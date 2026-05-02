A tristeza ficou bonita demais nas redes sociais

A cena muda um pouco, mas chega sempre com a mesma temperatura. Um quarto baixo de luz. A cama sem arrumar. Um copo parado perto do notebook. A janela com chuva, ou só com a cidade borrada atrás do vidro. Um banco de carro à noite. Faróis esticados no para-brisa. Um corredor de metrô. Um rosto pela metade, cortado de propósito, para que a pessoa pareça menos alguém e mais uma sensação. A música vem antes da frase. Baixa, lenta, já conhecida. No meio da tela, poucas palavras sobre cansaço, abandono, saudade, domingo, vontade de sumir por um tempo. Não há enredo. Não há começo. Não há motivo. Mesmo assim, a imagem é lida sem esforço.

A tristeza ganhou desenho. Tem horário, luz, objeto, ritmo. A madrugada ajuda. A chuva ajuda. O café frio ajuda. O livro aberto ajuda. O fone de ouvido ajuda. A janela de ônibus ajuda. O espelho sujo ajuda. Tudo ali parece recolhido da vida comum, mas já não funciona do mesmo jeito. A janela não serve para ver a rua. Serve para marcar distância. O café não serve para acordar. Serve para dizer que a noite passou em claro. O fone não toca só música. Levanta uma parede. O livro aberto talvez nem esteja sendo lido. Basta estar ali, perto da mão, emprestando peso ao silêncio.

Essa gramática não foi decretada. Apareceu pela repetição. Vídeos curtos, fotos salvas, capas de playlist, montagens de filmes, restos de Tumblr, murais de Pinterest, legendas de Instagram, cortes de TikTok. Aos poucos, a tristeza deixou de circular como confissão e passou a circular como clima. A pessoa não precisa contar o que houve. Coloca uma música, escolhe uma imagem, deixa uma frase curta e espera que o conjunto faça o trabalho. Muitas vezes faz.

A dor, desse jeito, não fica necessariamente falsa. Falso é uma palavra limpa demais para uma coisa tão embolada. O que acontece é mais incômodo. Antes de aparecer, a tristeza se arruma. Passa por uma luz, por uma fonte, por uma música, por uma escolha de enquadramento. O sofrimento bruto, aquele que chega sem educação, com corpo pesado e frase ruim, ganha roupa para sair. E sai.

Pessoas tristes sempre procuraram forma para a tristeza. Antes das redes, havia carta, diário, fita gravada, bilhete dobrado, telefonema comprido depois da meia-noite, poema copiado na última página do caderno, verso escrito na carteira da escola. Havia também o silêncio, às vezes mais eloquente que qualquer frase. O que mudou foi a vitrine. Hoje, a tristeza pode ser preparada, publicada, medida, salva, republicada, transformada em prova de sensibilidade. Ela entra no mesmo circuito da comida bonita, do corpo treinado, da viagem, da indignação, do amor, da leitura. Tudo precisa encontrar uma superfície. A melancolia encontrou a sua.

A internet não inventou a vontade de sofrer com estilo. Essa vontade é antiga, humana, um pouco ridícula, um pouco comovente. Em “Os Sofrimentos do Jovem Werther”, Goethe já mostrava um rapaz incapaz de separar a ruína da linguagem. Werther sofre, mas sofre escrevendo. A ferida vem com frase, ritmo, pose, intensidade. O amor infeliz vira forma de ocupar o mundo. A dor dá ao personagem uma imagem de si mesmo mais forte do que a vida comum poderia dar. Séculos depois, a carta virou legenda. O leitor distante virou seguidor. A espera virou visualização. O dedo toca a tela e a dor encontra gente.

A literatura cuidou dessa região com outra demora. Em “O Livro do Desassossego”, Fernando Pessoa não deixa o tédio bonito demais. Ele mexe nele como quem abre uma gaveta velha e encontra papéis, recibos, pó, cartas nunca enviadas. O desconforto não aparece como ornamento. Aparece como casa. Em “Tabacaria”, Álvaro de Campos olha o próprio fracasso até que a lucidez comece a ferir. A tristeza não entra como cenário. Ela pensa, se contradiz, se humilha, se engrandece, tropeça em si mesma.

