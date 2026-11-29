1 — Eu sou frequentador de livrarias. Vou praticamente todas as semanas a uma livraria. É um dos meus programas favoritos. Passear pelas bancadas buscando os livros que me interessam é uma atividade que me dá muito prazer. O problema é que nem sempre as livrarias são tão rápidas para rodar os livros que expõem e, muitas vezes, quando volto à livraria, percebo que nada mudou desde a última vez que fui lá, dois dias atrás!

2 — Eu compro muitos livros por impulso. O problema é que são tantos impulsos que às vezes penso que poderia ser um atleta de salto em altura.

3 — Nem sempre que entro em uma livraria eu compro um livro. O problema é que, quando compro, não levo apenas um livro. Saio da livraria com vários! Não sei o que acontece, mas não consigo comprar apenas um livro. Quando resolvo levar um livro, entro em “Modo Compra” e saio abarrotado de livros da livraria!

4 — Também gosto de frequentar sebos de livros. É bom para encontrar livros fora de catálogo ou que você nem sabia que existiam. O problema é que várias vezes acontece de eu entrar em sebos e acabar comprando livros que já tenho e nem lembrava que tinha.

5 — Também compro muitos livros na Amazon. É muito prático, quando você descobre um livro que te interessa, acessar a Amazon para ver se o livro em questão está à venda. O problema é que, quando você encontra o livro na Amazon, ele quase sempre aparece lá, prontinho para que você o compre e deixe o Jeff Bezos ainda mais trilionário.

6 — Não gostava de ganhar livros de presente, mas mudei de ideia. Hoje em dia, curto. É uma maneira de ter contato com livros fora do meu foco habitual. O problema é que às vezes o livro não tem nada a ver comigo. Mas a solução é fácil: é só ir até a livraria trocar.

7 — Quando criança, frequentei uma biblioteca que foi importante para a minha vida de leitor. O curso de inglês que eu frequentava tinha uma ótima biblioteca. Mesmo quando eu não tinha saco para ir à aula de inglês, eu me animava só por conta da possibilidade de depois passar na biblioteca. Não frequento mais bibliotecas, o que lamento. O problema é que não conheço boas bibliotecas que fiquem perto da minha casa. A sorte é que cresci e agora tenho dinheiro para comprar os livros.

8 — De vez em quando, dou uma limpada na minha biblioteca e me desfaço de alguns livros. O problema é o que fazer com os livros que não quero mais. Já doei para bibliotecas, tentei vender para sebos e muitas vezes dei para um cara que vende livros na rua perto da minha casa. O cara me adora, mas ultimamente deu uma sumida.

9 — Gosto de receber indicações de livros. Estou sempre procurando. Aceito indicações de amigos, de jornais ou de livros que estou lendo. O problema é quando essas indicações vêm de gente chata ou mesmo de inimigos!

10 — Dificilmente levo a sério as indicações dos booktokers. O problema é que, apesar de entender que esses caras são importantes para a divulgação do hábito de ler, eu não consigo levar a maioria deles a sério. Foi mal!