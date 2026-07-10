Robert Pattinson e Zendaya vivem romance conturbado em comédia dramática no Prime Video

Quando faltam apenas sete dias para o casamento, em Boston, Emma Harwood (Zendaya) faz uma revelação sobre a adolescência que deixa Charlie Thompson (Robert Pattinson) em dúvida sobre a mulher com quem pretende se casar. Dirigido por Kristoffer Borgli, “O Drama” acompanha o casal durante uma semana marcada por preparativos, amizades abaladas e segredos que chegam à festa antes dos convidados.

Charlie conhece Emma dois anos antes, em um café. Ele percebe que ela está lendo e tenta puxar conversa fingindo conhecer o mesmo livro. Emma não responde, e Charlie retorna à própria mesa, constrangido com a abordagem. Pouco depois, ela explica que é surda de um ouvido e simplesmente não escutou o que ele disse. Em vez de encerrar o assunto, convida o rapaz a tentar outra vez.

A cena apresenta o casal por meio de uma situação simples e um pouco ridícula, daquelas que ganham encanto quando viram lembrança compartilhada. Charlie começa mentindo para chamar a atenção, Emma aceita a segunda tentativa, e os dois constroem uma relação que parece estável. Passados dois anos, estão a uma semana do casamento, cercados por amigos e ocupados com os últimos detalhes da cerimônia.

O primeiro problema surge quando eles encontram Pauline, a DJ contratada para a festa, usando heroína em um parque. Charlie quer discutir a demissão, enquanto Emma argumenta que uma pessoa não deveria ser julgada apenas pelo pior ato que já cometeu. Mike, o padrinho, e Rachel (Alana Haim), a madrinha, entram na conversa. O grupo decide confessar os próprios erros, provavelmente imaginando histórias vergonhosas que renderiam alguns minutos de constrangimento e depois seriam esquecidas.

Mike conta que usou uma antiga namorada como escudo durante o ataque de um cachorro. Rachel admite que trancou um menino da vizinhança dentro de um trailer abandonado durante uma noite. Pressionado, Charlie revela que perseguiu um colega pela internet na época da escola. As confissões são cruéis, mas ainda cabem naquele tipo de conversa em que todos esperam sair absolvidos por comparação.

Então chega a vez de Emma.

Uma confissão muda a semana

Emma revela que, quando adolescente, planejou um ataque armado contra a própria escola. Ela também admite que a perda auditiva não é congênita, como havia contado a Charlie. O problema surgiu depois que um disparo de rifle ocorreu perto de seu ouvido durante os preparativos que nunca chegaram a ser executados.

A informação interrompe qualquer leveza. Rachel reage com indignação porque sua prima Samantha ficou paraplégica em um ataque escolar. Charlie, por sua vez, passa a rever o relacionamento inteiro. O casamento continua marcado, os fornecedores continuam trabalhando e os convidados continuam esperando a festa, mas o noivo já não sabe se conhece a pessoa com quem dividirá a vida.

Emma tenta explicar o contexto. Na adolescência, sofria bullying, estava deprimida e frequentava comunidades virtuais dedicadas à violência armada. Depois de acompanhar os danos causados por um massacre, desistiu do plano e passou a atuar em movimentos pelo controle de armas. A mudança deu a ela amigos, trabalho e um propósito. O passado, porém, permaneceu escondido de Charlie.

“O Drama” transforma essa revelação em uma crise íntima, sem depender de perseguições ou criminosos. Charlie procura sinais de perigo em conversas, fotografias e comportamentos banais. Emma tenta continuar os preparativos enquanto percebe que o noivo observa cada gesto com desconfiança. Quanto mais ele busca uma garantia absoluta, mais perto chega de destruir o relacionamento por conta própria.

Amigos deixam de ser aliados

Rachel também se afasta. Além de madrinha, ela participa de um projeto ligado ao escritório de Emma, mas começa a ignorar mensagens e recusa qualquer conversa sobre o trabalho. Emma comenta o problema com o chefe e acaba sugerindo, sem intenção declarada, que Rachel seja retirada da função. A amizade rompe de vez, e a presença da madrinha no casamento passa a ser incerta.

