A comédia romântica na Netflix que vai te fazer começar a semana com o pé direito

A noção de que “a beleza está nos olhos de quem vê” pode ser reconfortante, mas a realidade é que algumas pessoas são universalmente reconhecidas como atraentes. Esse é o caso de Molly, vivida por Alice Eve, cujo magnetismo físico a torna objeto de desejo para muitos, inclusive para Kirk (Jay Baruchel), um jovem inseguro que trabalha como agente de segurança em um aeroporto. No início da trama, Kirk tenta, sem sucesso, reconquistar sua ex-namorada, Marnie (Lindsay Sloane), que já seguiu em frente. Ele não se destaca pela aparência ou confiança, mas conta com um grupo de amigos excêntricos e leais, sempre prontos para oferecer conselhos amorosos, nem sempre acertados, mas sempre bem-intencionados.

Molly, uma sofisticada organizadora de eventos, está a caminho de Nova York quando se depara com Kirk no aeroporto. Enquanto todos ao seu redor tentam conquistá-la, ele é o único que não tenta impressioná-la com charme forçado. Seu comportamento genuíno chama a atenção da jovem, especialmente porque ela ainda se recupera de uma traição recente. O destino se encarrega de aproximá-los quando Molly esquece seu celular na esteira de raio-X, obrigando-a a reencontrar Kirk. Sua doçura e aparente ingenuidade despertam a curiosidade dela, iniciando uma interação inesperada.

A atratividade física pode ser um fator determinante em relacionamentos, mas não é o único. Muitas pessoas buscam segurança, companheirismo, humor ou inteligência em um parceiro, atributos que Kirk possui, ainda que ele mesmo não reconheça. O romance entre ele e Molly evolui de maneira peculiar e, como esperado, gera situações constrangedoras e cômicas. Entre elas, um jantar onde o ex-namorado dela o confunde com um garçom, ou um momento de intimidade interrompido pela chegada inesperada dos pais da jovem.

Conforme a relação se desenvolve, as inseguranças de Kirk tornam-se um obstáculo. O medo de não ser suficiente para Molly o leva a duvidar do relacionamento, abordando um tema recorrente nas comédias românticas: a autossabotagem motivada pelo receio de rejeição. A dificuldade de se expor emocionalmente e o temor de não estar à altura do outro comprometem muitas relações antes mesmo que possam amadurecer.

“Ela é Demais Pra Mim”, disponível na Netflix, segue a estrutura clássica do gênero, sem grandes inovações narrativas, mas oferece uma experiência leve e divertida. Ainda que levante questionamentos sobre autoestima e idealização nos relacionamentos, o longa se propõe a ser uma distração despretensiosa. Ideal para quem busca um entretenimento descontraído, o filme cumpre seu papel ao equilibrar romance e humor, sem exigir maiores reflexões de seu público.