Dentro da cabeça de Patti Smith: 10 livros que sustentam a artista por trás do mito

Em 2008, durante um festival em Melbourne, Patti Smith surpreendeu parte do público ao distribuir uma folha datilografada com seus livros preferidos, em vez de um set list comentado ou material promocional. Na página apareciam, lado a lado, romances do século 19, clássicos modernistas e ficção contemporânea, de “Moby Dick” a “O Mestre e Margarida”. Aquela seleção, retomada mais tarde em entrevistas, acabou funcionando como primeira imagem pública da biblioteca íntima da artista.

A partir daí, o mapa de leituras foi ficando mais nítido. Em memórias como “Só Garotos” e “M Train”, Patti conta como certos livros a acompanharam da adolescência à vida adulta, lembra cadernos de anotações e exemplares perdidos em viagens. Em 2019, numa entrevista em formato de questionário ao jornal “The Guardian”, ela indicou “Mulherzinhas” como o livro que a convenceu de que poderia ser escritora, citou “O Diário de um Ladrão”, de Jean Genet, como o que mais influenciou sua prosa e descreveu “O Jogo das Contas de Vidro”, de Hermann Hesse, como uma obra que ampliou sua forma de pensar.

Outras declarações, em formatos diferentes, completam o quadro. Numa newsletter recente, Patti escreve que “O Diário de Anne Frank” mudou sua vida e continua a afetá-la décadas depois, em linha com lembranças de infância marcadas por relatos da guerra. Em “M Train”, Sylvia Plath entra em cena por meio de “Ariel”, tratado como livro de cabeceira e objeto físico quase ritual. Em entrevista à revista “Elle”, a artista se refere a “2666”, de Roberto Bolaño, como uma obra-prima do século 21 e recomenda reler grandes clássicos, entre eles “Moby Dick”, de Herman Melville.

Quando essas fontes são colocadas lado a lado, alguns títulos se destacam pela insistência com que retornam e pelo peso que ganham na fala de Patti Smith. Além de “Mulherzinhas” e “O Diário de Anne Frank”, aparecem “Villette”, de Charlotte Brontë, lembrado como romance emocionalmente exaustivo, e “As Ondas”, de Virginia Woolf, associado à ideia de um livro amplo, ao mesmo tempo rigoroso e espiritual. A eles se somam “O Mestre e Margarida”, “O Diário de um Ladrão”, “Ariel”, “O Jogo das Contas de Vidro”, “Moby Dick” e “2666”.

Juntos, esses dez livros formam o núcleo mais constante dentro das leituras de Patti Smith. São obras que ela menciona repetidamente, ligadas a verbos fortes como mudar, expandir, devastar, inspirar. Funcionam como eixo para entender a trajetória de uma artista que, antes de ser apontada como ícone punk, aparece como leitora voraz, habituada a bibliotecas e sebos. A lista que se segue condensa esse núcleo e oferece um recorte possível da biblioteca que acompanha Patti há mais de cinquenta anos.

2666 (2004), Roberto Bolaño Cinco blocos narrativos parcialmente autônomos giram em torno de duas gravidades complementares: um escritor europeu quase inalcançável e uma série de assassinatos de mulheres em uma cidade de fronteira. Críticos literários, um professor chileno, um jornalista norte-americano, policiais, trabalhadores de maquiladora e familiares das vítimas oferecem perspectivas fragmentárias sobre um mesmo cenário devastado. A busca intelectual por pistas sobre a obra e a biografia do autor esquivo acaba colidindo com a crueza dos relatórios sobre corpos encontrados em terrenos baldios e valas. O livro alterna momentos de humor erudito e digressivo com passagens de registro quase documental, frias e repetitivas, como se quisesse reproduzir o cansaço moral do contato prolongado com a violência. Pequenos romances internos surgem e se desfazem: histórias de amor, fracassos profissionais, deslocamentos geográficos, amizades acadêmicas que se cruzam por acaso com a zona de crime. Não há centro reconfortante: as tramas se prolongam, se interrompem, reaparecem deslocadas, sugerindo que a realidade excede qualquer tentativa de arranjo coerente. Ainda assim, a persistência dos que investigam, amam, escrevem ou apenas sobrevivem na periferia do horror insinua uma forma mínima de resistência à indiferença, como se a atenção obstinada aos detalhes pudesse, se não reparar a injustiça, ao menos recusá-la como algo natural. A sensação final é a de caminhar por um labirinto sem saída clara, no qual literatura, crime e história recente se misturam, expondo feridas abertas de um continente inteiro.

