O caso que chocou e dividiu opiniões no Brasil virou filme e está na Netflix

Ambientado em São Paulo, “Elize: Sombras de uma Mulher” acompanha Elize Matsunaga antes do crime que abalou o país em 2012. Interpretada por Lorena Comparato, ela deixa uma vida marcada pela falta de dinheiro e passa a dividir a rotina com Marcos Matsunaga, vivido por Henrique Kimura, empresário de uma família rica. O casamento lhe oferece conforto e segurança, mas também expõe diferenças sociais, infidelidades e disputas familiares que tornam a convivência cada vez mais sufocante.

Dirigido por Felipe Vellas, o longa transforma um caso criminal amplamente conhecido em um drama contado, sobretudo, pelo ponto de vista de Elize. Essa escolha aproxima o público da personagem e permite acompanhar suas inseguranças, seus medos e sua dificuldade para ocupar um espaço no qual dinheiro e sobrenome pesam tanto quanto os sentimentos. Ao mesmo tempo, o recorte limita outras perspectivas e deixa Marcos menos desenvolvido do que poderia.

Uma mulher fora daquele mundo

Elize entra na vida de Marcos após trabalhar como acompanhante. A relação muda sua condição financeira e lhe abre as portas de ambientes aos quais nunca teve acesso. Ela passa a viver entre roupas caras, viagens, empregados e encontros familiares, mas permanece deslocada. O dinheiro resolve necessidades materiais, porém não apaga a distância entre ela e as pessoas que cercam o marido.

Lorena Comparato trabalha bem esse desconforto. Sua Elize observa antes de falar, mede o ambiente e tenta não demonstrar o quanto se sente inferiorizada. A atriz usa pausas, olhares e pequenas mudanças de expressão para revelar uma mulher que deseja pertencer àquela família, embora perceba que sua presença nunca será recebida com plena naturalidade.

Marcos, por sua vez, ocupa a casa com a segurança de quem sempre teve poder financeiro. Henrique Kimura interpreta o empresário sem transformá-lo em uma caricatura. Ele é afetuoso em alguns instantes, frio em outros e costuma agir com a certeza de que seus recursos lhe permitirão controlar as crises do casamento. O problema é que o roteiro raramente se afasta da relação conjugal para revelar quem ele era fora dela.

O casamento começa a ruir

A estabilidade construída pelo casal começa a desaparecer quando Elize suspeita que Marcos mantém outro relacionamento. As ausências, as mensagens e os telefonemas passam a ocupar o cotidiano. Ela procura provas porque teme perder o marido, a casa e a convivência com a filha. A suspeita deixa de ser apenas uma dor amorosa e ganha peso financeiro e familiar.

O longa acerta ao mostrar que a separação teria custos muito diferentes para cada um. Marcos possui patrimônio, influência e uma família poderosa. Elize depende da estrutura criada pelo casamento e sabe que uma disputa pela guarda da criança poderia colocá-la em desvantagem. O medo da perda cresce ao lado do ciúme, tornando cada conversa mais tensa.

Ainda assim, o roteiro insiste tanto nessa diferença de poder que começa a repetir a mesma informação. O público percebe cedo que Elize está presa a uma relação desigual. Faltam situações que revelem novas contradições ou mudem a leitura sobre os dois. Em vários trechos, a história retorna à traição e à humilhação sem acrescentar uma camada realmente inesperada.

Uma arma muda o ambiente

Uma das passagens mais marcantes ocorre durante uma caçada. Elize acompanha Marcos, segura uma arma e participa de uma atividade associada ao universo dele. A sequência ganha importância porque retira a personagem da posição de simples observadora. Naquele espaço, ela demonstra habilidade, concentração e uma tranquilidade que chama atenção.

A cena também prepara o espectador para o crime conhecido pelo público. O problema está na insistência com que o longa sinaliza essa ligação. A imagem da arma, o comportamento de Elize e a tensão entre o casal apontam cedo demais para um resultado já divulgado por jornais, livros e documentários. O suspense perde força quando cada detalhe parece colocado para confirmar aquilo que todos já sabem.

“Ele não diz, mas…” poderia resumir boa parte da relação retratada. Marcos não precisa declarar o próprio poder em todas as conversas porque a casa, o dinheiro, os advogados e a família falam por ele, enquanto Elize percebe que uma separação poderia lhe retirar quase tudo o que conquistou desde o casamento.

Quatro capítulos e uma perspectiva

“Elize: Sombras de uma Mulher” divide a história em quatro capítulos. A estrutura organiza infância, casamento, crise e crime sem transformar o longa numa cronologia rígida. Felipe Vellas alterna períodos e segura algumas informações para manter a atenção. O formato ajuda a situar o público, embora também aproxime a obra de uma minissérie condensada.

A câmera permanece muitas vezes sobre o rosto de Lorena Comparato. Essa escolha depende da capacidade da atriz de sustentar cenas longas sem apoio de diálogos explicativos. Comparato corresponde e carrega boa parte do drama. Ela permite que Elize pareça assustada, calculista, humilhada e agressiva em momentos diferentes, sem oferecer uma única leitura da personagem.

Denise Weinberg e Julia Konrad completam o elenco em papéis ligados ao círculo familiar e emocional da protagonista. As duas ajudam a situar as pressões ao redor de Elize, mas recebem pouco espaço para interferir de maneira decisiva na história. Quase toda a atenção permanece concentrada no casal, o que deixa o restante do elenco em função do conflito principal.

O caso conhecido pesa sobre o filme

O maior desafio do longa está na existência de um documentário anterior sobre o mesmo crime. A história de Elize e Marcos já foi investigada em detalhes, com depoimentos, documentos e diferentes versões dos acontecimentos. A ficção, portanto, precisava oferecer uma leitura humana mais rica ou revelar aspectos difíceis de alcançar por meio do formato documental.

“Elize: Sombras de uma Mulher” consegue criar tensão em algumas passagens e conta com uma atuação segura de Lorena Comparato. Também apresenta de maneira compreensível o casamento, a diferença de classe e o medo de Elize diante da possível separação. Mesmo assim, o roteiro permanece preso a fatos conhecidos e raramente encontra algo novo para dizer sobre eles.

O longa funciona melhor quando observa Elize tentando sobreviver dentro de uma família que nunca a acolhe por inteiro. Perde força quando transforma cada gesto anterior ao crime em aviso. A personagem merecia mais contradições, enquanto Marcos precisava existir além do papel de marido rico e infiel.

Ainda assim, Comparato mantém a atenção durante os 90 minutos. Seu rosto registra mudanças que o roteiro nem sempre consegue desenvolver em palavras. “Elize: Sombras de uma Mulher” termina como um drama competente, acessível e bem interpretado, mas permanece à sombra do material documental disponível sobre o caso. Quando a imagem corta, a atuação fica mais presente na memória do que qualquer descoberta feita pelo roteiro.