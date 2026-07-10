Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis estrelam comédia de Todd Phillips que vai fazer você cancelar os planos de sexta: na Netflix

Peter Highman (Robert Downey Jr.) está em Atlanta e precisa voltar para Los Angeles antes que sua esposa, Sarah Highman (Michelle Monaghan), dê à luz o primeiro filho do casal. A viagem deveria durar poucas horas, mas tudo sai do controle quando ele conhece Ethan Tremblay (Zach Galifianakis), um aspirante a ator inconveniente que transforma o embarque em confusão. Expulsos do avião e impedidos de comprar novas passagens, os dois cruzam os Estados Unidos de carro. Peter aceita a companhia porque o nascimento se aproxima e não há outra saída.

Dirigido por Todd Phillips, “Um Parto de Viagem” usa uma situação simples para construir uma comédia de estrada movida pelo atrito entre dois homens incompatíveis. Peter é impaciente, organizado e pouco disposto a tolerar estranhos. Ethan fala demais, interpreta mal quase tudo e carrega uma inocência capaz de irritar até alguém em férias. Colocá-los no mesmo veículo já seria suficiente para criar problemas. Acrescentar uma gravidez avançada, milhares de quilômetros e uma sequência de contratempos transforma cada parada em ameaça ao prazo.

Uma carona nada desejada

Peter conhece Ethan no aeroporto, pouco antes do voo para Los Angeles. O encontro começa mal e piora dentro da aeronave, quando uma conversa mal formulada chama a atenção da equipe de segurança. Os dois são retirados do avião e ficam sem documentos, dinheiro disponível ou transporte confiável. Ethan, que alugou um carro, oferece a única oportunidade concreta de seguir viagem.

Peter aceita porque precisa chegar ao hospital antes do parto. A decisão, porém, cobra um preço desde o início. Ethan leva consigo o cachorro Sonny, uma caixa com as cinzas do pai e o sonho de trabalhar em Hollywood. Também leva hábitos irritantes e uma habilidade rara para transformar pequenos erros em problemas maiores. O que deveria ser apenas uma carona se torna uma convivência forçada, marcada por discussões, desvios e prejuízos.

Robert Downey Jr. interpreta Peter com uma irritação crescente, sem transformar o personagem apenas em um homem grosseiro. Ele sabe que precisa da ajuda de Ethan, mas não consegue esconder o desprezo pelo companheiro. O ator trabalha bem essa contradição. Peter quer manter o controle da viagem, embora dependa de alguém que parece incapaz de seguir uma instrução simples.

A estrada perde o rumo

Ethan também não cabe apenas no papel de sujeito atrapalhado. Zach Galifianakis repete alguns traços excêntricos associados a seus personagens mais conhecidos, mas acrescenta fragilidade ao homem que deseja se tornar ator. Ethan fala com segurança sobre a carreira, embora sua experiência seja mínima e sua percepção do mundo seja bastante limitada. Essa mistura torna suas atitudes irritantes e, em alguns trechos, surpreendentemente humanas.

A viagem segue por estradas, postos, motéis e cidades onde os dois tentam conseguir dinheiro ou transporte. Cada plano dura pouco. Peter perde tempo, recursos e paciência, enquanto Sarah acompanha tudo por telefone, já perto de entrar em trabalho de parto. A distância entre o marido e Los Angeles ganha peso a cada ligação interrompida.

Todd Phillips organiza a comédia por acúmulo. Um erro leva a outro, uma discussão atrasa a saída e uma decisão impensada compromete o carro. Há exageros, evidentemente, e algumas situações dependem de uma dose generosa de absurdo. Ainda assim, o filme preserva um objetivo fácil de acompanhar. Peter precisa chegar à maternidade, e qualquer desvio pode fazê-lo perder o nascimento do filho.

Dois homens presos no carro

A graça da dupla nasce menos das piadas faladas e mais das reações. Peter olha para Ethan com espanto, raiva ou puro cansaço. Ethan costuma responder com serenidade, mesmo depois de provocar um desastre. Esse descompasso cria as melhores passagens do filme, porque um homem percebe a gravidade do problema enquanto o outro continua tratando tudo como parte normal da viagem.

Michelle Monaghan aparece por menos tempo, mas Sarah ocupa uma função importante. Ela representa o motivo da urgência e também impede que Peter vire apenas um sujeito mal-humorado. As conversas entre os dois revelam um marido ansioso, culpado e assustado com a possibilidade de não chegar a tempo. O nascimento do bebê está fora de seu controle, algo especialmente difícil para alguém acostumado a organizar cada etapa da própria vida.

A relação entre Peter e Ethan muda aos poucos, sem apagar os defeitos de nenhum deles. Peter continua agressivo em vários momentos. Ethan permanece irresponsável e cansativo. A proximidade, porém, permite que ambos conheçam perdas e medos que estavam escondidos sob insultos, poses e conversas sem fim. A viagem ganha alguma delicadeza quando a irritação abre espaço para uma convivência menos hostil.

A comédia também tropeça

Nem todas as situações têm a mesma força. Certas sequências prolongam o absurdo além do necessário, enquanto outras apostam em agressões físicas ou humilhações previsíveis. O roteiro acerta mais quando confia na personalidade dos protagonistas e menos quando tenta aumentar a confusão a qualquer custo.

Há também um desequilíbrio na forma como os dois são tratados. Ethan provoca boa parte dos acidentes, mas Peter costuma receber as punições mais duras. Essa repetição pode cansar, principalmente quando o espectador já compreendeu que a viagem será uma sucessão de perdas. Ainda assim, Downey Jr. e Galifianakis mantêm a energia da narrativa, mesmo nos trechos mais excessivos.

Todd Phillips conhece bem esse tipo de comédia masculina baseada em constrangimento, raiva e amizade improvável. Em “Um Parto de Viagem”, ele troca a festa e a ressaca por uma corrida até a maternidade. A mudança dá ao filme um sentimento mais afetuoso, ainda que o caminho seja cheio de acidentes, ofensas e decisões pouco sensatas.

Uma chegada cercada de caos

“Um Parto de Viagem” reconhece que Peter e Ethan são difíceis de suportar por razões diferentes. Um quer controlar tudo e desconta a frustração em quem está por perto. O outro vive perdido em suas próprias ideias e mal percebe o estrago que deixa para trás. A amizade entre eles nasce menos de afinidade do que da experiência compartilhada de atravessar o país sob pressão.

O longa entrega uma história fácil de acompanhar, bons diálogos e uma dupla com presença. Robert Downey Jr. oferece precisão às reações de Peter, enquanto Zach Galifianakis equilibra incômodo e ternura em Ethan. Michelle Monaghan mantém Sarah ligada ao centro da narrativa, mesmo distante da maior parte da ação.

Entre aeroportos, rodovias, carros destruídos e telefonemas tensos, “Um Parto de Viagem” acompanha um futuro pai tentando vencer o relógio ao lado da pior companhia possível. A jornada tem tropeços e excessos, mas preserva uma qualidade essencial para esse tipo de comédia. O espectador sabe para onde eles precisam ir e permanece curioso para descobrir quantos problemas ainda cabem antes da chegada.