O Mestre e Margarida (1966), Mikhail Bulgákov Um estrangeiro enigmático chega a uma grande cidade oficialmente ateia, acompanhado por um séquito grotesco, e começa a desfazer a confiança em qualquer ordem racional possível. Enquanto escritores, burocratas e membros da elite cultural são expostos ao ridículo por truques, espetáculos e acidentes inexplicáveis, um romancista abatido pela rejeição oficial se recolhe a um hospital psiquiátrico, convencido de que sua obra não tem lugar no mundo. A mulher que o ama, presa a um casamento sem brilho, recusa a resignação e aceita atravessar experiências sobrenaturais para reencontrá-lo e recuperar, junto com ele, algum sentido para a própria vida. Em paralelo, capítulos ambientados na antiguidade narram o processo de um pregador sob o olhar ambíguo de um governador romano, alternando dúvida, medo e vontade de preservar a própria posição. As duas linhas se iluminam mutuamente: a perseguição ao artista contemporâneo dialoga com o julgamento do inocente antigo, e o visitante diabólico parece operar como catalisador dessas histórias espelhadas. O tom alterna sátira feroz, burlesco, lirismo amoroso e meditação religiosa, sem se fixar em nenhum registro único. A narrativa, fragmentada e circular, sugere que razão, fé, poder e criação literária são forças em conflito permanente, incapazes de chegar a um acordo definitivo sobre o que é justiça, responsabilidade ou salvação. Ao final, permanece sobretudo a sensação de que nem mesmo o sobrenatural consegue impor plenamente um sentido estável ao caos humano, apenas aprofundar seu brilho e sua vertigem.

Ariel (1965), Sylvia Plath Uma voz poética atravessa paisagens de inverno, quartos de hospital, cozinhas, campos ingleses e interiores claustrofóbicos, buscando uma forma extrema de dizer o indizível. Cada poema parece surgir do contato entre lembranças de infância, maternidade, separação conjugal e uma imaginação saturada de símbolos bíblicos, imagens de fogo, neve e mar. A primeira pessoa que fala nesses textos raramente se apresenta de modo estável: ora é mãe, ora filha, ora figura quase mítica, ora corpo reduzido a pura ferida, ora presença que observa a própria dissolução com uma lucidez feroz. A linguagem, altamente imagética, recusa o conforto da explicação linear e prefere cortes bruscos, superposições, ironias e repetições obsessivas. Ao longo do livro, o leitor acompanha uma espécie de movimento espiralado em torno de temas como morte, renascimento, sacrifício, violência doméstica e autonomia feminina. Não há enredo contínuo, mas há uma progressão emocional nítida, na qual fúria e desejo de libertação aparecem como faces de um mesmo impulso criador. A coletânea acaba funcionando como testemunho de uma mente em combustão, que transforma dor íntima em arte rigorosa, sem pedir desculpas pela intensidade nem suavizar os riscos de encarar de frente o próprio abismo, fazendo da palavra um último instrumento de ordem e de desafio. Ao mesmo tempo, a organização do volume, com poemas que parecem dialogar subterraneamente entre si, reforça a impressão de que acompanhamos um percurso rumo a um ponto limite, em que silêncio e explosão se tocam.

