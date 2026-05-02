Depois do amor líquido, veio o amor ansioso

Uma mensagem enviada às 22h17 não é só uma mensagem enviada às 22h17. No amor de agora, ela pode virar um pequeno aparelho de tortura. A pessoa escreve, apaga, reescreve, troca uma palavra por outra mais leve, tira o ponto final para não parecer seca, coloca uma risada para não parecer solene, envia. Depois vira o celular para baixo, num gesto de falsa autoridade sobre si mesma. O aparelho fica ali, mudo, com a face escura contra a mesa, enquanto a mão tenta fazer outra coisa. Lavar um copo. Trocar de roupa. Abrir um livro que não será lido. Dois minutos depois, a mão volta.

A tela informa que a mensagem foi entregue. Mais tarde, informa coisa pior sem informar nada. A pessoa publicou um story. Viu outra publicação. Curtiu uma foto. Apareceu num comentário. Não houve acidente, sono súbito, colapso de bateria, viagem a uma região sem sinal. A pessoa existe. Continua existindo no mesmo retângulo luminoso em que a resposta não chega. O abandono, quando acontece desse modo, não tem nem a decência antiga de desaparecer por completo. Ele fica circulando perto, deixando migalhas de presença.

A cena é pequena e um pouco humilhante, por isso mesmo tão reconhecível. Não há violino, chuva na janela, carta rasgada, travessia pela cidade. Há um polegar, um aplicativo, uma cama desarrumada, o rosto iluminado por baixo, a vergonha de esperar demais por algo tão pouco dramático. A pessoa sabe que deveria agir com mais soberania. Sabe que ninguém morre por uma mensagem sem resposta. Sabe inclusive que uma mensagem sem resposta pode significar trabalho, cansaço, distração, tristeza, falta de assunto, falta de desejo ou apenas a vida acontecendo sem intenção narrativa. O saber, porém, não manda no corpo. O corpo espera.

Muito do amor contemporâneo se instalou nesse lugar estreito entre o sinal e a explicação. Uma zona de baixa luz, cheia de evidências incompletas. O horário em que alguém ficou online. O tempo entre uma resposta e outra. O áudio que começou a ser gravado e não veio. A mudança no tom. O “vamos ver” dito com a elasticidade de quem não quer dizer sim nem não. O emoji que aparece como esmola ou como senha, dependendo da fome de quem lê. Amar, para muita gente, passou a incluir esse trabalho miúdo de vigilância involuntária. Não se trata de investigar. A investigação acontece antes da vontade. A plataforma entrega rastros e o coração, que nunca foi muito disciplinado, faz o resto.

Por muito tempo, a expressão “amor líquido”, de Zygmunt Bauman, pareceu a chave mais rápida para abrir essa porta. Em “Amor Líquido”, o sociólogo polonês falava de laços frágeis, reversíveis, pouco inclinados à permanência. Relações montadas com peças leves, fáceis de encaixar e mais fáceis ainda de desfazer. A imagem pegou porque descrevia bem uma sociedade que havia aprendido a desconfiar do peso. Tudo deveria circular. O trabalho, a cidade, a identidade, o desejo. Ficar preso parecia o grande perigo. A promessa era amar com saída de emergência.

Bauman escrevia dentro de um mundo já atravessado por consumo, individualização e medo de compromisso, mas ainda não inteiramente governado pela coreografia das notificações. A liquidez dizia respeito à dificuldade de solidificar vínculos. O que veio depois acrescentou outra camada. O vínculo não só se desfaz. Ele oscila diante dos olhos. Ele pisca no bolso. Ele dá sinais contraditórios. Ele reaparece quando o luto começava a organizar as cadeiras. Ele some sem sumir. O amor líquido ganhou bateria, geolocalização, recibo de leitura, arquivo, bloqueio, print, lista de visualização.

Daí a sensação de que a metáfora precisa ser deslocada, não abandonada. O amor continua líquido, mas a experiência subjetiva de viver essa liquidez ficou ansiosa. O sofrimento já não vem só da fragilidade do laço. Vem do acompanhamento dessa fragilidade em tempo quase real. O outro não é apenas incerto. Ele é visível em sua incerteza. A ausência ganhou interface.

