas da suspeita de que muita gente aceitou uma resposta frágil porque ela era conveniente.

O peso do arquivo

A dupla formada por Carl e Assad, interpretado por Fares Fares, dá ao filme uma energia que vai além da mecânica policial. Em outra mão, a relação entre o investigador amargo e o assistente mais sereno poderia soar esquemática. Aqui, embora o contraste seja evidente, ele ganha função dramática. Assad não está ali apenas para tornar Carl mais palatável ou para fazer perguntas que organizem a trama. Ele observa de outro jeito. Enquanto Carl se move pela raiva, pela culpa e por uma necessidade quase física de contrariar o encerramento oficial, Assad avança pela persistência e por uma escuta menos contaminada pelo ressentimento. A investigação precisa justamente desse atrito.

Nørgaard conduz essa parceria sem grandes floreios. A direção prefere a contenção ao impacto fácil, e isso combina com o universo do filme. A fotografia fria, os ambientes sóbrios e a montagem direta criam a sensação de uma sociedade que sabe arquivar, classificar e fechar portas, mas nem sempre sabe encarar o que ficou atrás delas. “O Guardião das Causas Perdidas” pertence à linhagem do noir escandinavo, com personagens pouco expansivos, espaços limpos demais e uma desconfiança permanente em relação à normalidade. O importante é que essa frieza não parece apenas decoração de gênero. Ela tem função. Está no modo como os policiais falam, no modo como os documentos circulam, na maneira como o passado resiste dentro de pastas aparentemente inofensivas.

O roteiro de Nikolaj Arcel, baseado no romance de Jussi Adler-Olsen, também se beneficia dessa secura. A investigação avança por revisão, comparação, insistência. Não há uma aposta desesperada em reviravoltas a cada cena. O filme prefere acumular indícios e deixar que a percepção de erro cresça aos poucos. Essa escolha dá consistência ao suspense, mas também revela os limites da obra. “O Guardião das Causas Perdidas” é eficiente, só que raramente surpreende de verdade. A estrutura do caso antigo, da pista negligenciada e da verdade soterrada segue um caminho bastante reconhecível. Em alguns trechos, percebe-se com antecedência a função de certas informações. A engrenagem aparece.

Crime e contenção

Essa previsibilidade, porém, não anula o interesse do filme. Ela apenas define seu alcance. “O Guardião das Causas Perdidas” não é grande porque subverte o gênero; é bom porque sabe permanecer dentro dele sem se descuidar. A atuação de Nikolaj Lie Kaas sustenta a aspereza de Carl sem transformá-la em pose. Fares Fares encontra em Assad uma presença menos ostensiva, mas essencial para que a narrativa respire. E Sonja Richter, como Merete, impede que o desaparecimento seja tratado apenas como dispositivo de suspense. A personagem precisa ter peso para que a investigação não vire um jogo de raciocínio. O filme entende isso.

Há mérito, sobretudo, na forma como o longa desloca a violência do crime para a cadeia de omissões que o cerca. A ameaça não está apenas no ato criminoso, mas no conjunto de distrações, conclusões apressadas e decisões convenientes que permitiram ao caso permanecer enterrado. Essa é a parte mais incômoda do filme: a percepção de que uma instituição pode falhar sem precisar parecer monstruosa. Basta funcionar mal, depressa demais, com confiança excessiva nos próprios procedimentos. A burocracia, aqui, não é pano de fundo neutro. É uma força fria, capaz de transformar sofrimento em arquivo.

Mesmo assim, o filme não escapa por completo da sensação de produto seriado bem calibrado. Há momentos em que sua eficiência parece programada demais, como se cada elemento estivesse no lugar certo, mas sem a vibração de algo realmente inesperado. A contenção, quando reiterada, pode virar rigidez. O clima sombrio é bem construído, mas o filme nem sempre encontra uma imagem, uma pausa ou uma inflexão capaz de romper a superfície do gênero. Ele prefere a segurança da boa execução. Para muitos thrillers, isso já seria bastante. Para este, é ao mesmo tempo virtude e limite.

O resultado é um suspense sólido, mais forte no método do que na surpresa. “O Guardião das Causas Perdidas” funciona porque entende que o arquivo morto guarda mais do que documentos esquecidos: guarda versões oficiais, erros tolerados e vidas reduzidas a pendências. Seu interesse está em reabrir aquilo que a instituição tentou organizar como passado. Não há revolução formal, nem reinvenção do policial nórdico. Há, sim, um filme bem conduzido, de atmosfera precisa e personagens consistentes o bastante para sustentar a engrenagem. Ele talvez não permaneça na memória pela originalidade, mas deixa uma impressão firme: certas histórias só parecem encerradas porque alguém decidiu parar cedo demais.