O Diário de um Ladrão (1949), Jean Genet Um homem que se assume ladrão, traidor e vagabundo percorre estradas, portos e pensões baratas da Europa, sempre à margem da lei e dos costumes respeitáveis. No relato, furto, prostituição e delação não aparecem como acidentes vergonhosos, mas como escolhas elevadas ao estatuto de vocação estética. O narrador descreve amantes efêmeros, companheiros brutais, chefes de polícia e carcereiros com a mesma mistura de crueldade, erotismo e devoção, como se cada figura fosse parte de um ritual secreto. Entre um roubo e outro, surgem longas meditações sobre santidade, traição, beleza e abjeção, em que a miséria material convive com uma espécie de luxo imaginário feito de fantasias e símbolos. A história avança em círculos, voltando sempre à ideia de que a sociedade precisa de corpos descartáveis para sustentar a própria moralidade. Prisões, fugas, humilhações públicas e noites de fome são reconstituídas como etapas de um caminho iniciático às avessas, em que desonra e glória se confundem. A voz que conta se reinventa como espécie de santo negativo, alguém que transforma o crime em forma de conhecimento e a infâmia em coroação íntima. O resultado é um livro em que autobiografia e ficção se enroscam, produzindo uma confissão que parece, ao mesmo tempo, documento, desafio e cerimônia blasfema em louvor aos excluídos, erguendo-os à condição de personagens centrais de uma teologia subterrânea.

O Diário de Anne Frank (1947), Anne Frank Uma adolescente judia, confinada com a família e alguns conhecidos em um esconderijo apertado, decide transformar o medo em relato organizado. Escrevendo para uma amiga imaginária, ela registra desde brigas por causa de comida, filas para o banheiro e barulhos suspeitos no prédio até discussões políticas acaloradas à luz de velas. A cada nova batida na porta, a cada notícia de bombardeio ou deportação, o espaço diminuto parece encolher mais um pouco, forçando os adultos a renegociar regras, silêncios e pequenas brechas de intimidade. Ao mesmo tempo, a narradora descobre a força da própria voz: analisa os pais com severidade, revisa opiniões, compara-se à irmã, tenta compreender quem é e quem poderia se tornar se sobreviver. Humor, ressentimento e esperança convivem numa escrita que oscila entre o desabafo impulsivo e a tentativa rigorosa de registrar o cotidiano da perseguição. A passagem do tempo é marcada por datas, aniversários, mudanças no corpo e no humor coletivo. Sem abandonar a perspectiva juvenil, o diário acaba se tornando prova involuntária de algo maior que uma experiência individual: é a documentação de um mundo que escolheu segregar, caçar e apagar pessoas como ela, mas encontra resistência numa consciência em formação que insiste em formular perguntas, duvidar de respostas fáceis e imaginar um futuro em que a dignidade volte a ser possível. Ao final, cada página preservada funciona como um gesto silencioso de acusação e, ao mesmo tempo, de confiança na capacidade humana de se lembrar e mudar.

O Jogo das Contas de Vidro (1943), Hermann Hesse Em uma província isolada e prestigiada, dedicada exclusivamente ao cultivo do espírito, gerações de estudantes são treinadas para dominar um jogo intelectual que condensa séculos de música, matemática, filosofia e história. O protagonista é um desses alunos exemplares, tido como vocacionado para servir a uma ordem que se orgulha de estar acima de conflitos políticos e necessidades materiais. À medida que ascende na hierarquia, ele percebe, porém, que a harmonia cultivada pelos mestres depende de um afastamento quase total do sofrimento concreto do resto do mundo. Convites sutis para o conformismo, rituais impecáveis, regras não escritas e um clima de serenidade controlada escondem dúvidas profundas sobre o sentido de tanta disciplina. A narrativa acompanha esse conflito íntimo: de um lado, a fidelidade a um sistema que lhe deu idioma, referências e pertença; de outro, a intuição de que conhecimento isolado se esteriliza e trai a realidade. Intercalando biografia, documentos fictícios, fragmentos de história da própria ordem e narrativas anexas, o livro encena não apenas a formação de um indivíduo, mas a crise de um ideal de cultura pura. Em última instância, o percurso desse estudante exemplar coloca em questão se é possível servir ao espírito sem assumir responsabilidade pelo mundo que permanece do lado de fora dos muros. A resposta nunca é oferecida de maneira simples, surgindo mais como tensão persistente entre retiro e participação, contemplação e intervenção, que o leitor é convidado a prolongar por conta própria.

