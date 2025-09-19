5 filmes que entraram no catálogo da Netflix e você nem percebeu

Apesar de serem prioridade do algoritmo, as estreias nem sempre chegam marcando presença nos streamings. Alguns filmes passam despercebidos e a dinâmica do catálogo é um dos responsáveis por isso, já que as renovações são constantes. Muitos títulos que mereciam atenção redobrada acabam ofuscado. A Revista Bula selecionou cinco filmes na Netflix que desembarcaram recentemente no serviço e que carregam narrativas densas, visuais impressionantes e personagens memoráveis.

Estamos falando de histórias de resistência cultural, dramas históricos e thrillers que exploram traumas individuais e coletivos, relatos intensos de guerras, perdas e renascimentos. Filmes que questionam identidades, poderes e relações humanas, sempre em cenários que expandem a percepção do espectador. Ver um desses filmes é mais que um passatempo. Eles misturam entretenimento com substância e vão além do óbvio.

Essa lista é um convite para descobrir títulos que podem ter passado despercebidos, mas que guarda experiências cinematográficas que inquietam e ficam guardadas na mente.

Doutor Sono (2019), Mike Flanagan Divulgação / Warner Bros. Um homem marcado por traumas do passado tenta reconstruir sua vida longe dos fantasmas que o assombram. Porém, ao cruzar com uma jovem dotada de habilidades semelhantes às suas, ele se vê obrigado a confrontar novamente o lado mais sombrio de sua mente e uma seita que caça aqueles como ela. A luta deixa de ser apenas contra inimigos externos: é também contra os próprios demônios internos que insistem em persegui-lo.

Duas Rainhas (2018), Josie Rourke Liam Daniel / Universal Pictures A jovem rainha da Escócia retorna ao trono e desafia a soberania de sua prima, que governa a Inglaterra. Entre alianças frágeis e conspirações mortais, a disputa se transforma em um jogo de poder onde religião, política e identidade nacional se misturam. O embate entre as duas mulheres revela não apenas a luta por territórios, mas também as pressões impostas a soberanas em um mundo dominado por homens.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee Divulgação / Focus Features Um policial negro se infiltra em uma organização racista, contando com a ajuda de um colega branco que assume sua identidade nas reuniões presenciais. A investigação, cheia de tensão e ironia, expõe o funcionamento interno do grupo extremista e suas conexões perigosas com figuras públicas. Ao mesmo tempo, revela os dilemas pessoais dos agentes que arriscam tudo para desmascarar o ódio enraizado no coração da sociedade.

Cold Mountain (2003), Anthony Minghella Divulgação / Miramax Um soldado sulista decide desertar da Guerra Civil americana para reencontrar a mulher que ama. Em sua jornada, enfrenta fome, perseguições e encontros com personagens que refletem a brutalidade do conflito. Enquanto isso, sua amada, sozinha em uma fazenda devastada, luta pela sobrevivência em meio à violência e ao isolamento. O caminho de ambos se torna uma busca desesperada por humanidade em um mundo em ruínas.