Quando uma frase dessas se solta do corpo do poema e vai parar sobre uma fotografia escura, há perda. A voz fica menor. O atrito desaparece. O autor vira carimbo emocional. Mas nem toda perda termina em vazio. Uma legenda ruim pode levar alguém a um livro bom. Um corte sentimental pode empurrar alguém para um filme inteiro. Uma música usada como fundo de vídeo pode abrir a porta de um álbum. A cultura digital estraga muita coisa pelo excesso de uso. Também espalha coisas que ficariam presas em prateleiras nobres demais, longe de quem chega cansado, distraído, tarde da noite, com o celular na mão.

O leitor apressado nem sempre é vazio. Às vezes está só exausto. Lê em pedaços. Escuta em pedaços. Trabalha, responde mensagem, dorme mal, tenta manter a atenção em pé enquanto tudo ao redor a puxa pelo tornozelo. A frase destacada, a cena recortada, a faixa isolada não substituem a obra. Muitas vezes a traem. Mas podem guardar uma fagulha. O perigo começa quando a fagulha passa a bastar.

Quando o filme vira atalho

O cinema ensinou boa parte do vocabulário visual dessa tristeza. Não a tristeza berrada, com rosto molhado e explicação no diálogo. A outra, mais fácil de imitar e mais difícil de viver. A tristeza de uma pessoa sentada numa cama de hotel sem saber o que fazer com a própria vida. A tristeza de duas pessoas que se desejam e não se tocam. A tristeza de uma lembrança feliz voltando torta, cheia de sol, música e falhas. “Encontros e Desencontros”, “In the Mood for Love” e “Aftersun” circulam tanto porque entregam imagens em que a dor não precisa levantar a voz. Ela fica numa nuca, numa luz de corredor, numa dança meio deslocada, num silêncio depois da frase.

Nas redes, essa demora se quebra. O que num filme pede tempo, no feed vira reconhecimento rápido. Um quarto. Uma música. Um elevador. Um trem passando. Um cigarro que talvez nem seja aceso. Uma cidade com neon. O cinema vira banco de gestos. A cena já nasce pronta para ser retirada de onde estava e usada de novo, em outro corpo, com outra legenda. O sentimento chega em cápsula. Não é preciso atravessar o filme. Basta reconhecer a temperatura.

Um filme lento obriga a pessoa a ficar. Aguentar o intervalo. Suportar a impaciência. Esperar que a imagem trabalhe sem explicar tudo. Um vídeo triste de poucos segundos entrega o sinal e vai embora. Diz que aquilo é solidão, que aquilo é saudade, que aquilo é fim. Se pega, será salvo. Se pega muito, será imitado. A travessia vira marcação. A tristeza vira um gesto que todo mundo sabe repetir.

A música chega por outro caminho, mais direto. Uma canção altera o ar de um quarto antes que alguém encontre a frase. Algumas vozes parecem sair de dentro de uma ressaca que não é só de bebida. “Blue”, de Joni Mitchell, não põe moldura confortável na tristeza. O disco parece pele sem casaco. “Carrie & Lowell”, de Sufjan Stevens, chega perto do luto com passos domésticos, quase sem levantar poeira. “Punisher”, de Phoebe Bridgers, entende uma vulnerabilidade que já se observa enquanto sangra, com ironia, vergonha e desejo de ser vista.

Nas plataformas, esses estados aparecem em prateleiras. Músicas para chorar. Músicas para dirigir à noite. Músicas para lembrar de alguém. Músicas para estudar com vontade de desaparecer. Músicas para quando nada faz sentido. O nome da playlist já diz ao corpo o que ele deve procurar ali. Quem clica talvez não esteja fabricando uma identidade. Pode estar procurando uma sala escura onde o peso do dia não pareça tão esquisito. Uma canção segura alguém por três minutos. Às vezes, três minutos são muito.

O problema começa quando a plataforma entende o choro como hábito. A pessoa pede abrigo e recebe repetição. Pede linguagem e recebe catálogo. Fica mais um pouco, e a sequência continua. O sistema aprende que aquele estado prende atenção. Não pergunta se a tristeza precisa de silêncio, conversa, sono, sol, ajuda. Pergunta se ela retém. A melancolia passa a funcionar também como preferência de consumo.