As Ondas (1931), Virginia Woolf Seis personagens falam, em turnos alternados, desde a infância até a maturidade, cada um tentando capturar em palavras o fluxo da própria consciência. Em vez de cenas tradicionais, surgem blocos de pensamento em que lembranças, percepções sensoriais e reflexões sobre amizade, morte, desejo e identidade se entrelaçam sem hierarquias nítidas. Uma figura ausente-presente, admirada por todos, funciona como eixo em torno do qual essas vozes orbitam, mesmo quando o tempo separa o grupo, dispersa destinos e altera as relações de poder entre eles. Entre um conjunto de monólogos e outro, breves descrições do mar, da luz e do movimento de um dia inteiro costuram a matéria narrativa, como marcações de um relógio cósmico que acompanha o envelhecimento. O tom é profundamente poético, por vezes enigmático, exigindo que o leitor aceite a experiência de acompanhar pensamentos em estado bruto, sem o conforto de explicações diretas ou de uma trama única. No conjunto, a obra sugere que a ideia de um “eu” fixo é menos importante do que os ritmos, as repetições e as perdas que atravessam as vidas, como ondas sucessivas que se desfazem na mesma praia. Cada voz, ao insistir em dizer “eu”, descobre que essa palavra é sempre plural, feita de ecos dos outros. A narrativa se torna, assim, uma meditação prolongada sobre tempo e consciência, em que o cotidiano mais banal se converte em matéria de experiência metafísica.

Mulherzinhas (1868), Louisa May Alcott Quatro irmãs crescem em uma casa modesta, num país em guerra, amparadas por uma mãe que tenta conciliar disciplina, ternura e a ausência do marido. Cada filha encontra um modo próprio de enfrentar a pobreza, as expectativas sociais e a descoberta dos seus desejos: há quem sonhe com bailes e luxo, quem aspire apenas à paz doméstica, quem transforme a fragilidade física em espécie de fé cotidiana. No centro do grupo, uma jovem impulsiva, de gênio artístico, tenta escrever a própria saída para um mundo que insiste em reduzir mulheres a adornos, esposas e mártires. A convivência entre as quatro, feita de brigas súbitas e reconciliações rápidas, torna-se um laboratório afetivo em que se testam lealdades, ciúmes, pequenas crueldades e generosidades inesperadas. Ao acompanhar festas simples, doenças, trabalhos mal remunerados, visitas a vizinhos ricos e apaixonamentos contidos, a narrativa mostra que amadurecer é perder e ganhar ao mesmo tempo. A casa, com seus quartos apertados e seus rituais de leitura, oração e teatro improvisado, funciona como um palco em que cada uma ensaia o papel que a sociedade lhe reserva e aquele que, secretamente, deseja interpretar. O livro se detém menos em grandes acontecimentos e mais na lenta sedimentação do caráter, mostrando como gestos diários — um livro emprestado, um vestido costurado à mão, um pedido de desculpas — podem alterar o curso de uma existência inteira, dando forma concreta a ideais de dignidade, afeto e autonomia.

Villette (1853), Charlotte Brontë Uma mulher inglesa, sem fortuna nem proteção familiar, decide deixar o próprio país depois de uma perda pouco nomeada, levando consigo apenas competências modestas e um olhar agudo sobre os outros. Ao chegar a uma cidade estrangeira, acaba trabalhando em um colégio de moças, submetida ao temperamento volúvel de uma diretora ambiciosa e à vigilância de um ambiente católico que a estranha e a julga. Aos poucos, constrói uma rotina de aulas, traduções, exames e pequenos sacrifícios, ao mesmo tempo em que se envolve, com extrema cautela, em amizades e afetos que prefere nunca admitir inteiramente. A voz que narra é contida, irônica, mestre em esconder tanto quanto revela; prefere sugerir a explicitar, retornar a cenas passadas, comentar lacunas com um humor melancólico. O tom do livro mistura tristeza, observação social minuciosa, lampejos de desejo e uma espécie de fervor íntimo que raramente chega à superfície. Sem grandes gestos heroicos, a protagonista luta por um espaço mínimo de liberdade, negociando fé, língua, classe social e sobrevivência num cenário que insiste em tratá-la como figura apagada. A narrativa acompanha essa luta silenciosa, revelando aos poucos a grandeza inesperada de uma vida aparentemente discreta e a força de uma consciência que se recusa a desaparecer. Entre corredores escuros, salas de aula ruidosas e jardins noturnos, cada escolha feita em segredo torna-se uma forma de afirmar presença num mundo que parece determinado a ignorar sua existência.