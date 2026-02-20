O melhor filme de guerra de 2026 estreia na Netflix e dá uma aula de história

“A Conexão Sueca”, de Thérèse Ahlbeck e Marcus Olsson, abre num ministério que reage a um alarme de invasão e logo volta ao expediente. O cenário não é de trincheira, e sim de gabinete: papéis sobre mesas, gente atravessando corredores, decisões tomadas sob o peso da rotina. Gösta Engzell entra nesse fluxo como um funcionário pouco notado com uma chave na mão: ele chefia o departamento jurídico e controla o destino de pedidos de visto e imigração.

Gösta começa obedecendo, e a obediência vira gesto repetido. Ele mantém a triagem e continua recusando pedidos, inclusive quando se alega algum vínculo sueco, porque a cautela diplomática é tratada como prioridade. “A Conexão Sueca” ancora esse cotidiano no próprio arquivo: relatos de genocídio circulam como boatos e voltam ao rótulo de “rumor”, o que permite manter a caneta longe de qualquer exceção. A cada negativa, o trabalho jurídico se confunde com a preservação do conforto institucional; a vida de quem pede ajuda desaparece atrás do carimbo.

Rut Vogel/Vogl chega ao setor e desloca a conversa para dentro da sala. A nova assistente entra para trabalhar ali e confronta a naturalidade das recusas: ela insiste que os papéis carregam pessoas, e o departamento não consegue fugir dessa cobrança porque é o próprio departamento que decide. A neutralidade deixa de ser um procedimento silencioso e vira disputa diária, com Gösta obrigado a sustentar o que antes bastava executar. O arquivo, que servia como solução automática, passa a expor uma escolha assumida, com custo imediato para quem assina.

Rumores da “solução final” e relatos de batidas nazistas em casas judias em Oslo empurram o expediente para um ponto sem retorno. A informação atravessa a barreira do “a confirmar” e chega como urgência, mesmo quando a chefia prefere empurrar tudo para o campo do rumor. Nesse choque, Gösta toma a decisão que reorganiza o que ele faz na mesa: salvar ao menos uma pessoa. A meta é estreita, quase mínima, e justamente por isso exige parar de arquivar e começar a procurar saídas dentro das próprias regras. A triagem muda de sentido e vira busca por brechas.

A missão vira operação de documentação. O grupo passa a procurar brechas legais e a trabalhar com vistos, passaportes e notas diplomáticas ligados a alguma “conexão sueca” reconhecível em papel. Em vez de negar, o setor valida vínculos mínimos e tenta abrir caminho para perseguidos chegarem à Suécia. A barreira não some; ela muda de formato, porque agir demais pode chamar atenção indesejada e criar atrito com quem quer preservar a aparência de neutralidade. As vitórias são pequenas e os contratempos também: cada validação resolve um caso, mas amplia o risco de a engrenagem institucional perceber o desvio e travá-lo.

Os corredores dão corpo a esse trabalho de mesa. A menção a diplomatas correndo pelo prédio altera a sensação do que está em jogo: o documento deixa de parecer papel morto e vira peça que precisa circular a tempo. Ao manter a ação dentro do ministério, o longa insiste numa urgência feita de deslocamentos, telefonemas e assinaturas, sem trocar gabinete por front. Henrik Dorsin, como Gösta, segura a transição pelo contraste entre a figura avuncular e a responsabilidade crescente ao decidir entre arquivar ou validar. O risco fica mais nítido justamente por ser simples: uma escolha repetida até virar missão.

Staffan Söderström surge como um rosto da acomodação que tenta puxar o departamento de volta para o terreno seguro. Ele pressiona por concessões aos alemães e reforça a lógica de evitar qualquer atrito, o que transforma cada autorização em disputa interna e cada arquivo em prova de obediência. A tensão se concentra no prédio: de um lado, a rotina de negar e arquivar; de outro, o esforço para manter a operação discreta e ativa. A observação de uma crítica sueca sobre liberdades artísticas nesse antagonismo combina com a função que Söderström cumpre aqui: condensar a resistência institucional diante do que Gösta decide pôr em marcha.

A alternância de leveza e assunto grave, apontada por textos críticos, aparece colada ao expediente e ao comportamento de quem circula no setor. Rut, interpretada por Sissela Benn, mantém a cobrança como motor imediato: ela não deixa a recusa virar procedimento neutro e força Gösta a tratar cada assinatura como decisão que precisa ser defendida dentro da sala. A operação segue andando por brechas, notas e documentos, sem virar terreno estável; cada pequena vitória depende de continuar invisível para quem manda e de não romper o pacto de neutralidade diante de uma chefia que quer evitar qualquer atrito com a Alemanha.