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Na Coreia do Sul dos anos 1970, Baek Ki-tae trabalha para o serviço de inteligência. A credencial que lhe dá acesso a informações reservadas também facilita seu segundo ofício, o contrabando. Parte do dinheiro retorna à agência, parte ajuda a proteger seu irmão mais novo. Quando o promotor Jang Geon-young começa a investigar, precisa descobrir quem, dentro do próprio governo, teria algum interesse em ouvi-lo.

Hyun Bin faz de Ki-tae um homem econômico nos gestos. Há algo de funcionário exemplar na maneira como ele trata até os negócios clandestinos. Jung Woo-sung dá ao promotor uma impaciência que o cargo mal consegue conter. Colocados frente a frente, os dois dispensam a divisão convencional entre o sujeito de modos ameaçadores e aquele em quem se pode confiar à primeira vista.

Woo Min-ho, diretor de “O Homem ao Lado”, encontra uma boa razão para acompanhar a vida dos dois fora dos interrogatórios. O irmão mais novo de Ki-tae, interpretado por Woo Do-hwan, dá um rosto ao argumento que o agente usa para justificar suas escolhas. Conforme o dinheiro circula, fica cada vez mais difícil distinguir o que ele faz pela família daquilo que faz em nome próprio.