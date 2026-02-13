Brasil no topo: drama com Seu Jorge é o mais assistido da Netflix em todo o mundo

Em “Salve Geral: Irmandade”, dirigido por Pedro Morelli e estrelado por Naruna Costa, David Santos e Seu Jorge, a transferência de líderes criminosos para presídios de segurança máxima desencadeia uma reação em cadeia que começa dentro das celas e explode nas ruas de São Paulo.

Edson, criador da Irmandade, vê seu poder encolher quando é isolado por regras mais rígidas e vigilância constante. O afastamento não é só físico; ele perde contato direto com quem executa suas ordens e passa a depender de intermediários. Essa mudança abre espaço para oportunistas, e é nesse vácuo que policiais corruptos agem.

A filha de 18 anos de Edson é sequestrada como forma de pressão. Elisa vira peça central de uma negociação suja, mantida sob controle de agentes que usam a farda como escudo. O gesto não é impulsivo; é cálculo. Ao atingir a família, eles tentam forçar concessões e ganhar vantagem em uma disputa que já estava acirrada.

Cristina, tia da jovem e interpretada por Naruna Costa, assume a linha de frente. Ela não tem tropa nem distintivo, mas tem urgência. Cristina tenta negociar, mede palavras, engole ameaças e busca qualquer brecha que permita chegar até Elisa. Cada conversa carrega risco real, porque os homens com quem ela fala controlam tanto a informação quanto o cativeiro.

Enquanto isso, a facção reage. A ordem do Salve Geral coloca delegacias e forças de segurança na mira, espalhando ataques coordenados para dividir a atenção das autoridades. David Santos e Seu Jorge vivem figuras centrais dessa engrenagem, responsáveis por organizar frentes, manter disciplina e garantir que a resposta seja rápida. A estratégia é clara: criar caos suficiente para forçar deslocamentos e abrir espaço para negociação.

A cidade sente o impacto. Viaturas se acumulam, prédios públicos reforçam segurança, e a tensão vira parte da rotina. A polícia precisa escolher onde concentrar efetivo, e cada escolha deixa outra área vulnerável. O conflito deixa de ser silencioso e passa a ocupar as ruas, com efeitos imediatos na vida de quem não tem ligação direta com a disputa.

Pedro Morelli conduz a narrativa com ritmo firme, alternando o que revela e o que mantém fora de quadro para aumentar a pressão sobre os personagens. Não há romantização do crime nem heroísmo fácil. O foco está nas decisões práticas: quem liga para quem, quem cede primeiro, quem perde acesso. Essa objetividade torna a história mais incômoda, porque aproxima o espectador das consequências.

Naruna Costa entrega uma Cristina contida e determinada, que pensa antes de agir, mas não paralisa. Sua atuação sustenta o drama familiar em meio ao barulho dos tiros e sirenes. David Santos e Seu Jorge completam o quadro com personagens que operam dentro de regras próprias, sempre atentos ao equilíbrio de poder.

“Salve Geral: Irmandade” funciona melhor quando mostra como uma decisão administrativa, tomada atrás de muros altos, pode desencadear violência em escala urbana. É um filme sobre reação e cálculo, sobre como cada movimento provoca outro, quase sempre mais duro. Sem revelar seus desdobramentos finais, a história deixa claro que, nesse jogo, ninguém negocia de posição confortável, e toda escolha tem preço imediato.