Nas imagens, a seleção é ainda mais visível. Entra a solidão perto da janela. Entra o café numa mesa pequena. Entra o livro sublinhado. Entra o quarto escuro. Entra a rua depois da chuva. Entra o rosto bonito cansado de existir. Fica fora a tristeza com louça acumulada, atraso de boleto, cabelo oleoso, quarto abafado, raiva sem elegância, mensagem ignorada, corpo difícil, impaciência com quem só queria ajudar. A dor real raramente chega tão bem iluminada. Repete roupa. Perde prazo. Fala grosso. Come mal. Dorme demais ou não dorme. Às vezes, não rende imagem nenhuma.

A tristeza bonita cobra pedágio. Escolhe o que pode ser olhado sem muita repulsa. Fica com a névoa, não com o cheiro fechado do quarto. Fica com a frase, não com a fala pobre de uma madrugada ruim. Fica com a solidão na cidade, não com a pessoa insuportável dentro de casa. Isso não transforma tudo em mentira. Só muda o peso. A melancolia que circula melhor já vem penteada. A que não sabe posar continua dando trabalho para a própria pessoa, para os amigos, para a família, para o corpo, para a manhã seguinte.

Chamar tudo de encenação seria confortável. Também seria falso. Há sofrimento verdadeiro dentro da pose. E há pose em quase tudo que fazemos diante dos outros. A roupa escolhida para parecer casual. A foto apagada porque revelava demais. A piada feita para esconder carência. A opinião endurecida para não soar frágil. A vida social sempre teve edição. A diferença é que agora a edição entrou em regiões que pareciam protegidas. A dor entrou no guarda-roupa. A solidão ganhou luz. A vulnerabilidade aprendeu a posar sem deixar de ser vulnerável.

A tristeza sem forma assusta. Chega bagunçada, sem argumento, sem utilidade. Numa cultura que cobra melhora, desempenho, resposta rápida, autocuidado, reação, produtividade e bom humor funcional, uma dor que apenas existe parece inconveniente. Então a pessoa transforma aquilo em alguma coisa. Foto, música, frase, vídeo curto. Não cura. Arruma a mesa. Não explica. Permite apontar. Não pede ajuda de modo direto. Deixa um sinal aceso. Às vezes é vaidade. Às vezes é desespero educado.

Byung-Chul Han, em “A Sociedade do Cansaço”, escreveu sobre um sujeito esmagado menos por proibições do que pela cobrança permanente de rendimento. A tristeza de hoje passa por esse cansaço, mas não cabe inteira nele. O esgotamento virou também visual. O rosto cansado. O quarto escuro. A xícara ao lado do computador. A frase sobre não aguentar. A pausa vira imagem dentro de uma máquina que sabe transformar pausa em movimento.

Nessa máquina, a literatura empresta peso. Uma frase de romance ou poema faz a tristeza parecer menos banal. Em vez de escrever “estou mal”, alguém posta um trecho que parece ter atravessado décadas para dizer aquilo com mais autoridade. Pode ser bonito. Pode ser preguiçoso. Pode ser as duas coisas no mesmo minuto. Há frases atribuídas a Clarice Lispector, Camus, Barthes ou Pessoa que circulam quase sem corpo, longe de livro, edição, contexto, às vezes até de autoria. Viram moeda emocional. Não provam leitura. Vestem uma sensação.

O risco é começar a sentir por meio de moldes prontos. Uma decepção amorosa chama uma música específica. Uma crise de domingo chama um vídeo escuro. Uma tristeza sem nome chama um autor francês, uma poeta suicida, um filme em que ninguém parece dormir direito. A cultura dá linguagem para a dor. Isso importa. Sem repertório, muita coisa fica muda. Mas repertório também vira figurino. A pessoa reconhece a própria tristeza quando ela se parece com uma tristeza que já viu.

Quando a dor espera resposta

Há diferença entre encontrar linguagem e ficar preso nela. A arte costuma pedir permanência diante do incômodo. O poema não entrega tudo na primeira olhada. O filme lento exige que o espectador aguente a própria inquietação. Um álbum triste pede repetição, escuta, às vezes um tipo de silêncio que não cabe bem no dia. A rede prefere o sinal. Quer que a tristeza seja identificável. Quer que o dedo pare. Quer que alguém salve, curta, mande para outro alguém com a frase “sou muito isso”.

