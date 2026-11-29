Bula Streaming Paramount+ Star Trek: Academia da Frota Estelar (2026)

No século 32, a Academia da Frota Estelar volta a receber cadetes. A capitã Nahla Ake, vivida por Holly Hunter, oferece uma vaga a Caleb Mir. Ele passou boa parte da vida tentando reencontrar a mãe e tem poucos motivos para confiar em quem usa um uniforme. Para os colegas, chegar à nave-escola USS Athena já é uma conquista. Para Caleb, ficar a bordo exige uma razão melhor do que obedecer.

A escala do cenário ajuda a entender o que distingue o cotidiano dos alunos de uma missão convencional da Frota. O site especializado Hollywood North Buzz registrou a construção no Pinewood Toronto Studios e a dimensão inédita do conjunto para uma série da franquia. Uma conversa pode começar na passarela e acabar no refeitório sem que os atores precisem atravessar outra porta de estúdio. Os colegas aparecem ao fundo, escutam pela metade, tiram conclusões.

Alex Kurtzman contou ao canal Syfy que Harvard esteve entre as referências para a arquitetura. A madeira de uma universidade antiga convive com superfícies que sugerem o interior de uma nave. Para uma turma que conhece o espaço como território de navegação, é curioso que o futuro ainda reserve um lugar tão familiar ao constrangimento de chegar sozinho ao refeitório.

A série põe Holly Hunter diante de Sandro Rosta no papel de Caleb e dá a Paul Giamatti o antagonista Nus Braka. Robert Picardo retoma o Doutor, personagem que interpretou em “Star Trek: Voyager”. Ele oferece aos espectadores antigos um rosto conhecido, enquanto o recém-chegado descobre junto com Caleb como funciona a escola.

A estreia dividiu as opiniões. No Rotten Tomatoes, em novembro de 2026, 84% das 63 críticas reunidas para a primeira temporada eram positivas. Entre mais de 2.500 avaliações de espectadores, a aprovação era de 52%.