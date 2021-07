5 melhores filmes de suspense lançados pela Netflix em 2021

Suspenses sempre foram sucesso de bilheteria, por isso não é surpresa que entre os filmes mais assistidos da Netflix estejam alguns exemplares do gênero. Para os usuários do serviço de streaming que gostam de longas inteligentes com sustos, mistérios e reviravoltas, a Bula reuniu em uma lista os cinco melhores lançamentos de 2021. Todos os selecionados foram bem avaliados pela crítica especializada e pelo público, com destaque para “Beleza Avassaladora” (2021), de Vinil Mathew; “Noite no Paraíso” (2021), de Park Hoon-jung; e “The Soul” (2021), Cheng Wei-hao. O filme Monstro, de Anthony Mandler; embora tenha sido lançado em 2018, ficou restrito ao circuito de festivais sendo distribuído pela Netflix apenas em 2021. Os títulos estão organizados em ordem alfabética.

Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

Monstro (2021), Anthony Mandler Steve Harmon é um adolescente negro que sonha em ser cineasta. Inteligente e dedicado aos estudos, ele frequenta uma renomada escola de elite. Tudo parece bem na vida de Steve, até que ele se vê envolvido em um assalto, que culmina na morte de uma das vítimas. Com apenas 17 anos, Steve enfrenta uma complexa batalha legal para provar sua inocência e ser liberado da prisão.

Noite no Paraíso (2021), Park Hoon-jung Tae-Gu, um mafioso coreano, perde a irmã e a sobrinha em um assassinato. Seu chefe na máfia diz a ele que o crime foi encomendado por Doh, o presidente de uma gangue rival. Como vingança, Tae-Gu mata Doh e seus capangas. Depois, ele é aconselhado a se esconder por uns dias na ilha de Jeju, onde se aproxima de Jae-yeon, uma mulher encantadora, mas com um sério problema de saúde.

Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.