Muita gente é. A estética triste não teria se espalhado se não encontrasse matéria viva. Há solidão demais por trás dessas imagens. Há ansiedade, luto, desejo de sumir, amores mal fechados, famílias quebradas, cansaço de trabalhar, cansaço de parecer bem, cansaço de explicar o próprio cansaço. A moldura pode ser repetida. O peso dentro dela nem sempre é pequeno. Uma imagem bonita demais pode carregar alguém que não sabe pedir outra coisa.

A crítica precisa segurar a vontade de superioridade. É fácil rir da foto da chuva, da playlist de madrugada, da frase triste sobre fundo preto, da garota que parece saída de um mural de Pinterest, do rapaz que transforma qualquer decepção em cinema independente. Mais difícil é admitir que quase todo mundo faz alguma versão disso. Cada época tem sua pose de dor. O poeta tuberculoso. O dândi entediado. O existencialista de cigarro. O roqueiro autodestrutivo. O adolescente do Tumblr. A menina triste do TikTok. O adulto que posta ironia porque não consegue postar fragilidade. Mudam os objetos. A vontade de ser visto permanece.

A rede acrescenta o retorno imediato. A tristeza publicada recebe resposta, ou não. As duas coisas mexem no corpo. Uma postagem triste com muitas curtidas parece confirmar que a dor achou forma. Uma postagem triste ignorada parece dizer que nem a dor foi suficiente. A pessoa entrega um pedaço vulnerável, mesmo editado, e espera um sinal de que alguém viu. Quando vem, alivia. Quando não vem, a solidão ganha recibo.

A melancolia bonita encosta no consumo com facilidade. Vende roupa, livro, café, filme, cidade, luminária, fone de ouvido, vinil, assinatura, decoração, identidade. O quarto triste pode ser montado. A playlist pode ser seguida. O livro pode aparecer na foto antes de ser lido. A tristeza deixa de ser só sentimento e vira ambiente. Dá para comprar os objetos que fazem o mal-estar parecer interessante. A dor não desaparece. Ganha cenário.

Mesmo assim, alguma coisa escapa. A tristeza verdadeira nunca cabe inteira na imagem. Fica sempre um resto fora do quadro. Um cheiro de quarto fechado. Uma conversa adiada. Uma vergonha. Uma noite em que a música não ajuda. Um dia claro demais para a dor parecer bonita. Esse resto impede que a vida seja totalmente absorvida pela estética. Nele, a tristeza deixa de ser clima e volta a ser coisa sem acabamento.

A internet tornou pública uma fome antiga: a vontade de que a dor tenha forma e testemunha. A arte já fazia isso com demora, risco, atrito. A rede troca boa parte da demora por reconhecimento. Um poema pede que a pessoa se perca um pouco. Um filme pede tempo. Uma canção pede corpo. Uma postagem pede reação. Nenhuma dessas formas é pura. Nenhuma salva por si. Mas a velocidade muda a experiência. O sentimento chega já procurando seu formato de saída.

A tristeza ficou bonita demais porque a tristeza feia é difícil de encarar. É mais suportável vê-la com chuva no vidro, música baixa, frase boa, luz mínima. A beleza nem sempre mente. Às vezes cobre uma ferida para que ela não fique exposta ao ar. Às vezes disfarça. Às vezes permite que a dor não fique completamente muda. Mas curativo também gruda na pele. Uma imagem repetida demais começa a ensinar como alguém deve sofrer para ser entendido.

A cena, no fim, continua pequena. Alguém sozinho, tarde da noite, com o celular na mão. A música toca no fone. A mesma, ou parecida, toca para milhares de pessoas isoladas naquele instante, cada uma no seu quarto, cada uma acreditando que sua tristeza é particular demais para ser dita. A pessoa escolhe uma foto escura. Escreve uma frase. Apaga. Escreve outra. Apaga de novo. Por alguns segundos, antes de publicar, a dor ainda não virou conteúdo. Não tem filtro, legenda, público, beleza suficiente para atravessar a tela. Está ali, crua, meio sem postura. Depois o dedo toca em publicar. A tristeza encontra uma forma. A solidão, por um instante, parece menos sozinha do que era.