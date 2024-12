Os 10 melhores filmes lançados pela Netflix em 2024 

O Astronauta (2024), Johan Renck

Larry Horricks / Netflix

Baseado na obra de Jaroslav Kalfar, o filme acompanha Jakub Procházka, um astronauta que aceita a árdua missão de explorar os limites do sistema solar, deixando para trás sua esposa grávida, Lenka. Enquanto orbita próximo a Júpiter, Jakub enfrenta não apenas o isolamento do espaço, mas também as consequências emocionais de suas escolhas, já que Lenka, desiludida com as constantes ausências do marido, decide pôr fim ao casamento. Durante a missão, um inesperado encontro altera a perspectiva de Jakub: Hanus, uma criatura alienígena com aparência de aranha, invade a nave. Apesar do medo inicial, os dois desenvolvem um vínculo único, e é através dessa amizade improvável que Jakub começa a refletir sobre suas prioridades e as falhas em sua vida pessoal. Com o tempo se esgotando, o astronauta precisa confrontar verdades difíceis antes de retornar à Terra, onde o futuro de sua relação com Lenka permanece incerto.