Quando o sumiço deixa rastros

Nada disso nasceu do zero. Seria ingênuo imaginar que os aplicativos inventaram a insegurança amorosa, como se antes deles as pessoas amassem com grandeza limpa. A história do amor é também a história da espera, do ciúme, da covardia, da mensagem que não chega, da carta escondida, da promessa retirada. O apaixonado sempre foi um leitor excessivo. Roland Barthes entendeu isso com precisão dolorosa em “Fragmentos de um Discurso Amoroso”. Ali, o sujeito amoroso não sofre apenas pelo que o outro faz. Sofre pelo que imagina a partir do que o outro não faz. Um atraso adquire peso. Uma palavra muda de temperatura. O silêncio vira texto.

Barthes escreveu sobre a espera como uma máquina íntima. Quem espera o telefonema, a carta, o encontro, acaba povoando a ausência com cenas. O amante conversa sozinho com o que não aconteceu. A novidade, hoje, é que a ausência raramente vem vazia. Ela vem com sinal de atividade. Antigamente, o não saber tinha alguma espessura material. Havia distância, correio, linhas ruins, desencontros verdadeiros. Agora, a ignorância é perfurada por pequenos dados. A pessoa não responde, mas viu. Não fala, mas posta. Não termina, mas deixa o vínculo definhar sob luz azul. O silêncio já não é silêncio. É silêncio com comprovante parcial.

O ghosting ganhou nome porque muita gente precisava de uma palavra para uma experiência que parecia pessoal demais até se revelar comum. É um tipo de fim sem cena. A retirada não acontece no rosto, nem na voz, nem numa frase ruim, mas numa diminuição de presença que termina em nada. Quem desaparece evita o embaraço da explicação. Quem fica lida com uma pergunta sem destinatário. A mente tenta organizar o desaparecimento como se organizaria um armário depois de uma mudança. Repassa a última conversa, o último encontro, o último gesto. Procura onde começou a falha. Às vezes não encontra. Às vezes encontra demais.

O termo é novo, a crueldade não. “As Ligações Perigosas”, de Choderlos de Laclos, já mostrava o afeto convertido em cálculo social, prazer de domínio, vaidade ferina. Séculos antes dos aplicativos, alguém já podia seduzir para vencer, calar para punir, prometer para testar poder. O amor nunca foi um campo puro arruinado pela tecnologia. A tecnologia apenas tornou certas saídas mais rápidas, mais limpas para quem as usa, mais opacas para quem as sofre. O botão não cria a covardia, mas oferece a ela uma roupa eficiente.

Também seria injusto tratar os aplicativos como máquinas de empobrecimento sentimental. Eles abriram encontros reais. Afastaram o amor da dependência exclusiva do acaso, da roda de amigos, do bairro, da festa, do trabalho, das famílias que sempre filtraram quem podia conhecer quem. Pessoas tímidas, deslocadas, recém-chegadas a uma cidade, pessoas fora de padrões hegemônicos, pessoas procurando desejos que não cabiam no circuito mais visível encontraram ali uma via. A tela, muitas vezes, não foi inimiga da intimidade. Foi a porta possível.

Essa é a contradição que impede qualquer sermão. A mesma infraestrutura que aproxima também multiplica a sensação de substituição. A abundância tem uma face generosa e uma face corrosiva. Quando há sempre outro perfil, outra conversa, outra promessa mínima de novidade, cada encontro carrega consigo o fantasma de uma fila. Nem é preciso haver rival. O rival é o estoque. Uma multidão abstrata mora atrás da tela, sem nome, sem corpo, sempre disponível em potência. O ciúme, antes preso a figuras mais concretas, espalha-se pelo ambiente. Não se teme apenas uma pessoa. Teme-se a lógica inteira da troca.

Esse medo altera a postura. Muita gente entra no jogo afetivo com o corpo inclinado para trás, mesmo quando deseja avançar. Responder depressa demais parece entrega. Demorar demais parece estratégia. Demonstrar alegria pode baixar o preço. Perguntar pode soar cobrança. Não perguntar pode corroer por dentro. Cada gesto passa por uma pequena alfândega de imagem. O amor, que prometia retirar a pessoa da encenação social, frequentemente a devolve a uma encenação mais fina, mais cansativa, mais íntima. A pessoa não quer parecer ansiosa, então performa calma. A performance, claro, aumenta a ansiedade.

