Sequência de épico com Rodrigo Santoro está na Netflix

Quando um império decide invadir novas terras, a guerra deixa de ser apenas força militar e vira também um jogo de estratégia, alianças frágeis e decisões arriscadas. “300: A Ascensão do Império”, dirigido por Noam Murro, amplia o universo iniciado por 300 ao deslocar o foco da famosa batalha de Esparta para um confronto muito maior entre gregos e persas. A história acompanha Temístocles, vivido por Sullivan Stapleton, um comandante ateniense que tenta organizar a resistência da Grécia enquanto o império persa avança com uma frota gigantesca comandada por Artemísia, personagem intensa interpretada por Eva Green. Acima dela está Xerxes, o imperador interpretado por Rodrigo Santoro, agora decidido a levar a guerra até o coração das cidades gregas.

A trama começa quando a ameaça persa cresce rapidamente após a ascensão de Xerxes ao poder. Determinado a expandir o império e consolidar sua imagem quase divina, ele reúne um exército gigantesco e coloca Artemísia no comando da ofensiva naval. É aí que o filme começa a se mover com mais energia. Artemísia não é apenas uma general obediente. Ela é uma estrategista agressiva, calculista e implacável, alguém que transforma cada batalha em uma demonstração de força. Eva Green entende perfeitamente esse papel e entrega uma personagem magnética, que domina cada cena com uma mistura de inteligência e ferocidade.

Do lado grego, Temístocles surge como uma figura muito diferente do modelo espartano de heroísmo mostrado no primeiro filme. Ele não é o guerreiro mais forte da sala, mas é o homem que enxerga o perigo com mais clareza. Enquanto várias cidades gregas hesitam em se unir, presas a rivalidades antigas e interesses próprios, ele tenta convencer líderes e soldados de que o inimigo é grande demais para ser enfrentado separadamente. Essa parte da história dá ao filme um tom quase político, porque a guerra depende tanto de discursos e alianças quanto de espadas e escudos.

Essa tentativa de união cria um contraste interessante com o poder organizado do império persa. Enquanto os gregos discutem e demoram para agir, a frota de Artemísia já está pronta para avançar. Cada movimento dela pressiona os adversários e reduz o espaço de manobra dos navios gregos. O filme usa bem essa diferença de organização para criar tensão constante. Mesmo antes das batalhas, já existe a sensação de que o tempo está correndo contra os defensores da Grécia.

Quando os confrontos finalmente começam, a história muda de escala e mergulha nas batalhas marítimas. Navios colidem, soldados lutam corpo a corpo e estratégias são testadas no meio do caos. Ainda assim, o filme nunca abandona completamente seus personagens. Temístocles continua tentando encontrar uma maneira de vencer um inimigo numericamente superior, enquanto Artemísia insiste em ataques cada vez mais ousados para esmagar a resistência grega.

Sullivan Stapleton interpreta Temístocles como um líder obstinado, alguém que entende que cada batalha é também uma aposta. Ele observa o comportamento do inimigo, tenta prever os próximos movimentos e toma decisões que podem salvar ou destruir sua frota. Essa postura dá ao personagem um tom mais estratégico do que épico, o que funciona bem dentro da proposta da história.

Já Eva Green praticamente rouba o filme. Artemísia é cruel, provocadora e absolutamente segura de sua posição. Cada ordem que ela dá muda o rumo da batalha e aumenta o risco para os gregos. A atriz transforma a personagem em uma presença poderosa, capaz de equilibrar a narrativa sempre que aparece em cena.

Há também o retorno de Lena Headey como a rainha Gorgo, personagem que ajuda a conectar os eventos deste filme com os acontecimentos envolvendo os espartanos liderados por Leonidas. Sua participação lembra que a guerra contra Xerxes não acontece em um único campo de batalha, mas em várias frentes ao mesmo tempo.

“300: A Ascensão do Império” segue o mesmo estilo estilizado que tornou o primeiro filme famoso. A fotografia exagerada, os cenários digitais e as batalhas coreografadas criam uma atmosfera quase mitológica. Em alguns momentos o exagero é evidente, mas isso faz parte da identidade da série. O filme não tenta ser um retrato histórico realista. Ele aposta no espetáculo visual e na intensidade das batalhas para prender a atenção do público.

O longa desenvolve melhor quando se concentra no duelo estratégico entre Temístocles e Artemísia. É ali que a história encontra sua energia dramática. De um lado está um líder tentando unir um povo dividido. Do outro, uma comandante que representa o poder esmagador de um império. Entre discursos, batalhas e decisões arriscadas, “300: A Ascensão do Império” constrói um confronto que mistura guerra, política e ambição, mantendo o espectador preso a cada novo movimento dessa disputa pelo domínio da Grécia.