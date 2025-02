Você não vai resistir à comédia com Amy Schumer que é filme mais assistido da atualidade, em todo o mundo, na Netflix

A maioria das mulheres sofre uma certa pressão social para ter a aparência perfeita, o casamento ideal e vivenciar a maternidade como um requisito fundamental. Digo “a maioria” porque existe uma minoria muito pequena que resiste aos padrões impostos e simplesmente ignora esse tipo de cobrança. Mas sejamos honestos: é extremamente difícil não se render às expectativas alheias, especialmente porque elas começam, na maioria das vezes, dentro de casa, vindas de nossos próprios pais – as pessoas cuja aprovação buscamos incessantemente.

Amy Schumer materializa essas inseguranças femininas diante de uma sociedade que impõe tantas cobranças às mulheres na comédia “Meio Grávida”, lançada recentemente na Netflix e dirigida por Tyler Spindel. Schumer assina o roteiro ao lado de Julie Paiva e também interpreta a protagonista, Lainy Newton, uma mulher que, desde a infância, sonha em constituir a família perfeita. Sua melhor amiga, Kate (Jillian Bell), é seu completo oposto, embora compartilhem muitas semelhanças em outros aspectos. Amigas desde a infância, elas enfrentaram juntas a perda precoce de suas respectivas mães.

Enquanto Kate nunca desejou se casar ou ter filhos, tudo parece acontecer naturalmente em sua vida. Já para Lainy, que sempre cultivou esse sonho, a realidade se mostra bem diferente. Ela acaba de levar um fora do namorado, Dave (Damon Wayans Jr.), justamente quando acreditava que ele a pediria em casamento. Por isso, sua reação não é das melhores quando descobre que sua melhor amiga está grávida. Destroçada e desesperada, Lainy sente que está ficando para trás.

Mas, como era de se esperar, nas mãos de Schumer, esse drama se transforma em comédia. Determinada a experimentar, mesmo que por um dia, a sensação de estar grávida, Lainy coloca uma barriga falsa e decide comparecer a uma aula de ioga. Lá, ela conhece Megan (Brianne Howey), uma mulher realmente grávida que, por acreditar que Lainy também está esperando um bebê, se torna uma amiga compreensiva e uma ouvinte atenciosa.

Conforme a amizade entre elas se fortalece, desfazer a mentira se torna cada vez mais difícil para Lainy. A situação se complica ainda mais quando ela se apaixona pelo irmão de Megan, que também acredita que ela está grávida. Agora, encurralada pela própria farsa e sem saber como revelar a verdade, Lainy se vê em uma série de situações desastrosas e hilárias para manter a mentira.

Antes de ser desmascarada, muitas coisas acontecem. O filme nos faz sentir aquela clássica “vergonha alheia”, o constrangimento de ver alguém se afundando cada vez mais em uma situação absurda. Torcemos para que, quando a verdade vier à tona, as pessoas ao seu redor não sejam tão duras com ela. Afinal, sua mentira não teve uma intenção maldosa. Lainy estava apenas desesperada para ser mãe, para atender às expectativas sociais e realizar um sonho antigo.

“Meio Grávida” nos ensina que não é possível acelerar processos que devem ocorrer naturalmente. O amor, a maternidade e todos os grandes acontecimentos da vida precisam ser orgânicos e verdadeiros. Forçá-los só causa sofrimento e pode afastar as pessoas que mais amamos. Com um tom leve e repleto de situações cômicas, Amy Schumer entrega mais uma personagem com a qual muitas mulheres podem se identificar. É um filme divertido, despretensioso e que, entre risos e constrangimentos, traz uma reflexão sobre as pressões que a sociedade impõe às mulheres e a necessidade de se libertar dessas amarras.