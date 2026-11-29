O júri oficial e o júri jovem do Cinema Jove chegaram ao mesmo título em junho de 2025. Na 40ª edição do festival de Valência, na Espanha, ambos escolheram “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” como a melhor série da competição. Os cinco episódios estão na HBO Max.
Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (2025)
No Rio de Janeiro do fim dos anos 1980, o trabalho de Nando exige que ele tenha sempre uma resposta tranquilizadora para os passageiros. Quando aparecem os sintomas da aids, é ele quem precisa de ajuda. Os voos internacionais lhe dão acesso a algo que o dinheiro, sozinho, não consegue comprar no Brasil: o medicamento AZT. Trazê-lo dos Estados Unidos exige a colaboração de gente disposta a arriscar o emprego.
Johnny Massaro faz de Nando um homem acostumado a administrar o que os outros veem. De uniforme, sua presença a bordo até então passava por banal. A mesma familiaridade com aeroportos e escalas ganha outro valor quando ele e os colegas precisam atravessar a alfândega. O suspense cabe no intervalo entre o desembarque e a abertura de uma mala.
A ficção parte da experiência de comissários brasileiros que trouxeram medicamentos do exterior durante a epidemia. Entre as fontes da produção está o ex-comissário Nando Brandão. Em vez de recapitular a época apenas pelos pronunciamentos oficiais, a direção de Marcelo Gomes e Carol Minêm acompanha a circulação dos remédios de mão em mão. Para cada pessoa que consegue viajar, há outra esperando em casa.
A lista de vencedores do Cinema Jove registra as duas distinções separadamente. A produção levou a Luna de Valencia na competição de séries e recebeu também o prêmio do júri jovem na mesma categoria. O festival aconteceu em junho, antes da estreia brasileira na HBO Max, em agosto de 2025.
Por que assistirO uniforme de comissário promete segurança aos passageiros. Para quem o veste e leva remédios na bagagem, ele pode oferecer proteção ou atrair suspeita. É nessa inversão que a série encontra uma maneira de contar uma história brasileira de solidariedade. Veja outras indicações de séries da Bula.