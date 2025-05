5 livros que foram queimados publicamente — e os motivos por trás disso

Os Versículos Satânicos (1988), Salman Rushdie

Dois homens caem do céu — literalmente. Após um atentado aéreo, Gibreel Farishta e Saladin Chamcha renascem: o primeiro com uma aura angelical; o segundo, deformado em figura demoníaca. Ambos imigrantes de origem indiana, vivem transformações físicas e espirituais que os colocam em rota de colisão com suas próprias crenças, memórias e identidades. Em uma Londres marcada pelo preconceito, exílio e dilemas pós-coloniais, as fronteiras entre realidade e delírio se dissolvem. O texto alterna episódios contemporâneos com passagens alegóricas e metafísicas, costurando sonhos proféticos, vozes do Alcorão e histórias dentro da história. A narrativa avança de modo fragmentado, conduzida por um narrador multifacetado, ora lírico, ora irônico, ora abertamente satírico. No centro da trama está a interrogação do sagrado e a violência com que dogmas reagem quando questionados. Rushdie constrói uma arquitetura literária complexa e provocadora, com linguagem exuberante e densidade simbólica, evocando o peso da herança cultural, o conflito entre fé e liberdade e a condição dilacerada do imigrante. Em 1989, apenas um ano após a publicação, o livro foi queimado publicamente em cidades do Reino Unido, Índia, Paquistão e Irã. Grupos religiosos acusaram a obra de blasfêmia contra o Islã. As manifestações culminaram na emissão de uma fatwa pelo aiatolá Khomeini, condenando Rushdie à morte — um dos episódios mais emblemáticos de censura literária do século 20.