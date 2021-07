Se você não estava sabendo, a gente te conta agora que a Netflix anunciou nesta semana um reajuste de 22% no valor das mensalidades no Brasil. Com isso, os novos assinantes já passam a pagar de R$25,90 a R$55,90 pelo serviço de streaming. Os antigos terão um mês para decidirem se manterão suas assinaturas. Se a inflação chegou também no seu bolso e manter a Netflix ficará inviável, a Revista Bula te ajuda a conhecer outros serviços de streaming gratuitos para você não ficar sem uma boa programação na sua televisão.

Net Movies Com disponibilidade por aplicativo (Android/iOS), site e canal no YouTube, a Net Movies tem cerca de 2.500 filmes de todos os gêneros em seu catálogo, todos licenciados e para streaming gratuito. A plataforma agrada especialmente fãs de clássicos, com um vasto acervo que inclui obras de Federico Fellini, John Cassavetes, Robert Altman, René Clement, Roman Polanski e Mazzaropi. Ainda é possível assistir por meio de Smart TV.

Pluto TV No Brasil desde novembro de 2020, a Pluto TV é uma excelente opção gratuita para assistir on demand. Além de filmes e séries, o serviço também disponibiliza 27 canais, entre eles Comedy Central, Nickelodeon, MTV e Paramount. Pode ser acompanhado pelo celular, computador ou televisão.

VIX Cine e TV Disponível por plataforma ou aplicativo, o VIX Cine e TV foi lançado para o público brasileiro em agosto de 2020 e traz em seu catálogo filmes, novelas, programas e séries. O catálogo traz mais de 1.500 títulos, todos com possibilidade de assistir em português.

Itaú Cultural Play A plataforma do Itaú Cultural foi lançada no dia 19 de junho deste ano, no Dia do Cinema Nacional, para oferecer aos adeptos dos serviços de streaming um catálogo 100% brasileiro. São mais de 100 títulos nacionais disponíveis. É possível assistir pela TV, pelo próprio navegador ou baixar o aplicativo para smartphones e tablets (iOS e Android).