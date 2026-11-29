Bula Streaming Netflix Mal de Amores (2026)

Emilia Sauri cresce em uma família que lhe oferece mais liberdade de pensamento do que o mundo está disposto a conceder. Na Puebla do início do século 20, ela deseja estudar medicina, trabalhar e participar das decisões sobre a própria vida. Fora de casa, encontra uma sociedade em que as oportunidades para as mulheres dependem de permissões que parecem nunca chegar.

Os afetos tornam essa busca ainda mais exigente. Daniel Cuenca, ligado à sua infância, carrega a inquietação de quem quer participar da transformação política do México. Antonio Zavalza é médico e procura preservar vidas em meio ao conflito. A aproximação com os dois coloca Emilia diante de desejos diferentes, sem apagar a ambição profissional que orienta seu futuro.

Renata Vaca interpreta a protagonista, com Juan Pablo Fuentes como Daniel e Iván Amozurrutia como Antonio. A Revolução Mexicana atravessa as relações íntimas: mudanças políticas, deslocamentos e escolhas de vida deixam de ser assuntos distantes. O projeto de se tornar médica exige que Emilia descubra como sustentar a própria vontade mesmo quando o amor parece exigir renúncia.

O livro foi publicado em 1996 e recebeu o Prêmio Rómulo Gallegos em 1997. Ángeles Mastretta tornou-se a primeira mulher a conquistar a distinção. A passagem para a televisão tem, portanto, uma história familiar e literária particular. Em um relato escrito para a Vogue México, Catalina contou que queria realizar a adaptação desde os 12 anos, quando acompanhava a criação daquela personagem.

A Netflix lançou a série em setembro de 2026, com adaptação, direção e produção de Catalina Aguilar Mastretta. O interesse desse encontro entre gerações está no modo como uma questão atravessa os anos: quem pode escolher o que fazer com a própria vida? Em sete episódios, o romance oferece um caminho para acompanhar essa pergunta no corpo, no trabalho e nas relações de uma mulher em formação.