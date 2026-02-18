Baseada em clássico de Oscar Wilde, comédia romântica com Cate Blanchett e Julianne Moore está no Prime Video

Uma única carta pode colocar abaixo uma carreira inteira, e é exatamente esse o ponto de partida de “O Marido Ideal”. Ambientado na alta sociedade inglesa do fim do século 19, o filme dirigido por Oliver Parker acompanha Sir Robert Chiltern, interpretado por Jeremy Northam, um político respeitado que construiu sua reputação sobre a imagem de integridade absoluta. O problema é que essa imagem começa a rachar quando Mrs. Cheveley, vivida por Julianne Moore com elegância calculada, surge trazendo um documento do passado capaz de comprometer sua trajetória no Parlamento e, pior, seu casamento.

Robert não é um vilão clássico, mas também está longe de ser intocável. Ele tomou uma decisão questionável anos antes para acelerar sua ascensão política, e agora precisa lidar com as consequências. Mrs. Cheveley não faz ameaças vazias: ela exige apoio público a um projeto específico em troca do silêncio. A pressão é objetiva, concreta, e tem prazo. Se ele cede, preserva a reputação por enquanto; se recusa, arrisca ver seu nome arrastado em escândalo. O conflito é direto e pessoal, e o filme não perde tempo floreando o que está em jogo.

No meio dessa crise entra Arthur Goring, interpretado por Rupert Everett, o amigo espirituoso que parece viver à margem das responsabilidades sérias. À primeira vista, ele é o solteirão elegante que prefere ironias a compromissos, mas rapidamente se revela peça-chave na tentativa de conter o estrago. Everett traz leveza e timing cômico afiado, transformando diálogos em armas sutis. Arthur decide intervir não por dever institucional, mas por lealdade, e talvez por prazer em desmontar jogos sociais. Ele enfrenta Mrs. Cheveley em terreno social, usando charme e inteligência para tentar reequilibrar a situação.

Enquanto isso, Lady Gertrude Chiltern, interpretada por Cate Blanchett, representa o ideal moral que sustenta a imagem pública do marido. Ela acredita firmemente na integridade absoluta e enxerga Robert como símbolo dessa postura. O dilema íntimo se intensifica porque o escândalo não ameaça apenas o cargo no Parlamento, mas também o casamento. A tensão cresce justamente nesse ponto: como preservar a confiança de quem acredita em você sem revelar uma falha que pode destruir tudo?

A comédia do filme nasce desse jogo social refinado. Não há exageros físicos nem situações espalhafatosas. O humor está nas frases bem colocadas, nos olhares que dizem mais que discursos, nas respostas rápidas que mudam o rumo de uma conversa. Rupert Everett domina esse espaço com naturalidade, enquanto Julianne Moore constrói uma antagonista que não precisa elevar a voz para impor ameaça. Jeremy Northam sustenta o peso da culpa e do medo de exposição com sobriedade, tornando crível o desespero silencioso de alguém que pode perder posição e respeito de uma só vez.

“O Marido Ideal” mantém tudo muito claro: há uma carta, há uma chantagem e há escolhas a serem feitas. Oliver Parker conduz a narrativa com ritmo elegante, valorizando os diálogos de Oscar Wilde sem deixá-los artificiais. O resultado é uma comédia romântica inteligente, que diverte enquanto expõe a fragilidade das reputações públicas. O que está em jogo não é apenas a carreira de Sir Robert Chiltern, mas a capacidade de enfrentar o passado sem deixar que ele determine completamente o futuro.