Alana Haim interpreta Rachel com uma irritação que não nasce apenas da discordância moral. A personagem se sente enganada por alguém que considerava íntima e ainda associa a confissão ao sofrimento de Samantha. Sua reação é dura, por vezes cruel, mas nasce de uma ferida concreta. Charlie tenta convencê-la a comparecer à cerimônia e defender Emma, embora já esteja tomado pelas mesmas dúvidas que critica na amiga.

Zendaya faz de Emma uma mulher consciente da gravidade do que planejou, mas cansada de ser tratada como uma ameaça presente. Ela não pede que os outros considerem o passado irrelevante. Pede que reconheçam os anos vividos depois dele. A atriz segura a personagem entre culpa e irritação, sem transformá-la em vítima inocente nem em figura assustadora.

Robert Pattinson trabalha no terreno oposto. Charlie parece disposto a proteger a noiva, mas sua ansiedade cresce a cada nova conversa. No trabalho, ele pergunta à colega Misha como ela reagiria ao descobrir que o namorado havia planejado um ataque escolar. A resposta o abala, e a proximidade entre os dois cria outro segredo, desta vez produzido por ele.

O noivo também esconde escolhas

A crise de Charlie impede que “O Drama” se limite ao julgamento de Emma. Enquanto cobra sinceridade, ele toma decisões que não pretende revelar. O personagem exige conhecer cada parte do passado da noiva, embora passe a esconder acontecimentos muito recentes. Pattinson aproveita essa contradição para compor um homem nervoso, desajeitado e capaz de piorar qualquer conversa ao tentar consertá-la.

Borgli encontra graça no desconforto social. Ninguém sabe o que dizer, quando abraçar ou em qual momento fingir que precisa verificar o celular. Uma reunião para dispensar Pauline, por exemplo, deveria tratar apenas da DJ e do contrato, mas Charlie mal consegue acompanhar a conversa porque está preocupado com seu próprio segredo. O casamento vira uma concentração de pessoas culpadas tentando parecer civilizadas durante reuniões, provas e brindes.

A direção mantém o público próximo de Charlie sem confirmar todos os seus receios. Imagens violentas passam a ocupar sua atenção, enquanto Emma enfrenta pesadelos ligados à adolescência. A tensão nasce dessa diferença. Ela conhece aquilo que fez e aquilo que abandonou. Ele possui somente fragmentos da história e usa a imaginação para completar o restante.

A cerimônia reúne todos os segredos

Quando o dia do casamento chega, as relações já estão desgastadas. Rachel comparece carregando ressentimento. Misha divide o mesmo espaço com Emma. Charlie tenta cumprir o papel de noivo apaixonado enquanto teme que qualquer conversa revele suas escolhas. Os discursos, as bebidas e os encontros entre convidados transformam a recepção em um ambiente onde uma frase mal ouvida pode provocar um desastre.

A festa concentra os conflitos construídos durante a semana, mas o interesse maior permanece no casal. Emma quer saber se Charlie ainda consegue enxergá-la além da confissão. Charlie precisa decidir se deseja conhecer a mulher real ou preservar a versão mais confortável que criou durante dois anos. Ambos pedem honestidade, embora nenhum deles consiga oferecê-la por inteiro.

“O Drama” mistura romance, suspense psicológico e constrangimento social sem abandonar a humanidade dos personagens. A história permite que Emma seja responsabilizada pelo passado, mas também questiona por quanto tempo alguém deve permanecer preso ao pior período da própria vida. Charlie, tão preocupado em descobrir quem está prestes a levar ao altar, demora a observar o que suas próprias atitudes revelam.

Kristoffer Borgli acompanha duas pessoas apaixonadas que chegam ao casamento com informações demais e confiança de menos. Entre a mesa do café onde tudo começou e a recepção preparada para celebrar o casal, “O Drama” expõe uma pergunta incômoda. Quanto do passado precisa ser contado para que uma relação seja honesta, e quanto dessa verdade um parceiro realmente suporta ouvir?