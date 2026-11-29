Congestionamentos têm lá o seu charme. Não o nasal ou o intestinal, isso não, eca! Os congestionamentos de trânsito, entendam. Moro numa metrópole insana onde há, praticamente, um carro para cada habitante. Sim, é um escândalo, mas é o que temos para o momento, considerando que vivemos numa sociedade extremamente consumista que prioriza o transporte individual em detrimento do coletivo. Eu juro que voltaria a usar o ônibus, como fiz na minha infância e adolescência, a despeito dos cecês, dos bafos na nuca, das encoxadas, dos gases não hilariantes e dos surripiadores de pertences, como carteiras, celulares e remédios para dormir. Pessoas mais velhas usam remédios para dormir, vocês vão ver. Creiam, eu já andei muito de ônibus, sim, senhores. Não sou o pequeno-burguês que vocês imaginam. E faria novamente, se houvesse um transporte coletivo mais pontual, mais confortável, mais decente e, claro, mais cheirosinho.

Era ainda muito cedo, uma baita segunda-feira na folhinha. Eu dirigia o meu possante rumo ao trabalho. Hora do rush. As ruas estavam apinhadas de veículos. A velocidade média no trânsito era ridícula, irritante. Contudo, menos irritante naquela manhã. Algo de especial sucedeu comigo. Permaneci cerca de vinte minutos atrás de um carro, de cuja marca de origem chinesa eu não me “lemblo”, tá? Isso não vem ao caso. Ao volante, havia uma mulher. Parecia uma bela mulher. Sei lá. Não tinha outros ocupantes no veículo. Durante todo o tempo em que estive na sua cola, sempre que o carro parava, a condutora aproveitava para se maquiar. Primeiro, o batom. À curta distância, tive a convicção de que fosse um batom vermelho, que ela aplicou na boca com destreza e precisão, esfregando os lábios um contra o outro, a fim de apurar a pintura. Ela conferia. E aprovava.

Em seguida, a motorista empunhou um instrumento que mais parecia um lápis e começou a riscar perigosamente a borda das pálpebras, próximo aos cílios enormes. Adoro cílios enormes. Não para uso próprio, é óbvio. Mas essa coisa de riscar a beirada dos olhos sempre produz em mim algum grau de agonia. Vai que fura um olho por conta de um movimento brusco? Um homem estranho batendo na traseira do carro, por exemplo. Durante o fluxo moroso dos automóveis, ela executava o ritual de embelezamento, demonstrando agilidade e experiência para se pintar na hora do rush. Gastou a maior parte do tempo esfregando sobre a tez do rosto, repetidas vezes, uma espécie de pincel. Blush. Acho que o nome disso é blush, se é que não mudaram a nomenclatura. Dentifrício, por exemplo, não existe mais. Posso estar desatualizado. Como escreveu Cora Coralina, eu venho do século passado. Que fase!

Eu fantasiava. Eu desejava que ela desse uma espiadela pelo espelho retrovisor interno, para que eu demonstrasse a minha satisfação, para que eu fizesse um sinal de positivo com o dedo polegar virado para cima, atestando que a maquiagem estava ficando supimpa, uma belezura mesmo. Mas ela mantinha a concentração, com um olho no peixe e o outro no gato, ou seja, no espelho e no trânsito à sua frente. Sem dúvida, as mulheres são mil vezes mais habilidosas do que os homens. Apesar das inúmeras desvantagens biológicas, fisiológicas e anatômicas impostas por Deus durante o desastroso processo de criação do ser humano, elas foram dotadas de uma incrível capacidade de executar mil tarefas ao mesmo tempo, sem parar de falar. Já tentei mascar chicletes enquanto caminhava e quase quebrei o pescoço ao cair dentro de um bueiro. Eu sou um completo desastre.

Pensei em emparelhar o meu carro com o dela para vislumbrar a sua face por inteiro. No entanto, dirigíamos na faixa da esquerda. Para lograr sucesso, eu teria que cometer uma presepada, cortando pela direita e me posicionando ao lado da porta do carona, se é que me fiz entender. Não dava. Sentia-me um tanto frustrado. Não. Eu não era o maníaco do trânsito, mas queria muito dar uma espiadinha naquele rosto. Não para bancar o trouxa e fazer um gracejo. Não sejam bestas. Era pura curiosidade. Só isso. Rostos bonitos acalmam-me. Eles são como flores e dinheiro na conta, alegram o meu dia.

Paramos no próximo semáforo. Pensei em buzinar, mas, além de patético, seria deveras deselegante, com certeza queimaria o meu filme. Eu dava trela à imaginação. A ideia de iniciar o dia contemplando o rosto bonito de uma mulher desconhecida me empolgava. Nem me sentia mais tão deprimido. Na verdade, fui tomado por fagulhas de um frenesi. Até quando duraria aquela gostosa sensação? A luz verde acendeu. Aceleramos. Para o meu desencanto, o carro dela dobrou à esquerda, na Traidores da Pátria. Nem seta a danada deu. Teria sido um recurso premeditado para despistar os meus olhos enxeridos? Caí na real. Suspirei fundo e toquei em frente pela Rua da Amargura. Um desgraçado buzinou atrás de mim. Eu disse: “Vai se lascar.” E me sentia meio fodido outra vez. Afinal, o que mais eu podia esperar de uma famigerada segunda-feira?