Faltavam o quê? Sei lá, uns quatro ou cinco dias para o primeiro turno das eleições, e o papo entre aqueles dois grandes amigos nem era mais proporcional às garrafas enxugadas com ímpeto juvenil. Era perpendicular.

Boteco bacana de Pinheiros. F. e E. dissertavam sociologias meio de esquerda, intelectuais naquele calibre que todo jornalista pensa ter. Da renda mínima do Suplicy ao marxismo de Žižek. Então o papo ficou pop, o copo quase vazio, e a azia contemporaneou:

— Velho, dessa vez não vai dar, não… O filhote de bozonauro vai ganhar e aí o fascismo-evangélico-fundamentalista-ignorantocrata vai tomar o país de vez. Não vai ser como da outra vez, não. Eles vão passar o trator…

— Cabô democracia!

— Cabô!

— Bora pedir a saideira, então, porque, se o mundo está perdido, que se acabe em chope.

— Garçom! A saideira…

O garçom olhou com uma cara de desconfiança. Já era a quarta ou quinta saideira solicitada naquela mesa.

— A última saideira — emendou F. — E já traz junto a conta pra gente não cair em tentação.

Nas duas quadras que separavam o bar do estacionamento, F. e E. cambaleavam sem pronunciar palavra. A concentração etílica fazia com que os passos ziguezagueassem um tanto. O medo da ascensão de um governo autoritário calava suas bocas por antecipação.

E. olhou para a direita, ops, e viu a lua cheia iluminando a torre da igreja do Largo de Pinheiros.

— Espera… Aquela igreja não é de Nossa Senhora?

— E eu lá sei, meu amigo? Desde quando anda chegado em carolices?

E. deu de ombros. Caminhou mais um pouco. Àquela altura, souberam depois, os pensamentos de ambos meio que sincronizaram numa epifania bizarra — ainda mais para dois ateus convictos.

Foi F. quem quebrou o silêncio. Quebrou, não; estraçalhou. Retomou o fio da meada da parte mais calorosa da conversa de 15 minutos atrás lá na mesa do boteco, misturou Hegel com Lacan, conseguiu amalgamar Nietzsche com as cartas de Paulo Apóstolo. E aí evocou alguma coisa um tanto sabedoria popular, meio folclore, um bocado Câmara Cascudo, muito de Suassuna:

— A santa. É ela quem vai nos salvar. É ela quem vai salvar o Brasil!

Poucos dias antes, Nossa Senhora Aparecida havia entrado com seus dois pés de barro na disputa eleitoral. Se a rinha moral pendia para o religioso, a mãezinha padroeira do Brasil parecia que não iria querer abandonar os brasileiros.

Naquele instante, os amigos ateus decidiram que fariam uma promessa: tais e quais dois romeiros, se aquele projeto fascistoide de poder não conseguisse vencer nas urnas, ambos iriam conhecer a cidade de Aparecida, o mais importante endereço de peregrinação católica do país.

No domingo, F. me escreveu. Estava encantado com a fé simples e autêntica materializada nos milhares de objetos pessoais deixados no subsolo da basílica, a tal Sala das Promessas. Alguns minutos depois, mandou uma foto. Encarnado em pagador de promessa, carregava uma vela de exatos 168 centímetros.

É quanto mede Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-flagelado pela seca do Nordeste brasileiro que, tornado político, tirou o Brasil duas vezes do famigerado Mapa da Fome. No mês passado, ele foi pela quarta vez eleito presidente da República.