Aclamado pelo New York Times, drama brasileiro baseado em livro de Valter Hugo Mãe está na Netflix

“O Filho de Mil Homens”, dirigido por Daniel Rezende, Crisóstomo (Rodrigo Santoro) é um pescador que leva uma vida silenciosa, organizada entre o trabalho no mar e uma casa que parece sempre grande demais para uma pessoa só. Aos quarenta e poucos anos, ele carrega uma ausência que não resolve ignorando: nunca foi pai. Quando cruza o caminho de Camilo (Miguel Martines), um garoto de 12 anos sem estrutura familiar, ele não teoriza muito. Age. Convida o menino para morar com ele.

A decisão, que poderia soar impulsiva, nasce de algo muito concreto: a vontade de transformar uma falta em presença. Mas o gesto não vem com garantias. Não há papel, não há aprovação social, não há sequer certeza de que o menino ficará. Ainda assim, Crisóstomo organiza o básico, define horários, tenta criar uma rotina. O efeito imediato é duplo: ele ganha companhia, mas também passa a ser observado com desconfiança.

Dois mundos

Camilo não aceita aquela nova vida de forma automática. Ele observa, testa, recua quando sente qualquer sinal de instabilidade. Para ele, aquela pode ser apenas mais uma tentativa que não vai durar. Crisóstomo percebe isso e tenta sustentar a relação com ações simples, repetidas com consistência: comida na mesa, regras claras, presença constante.

A convivência, no entanto, não é suave. Há dias em que tudo parece encaixar, e outros em que qualquer detalhe vira motivo de conflito. Camilo questiona, desafia, e às vezes simplesmente ignora. Crisóstomo precisa encontrar um equilíbrio entre firmeza e paciência, algo que não se aprende rápido. Quando conseguem atravessar um dia sem rupturas, há um avanço discreto, mas real: o menino permanece, e isso já muda o peso daquela casa.

Novas presenças

A chegada de Antonino (Johnny Massaro) altera a dinâmica. Ele é alguém que também vive à margem das expectativas locais, e encontra naquele espaço uma possibilidade de pertencimento. Aproxima-se com cuidado, ajuda nas tarefas, cria uma ponte entre Crisóstomo e Camilo. Sua presença suaviza algumas tensões, mas também reforça a sensação, para quem observa de fora, de que aquele grupo não segue as regras convencionais.

Isaura (Rebeca Jamir) surge depois, trazendo consigo um passado que não precisa ser detalhado para ser percebido. Ela entra na casa com uma energia diferente: não apenas ocupa espaço, organiza. Ajusta a rotina, impõe ordem, cria uma lógica mais funcional para o dia a dia. Isso melhora a estabilidade imediata, mas também desloca posições. Crisóstomo precisa dividir decisões, Camilo reage à nova autoridade, e Antonino se reposiciona para manter o equilíbrio.

Viver junto dá trabalho

Com quatro pessoas sob o mesmo teto, a convivência exige mais do que boa vontade. Crisóstomo continua sendo a referência principal, mas já não conduz tudo sozinho. Isaura assume o controle da rotina doméstica, garantindo que as coisas funcionem. Camilo começa a responder melhor quando percebe consistência, ainda que mantenha certa resistência. Antonino circula entre todos, evitando que pequenos conflitos cresçam demais.

Do lado de fora, o povoado observa. E julga, mesmo quando não fala abertamente. Cada escolha daquele grupo parece precisar de validação constante. Um dia tranquilo representa um pequeno ganho de espaço. Um problema, por menor que seja, reacende a desconfiança. A estabilidade nunca é definitiva, apenas construída aos poucos.

O que sustenta esse vínculo

Crisóstomo entende que não basta querer ser pai, é preciso sustentar isso no cotidiano. Ele tenta dar algum tipo de formalidade à situação, busca reconhecimento, conversa com quem pode validar minimamente aquela estrutura. Nem sempre consegue avançar, mas não retrocede. Cada tentativa reforça a decisão que tomou.

No dia a dia, o vínculo se constrói em gestos simples, como preparar uma refeição, dividir tarefas, voltar para casa depois do trabalho. Não há grandes discursos, mas há continuidade. Isaura mantém a casa funcionando, Antonino garante que as relações não se rompam, e Camilo começa, aos poucos, a ocupar um lugar que antes não existia.

Daniel Rezende conduz a história sem excessos, deixando que as decisões dos personagens definam o ritmo. Há momentos em que o tempo parece se alongar, especialmente quando algo pode dar errado, e outros em que tudo avança rápido, como se a vida não desse espaço para hesitação.

Crisóstomo não resolve tudo. Ele não apaga o passado nem garante um futuro estável. O que ele faz é mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil: ele permanece. E, naquele contexto, permanecer já é uma forma concreta de transformar escolha em realidade.