Byung-Chul Han, em “A Sociedade do Cansaço”, descreveu um sujeito esgotado pela obrigação de render, melhorar, exibir-se, produzir a si mesmo. Essa máquina não ficou do lado de fora da vida amorosa. Entrou no flerte, na conversa, na cama, no intervalo entre duas mensagens. É preciso ter vida própria, mas não tanta que o outro desista. Mostrar interesse, mas não fome. Ser vulnerável, mas com boa iluminação. Ser espontâneo, mas sem perder controle da imagem. Até a leveza exige trabalho. E o trabalho, quando entra no desejo, deixa marcas estranhas. A pessoa descansa de quase tudo, menos da administração de si.

Daí a proliferação de vínculos que existem sem encontrar nome confortável. Ficante, contatinho, rolo, quase algo, relação sem rótulo, situationship. A língua tenta correr atrás de práticas que se espalharam antes de receberem forma. Há casos em que a ausência de nome é honesta, combinada, livre. Há outros em que ela funciona como neblina. Tudo aconteceu, mas nada pode ser cobrado. Houve cama, intimidade, rotina, apelido, ciúme, confidência, planos vagos para o próximo sábado. Quando surge a dor, descobre-se que a relação habitava um terreno sem escritura.

Quando a liberdade vira desculpa

É preciso cuidado para não transformar essa crítica numa saudade de cartório. Nem todo vínculo bom precisa seguir a velha sequência do namoro, noivado, casamento, casa, filhos, almoço de domingo, fidelidade entendida como propriedade. A estabilidade tradicional também encobriu muita violência, muita renúncia forçada, muito desejo enterrado vivo. Mulheres, pessoas queer, amantes fora do padrão, todos os que não cabiam na fotografia oficial sabem que a permanência pode ser outro nome para prisão. A liberdade afetiva não é um erro histórico. Ela foi conquistada também contra formas cruéis de estabilidade.

O problema começa quando liberdade vira desculpa para irresponsabilidade. Quando a recusa de rótulos protege sempre o lado menos envolvido. Quando alguém aceita os confortos de uma intimidade e, no primeiro pedido de clareza, recua para a linguagem do “não prometi nada”. Quando a leveza é distribuída de modo desigual. Um flutua, o outro afunda. Um chama de liberdade, o outro chama de ansiedade, e ambos estão descrevendo o mesmo arranjo a partir de posições diferentes.

A cultura amorosa recente parece ter desenvolvido horror ao constrangimento. Dizer com clareza “eu gosto de você” pode soar mais arriscado do que desaparecer por alguns dias. Perguntar “o que está acontecendo entre nós?” parece mais grave do que manter alguém suspenso. A confissão direta perdeu terreno para uma diplomacia de sinais fracos. Um meme enviado tarde. Uma reação a uma foto. Uma frase que permite recuo. Um convite sem data. Um elogio que parece íntimo, mas ainda pode ser negado. A linguagem cria corredores de fuga antes mesmo de criar encontro.

Essa fragilidade aparece com força em “Normal People”, série baseada no romance de Sally Rooney. A obra não depende de aplicativos para mostrar o estrago da comunicação falhada. Marianne e Connell se ferem porque desejam e recuam, porque não sabem medir a própria vergonha, porque o orgulho se disfarça de silêncio e a insegurança se disfarça de frieza. O que a torna tão contemporânea não é a presença de tecnologia, mas a atmosfera emocional. A dificuldade de se oferecer inteiro. O medo de pedir. A intuição de que precisar de alguém coloca o sujeito numa posição perigosamente baixa.

No amor ansioso, vulnerabilidade parece perda de território. Quem diz primeiro fica exposto. Quem pergunta demais corre o risco de ser tratado como problema. Quem finge não ligar conserva alguma dignidade externa, mas começa a adoecer no intervalo. A ambiguidade, portanto, não é apenas uma falha de caráter. Ela também serve como abrigo. Machuca, mas protege contra o vexame da demanda clara. A pessoa sofre ali dentro e ainda pode dizer que está tudo sob controle.

As plataformas não criaram essa vergonha, mas souberam alojá-la. Elas oferecem contato sem presença plena, aproximação sem compromisso imediato, desaparecimento sem cena, retorno sem explicação. Permitem que alguém mantenha vários fios afetivos em suspensão, cada um com sua temperatura, seu risco, sua utilidade emocional. O vocabulário do mercado invade sem pedir. Investimento, disponibilidade, opção, valor, escassez, abundância. Mesmo quando essas palavras não aparecem, elas rondam a prática. O desejo passa a ser gerido como portfólio, e ninguém gosta de admitir que aprendeu a amar com planilha invisível.

