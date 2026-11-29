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Um grupo de amigos no Rio de Janeiro atravessa a juventude, a maturidade e a velhice carregando desejos que nem sempre combinam com os compromissos assumidos. Ciro e Ruth ocupam parte desse círculo, ao lado de casais e pessoas solitárias que precisam lidar com ciúmes, expectativas familiares e mudanças de comportamento. Entre 1968 e 2012, relações se reorganizam e escolhas antigas cobram seu preço. A proximidade de muitos anos permite intimidade, mas também conserva ressentimentos que ninguém parece disposto a esquecer.

Fernanda Torres adaptou o próprio romance para os dez episódios, com direção artística de Andrucha Waddington e direção de Daniela Thomas. O elenco reúne Fábio Assunção, Marjorie Estiano, Débora Falabella, Bruno Mazzeo, Laila Garin e outros intérpretes que acompanham os personagens em diferentes fases. O envelhecimento participa da história de maneira concreta: transforma o corpo, modifica a posição de cada pessoa na família e limita projetos que antes pareciam disponíveis.

A escolha de atravessar décadas permite observar a diferença entre uma decisão e a lembrança que se constrói a respeito dela. Um casamento pode ser narrado como grande amor, erro juvenil ou obrigação, dependendo de quem fala e de quanto tempo passou. O grupo compartilha acontecimentos, mas não necessariamente uma versão comum do passado. Dessa convivência entre afeto, vaidade e frustração surge espaço para a comédia, inclusive quando os personagens estão ocupados demais com os próprios problemas para perceber o ridículo de uma situação.

Os dez episódios pedem um fim de semana com algum tempo reservado para acompanhar essas mudanças. A indicação interessa a quem gosta de dramas de conjunto e histórias brasileiras em que os conflitos se acumulam dentro de casa. O Rio funciona como ambiente de uma geração que tenta manter suas certezas enquanto os costumes se alteram. A passagem dos anos aproxima uma pergunta difícil de adiar: o que resta de uma vida planejada quando outras pessoas também fizeram escolhas e o tempo continuou correndo.