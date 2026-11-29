Bula Streaming Globoplay Raul Seixas: Eu Sou (2025)

O rapaz de Salvador quer cantar rock. Já no Rio, Raul ganha a vida do outro lado do microfone, produzindo discos para outros artistas. Reconhecer uma boa canção alheia é parte do ofício. Convencer uma gravadora a apostar nas suas é um problema diferente. O encontro com Paulo Coelho, interpretado por João Pedro Zappa, rende uma parceria de composição em plena ditadura militar.

Ravel Andrade encontra uma diferença entre o homem que trabalha e aquele que sobe ao palco. O primeiro escuta, espera uma deixa, mede a reação do interlocutor. O segundo já sabe o que fazer com uma plateia. A música dá espessura a essa passagem. No relato que deu ao gshow, Kassin lembrou a experiência de refazer as canções com instrumentistas que tinham conhecido Raul de perto. O elenco podia reconstruir um gesto com a ajuda de imagens de arquivo. Os músicos traziam, também, a memória de tocar juntos.

Há uma segunda biografia escondida nos móveis. O diretor de arte Cassio Amarante e sua equipe reproduziram três poltronas para momentos distintos da vida do cantor. Enquanto o figurino registra o Raul que os fãs viam, o lugar onde ele se senta acompanha o que se passa da porta de casa para dentro.

Paulo e Pedro Morelli, pai e filho, dividem a direção. Antes da estreia no Brasil, os dois primeiros capítulos foram exibidos no festival francês Séries Mania, em 2025. A seleção apresentou a um público estrangeiro uma história em que a Bahia, o rock americano e o mercado de discos do Rio cabem na mesma conversa.