A pobreza maior talvez seja ritual. Temos muitos modos de começar e poucos modos de terminar. Sabemos dar match, puxar assunto, reagir a uma foto antiga sem parecer completamente deliberado, manter alguém por perto com pequenas doses de atenção. Sabemos reaparecer. Sabemos sumir. Sabemos produzir presença lateral, aquela que não assume nada, mas impede o outro de ir embora em paz. O que falta é uma liturgia decente para a frustração. Dizer não. Dizer acabou. Dizer quero menos do que você quer. Dizer gostei, mas não vou ficar. Frases simples, insuportáveis, raras.

A conversa cotidiana registra esse empobrecimento com mais precisão que muitos conceitos. “Me deixou no vácuo.” “Visualizou e não respondeu.” “Ele vê tudo.” “Ela sumiu.” “Está diferente.” “Acho que esfriou.” “Curtiu meu story, mas não falou comigo.” São frases que circulam em mesas de bar, grupos de amigos, áudios longos, mensagens enviadas a quem precisa ajudar a interpretar o desastre. Nelas, a dor amorosa aparece traduzida para a interface. Não se diz só que alguém se afastou. Diz-se que alguém viu. O visto é uma categoria moral disfarçada de função técnica.

Por isso a ansiedade se torna tão resistente à razão. Uma parte da pessoa sabe que está lendo demais. Sabe que um ponto final pode ser só um ponto final. Que a demora pode ser só demora. Que ninguém saudável deveria viver refém do tempo de resposta alheio. Mas outra parte, menos educada, menos moderna, menos interessada em argumentos, trabalha com o material disponível. E o material disponível é cruelmente ambíguo. Sinais demais para haver inocência. Certezas de menos para haver paz.

A ausência digital ainda produz uma confusão particular entre distância e punição. Alguém responde três horas depois e a demora parece calculada. Alguém escreve “foi mal, semana corrida” e a frase tem a textura de um lençol frio. Alguém volta como se nada tivesse acontecido, e essa naturalidade ofende porque apaga o tempo vivido por quem esperou. O vínculo vira meteorologia. A pessoa observa variações pequenas de pressão, umidade, luz. Tenta prever tempestade olhando uma nuvem que talvez seja só uma nuvem.

Ainda assim, há vida fora desse quadro. Há gente que responde com cuidado. Há quem diga que não quer. Há quem termine sem transformar o outro em fantasma. Há relações que atravessam aplicativos, mensagens, distância e ruído sem perder inteiramente a possibilidade de confiança. Há amores nascidos em telas que ganham corpo, cheiro de café, toalha molhada no banheiro, silêncio compartilhado, doença cuidada, mercado feito a dois. O diagnóstico total seria falso e, pior, preguiçoso. O amor continua acontecendo, inclusive pelos mesmos canais que o adoecem.

Mas o ambiente deixa marcas mesmo quando não vence. Um casal pode se encontrar de verdade e ainda carregar no bolso a memória de todas as relações intermitentes que vieram antes. Alguém pode amar sinceramente e, ainda assim, medir palavras por medo de parecer demais. Alguém pode querer ficar e não saber como ficar sem sentir que perdeu uma negociação imaginária. O amor ansioso não substitui todo amor. Ele se infiltra no clima. Muda a respiração da sala.

A imagem do coração partido, com sua teatralidade antiga, já não dá conta de tudo. O amor ansioso se parece menos com uma ruptura e mais com uma espera prolongada em lugar nenhum. Uma sala invisível que a pessoa carrega no bolso. Ela entra nessa sala no ônibus, no banho, diante do computador do trabalho, no banheiro de um restaurante, no meio de uma conversa com amigos. Senta-se ali por alguns segundos ou por horas. Espera uma resposta, um gesto, um sinal que devolva o corpo ao próprio corpo. Às vezes a mensagem chega e o alívio é físico, imediato, quase indigno. Às vezes chega tarde, quando a cabeça já construiu uma narrativa inteira. Às vezes não chega.

Nessa última hipótese, a vida continua com uma crueldade banal. A pessoa escova os dentes, responde e-mails, escolhe tomate no mercado, ri de alguma coisa, atravessa a rua quando o sinal abre. Por fora, nada aconteceu. Por dentro, uma parte dela permanece diante da tela, presa à informação mais pobre e mais devastadora que a tecnologia amorosa soube produzir. A mensagem foi entregue. Do outro lado, alguém existe. A resposta, não.