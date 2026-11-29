Bula Streaming HBO Max Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (2025)

No Rio de Janeiro do fim dos anos 1980, o trabalho de Nando exige que ele tenha sempre uma resposta tranquilizadora para os passageiros. Quando aparecem os sintomas da aids, é ele quem precisa de ajuda. Os voos internacionais lhe dão acesso a algo que o dinheiro, sozinho, não consegue comprar no Brasil: o medicamento AZT. Trazê-lo dos Estados Unidos exige a colaboração de gente disposta a arriscar o emprego.

Johnny Massaro faz de Nando um homem acostumado a administrar o que os outros veem. De uniforme, sua presença a bordo até então passava por banal. A mesma familiaridade com aeroportos e escalas ganha outro valor quando ele e os colegas precisam atravessar a alfândega. O suspense cabe no intervalo entre o desembarque e a abertura de uma mala.

A ficção parte da experiência de comissários brasileiros que trouxeram medicamentos do exterior durante a epidemia. Entre as fontes da produção está o ex-comissário Nando Brandão. Em vez de recapitular a época apenas pelos pronunciamentos oficiais, a direção de Marcelo Gomes e Carol Minêm acompanha a circulação dos remédios de mão em mão. Para cada pessoa que consegue viajar, há outra esperando em casa.

A lista de vencedores do Cinema Jove registra as duas distinções separadamente. A produção levou a Luna de Valencia na competição de séries e recebeu também o prêmio do júri jovem na mesma categoria. O festival aconteceu em junho, antes da estreia brasileira na HBO Max, em agosto de 2025.