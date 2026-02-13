O filme indicado ao Oscar 2026 que é uma pequena obra-prima, está na Netflix — e você ainda não sabia…

A solidão masculina é cheia de singularidades. Homens crescemos acreditando que não podemos ser vulneráveis nunca, que a mínima demonstração de que não estamos no controle arruína séculos de esforços para afirmar a identidade viril da espécie, e então nos aprisionamos numa fortaleza de ilusões, sem lugar para o afeto. É louvável qualquer tentativa de vencer esse destino, como se assiste em “Os Cantores”, um pequeno grande perfil sobre conexões tão singelas quanto genuínas — e necessárias. Sam A. Davis inspirou-se no conto “Os Cantores” (1850), da coletânea “Memórias de um Caçador” (1852), de Ivan Turguêniev (1818-1883), no intuito de alcançar uma conclusão óbvia, mas aterradora, sobre o poder terapêutico da arte e dos vínculos humanos, justapondo passado e futuro.

Turguêniev e TikTok

Davis volta ao romancista russo a partir de vídeos virais do TikTok que mostravam apresentações de músicos amadores, narrativa muito semelhante ao que Turguêniev escrevera 176 anos atrás. Kolotovka, a velha aldeia onde se passa “Os Cantores”, vira Michigan, e os camponeses cedem espaço a representantes do baixo proletariado da América, mas as mudanças param por aí. Em ambos os cenários, os frequentadores que lotam o pub da história são sujeitos casmurros, infelizes, à procura de alguma razão para não se entregar. Determinado, o diretor-roteirista sabe da importância de seu filme, e aposta na ousadia, deixando que seu elenco não profissional transmita a incerteza desse universo com improvisos quase furiosos, mas que não saem do tom.

Repercussão

Poder-se-ia dizer que causaria surpresa o interesse por um curta-metragem de dezoito minutos sobre um enredo de cerca de duzentos anos, levado por atores anônimos, mas o trunfo de “Os Cantores” é justamente a excentricidade. O filme foi ovacionado no South by Southwest, o SXSW, o festival de cinema de Austin, no Texas, voltado a divulgar produções que se destacam pelo emprego da tecnologia, e recebeu 25 distinções em prêmios análogos. Subvertendo as regras da indústria e do algoritmo, Sam A. Davis proporciona catarse para machos sedentos por compreensão num mundo tóxico, cada vez mais tóxico. Inclusive para eles.