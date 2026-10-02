Audrey Tautou e Gaspard Ulliel em romance francês épico indicado a 2 Oscars, na Netflix

Durante a Primeira Guerra Mundial, uma jovem francesa desafia os registros militares para descobrir o paradeiro do noivo, condenado à morte pelo próprio Exército.

Em “Eterno Amor”, Jean-Pierre Jeunet acompanha uma mulher que transforma a esperança de reencontrar o homem amado em uma investigação sobre os horrores da guerra. Ambientada na França durante e após a Primeira Guerra Mundial, a história reúne cinco soldados condenados, famílias devastadas e testemunhas que guardam informações sobre uma punição brutal. Estrelado por Audrey Tautou e Gaspard Ulliel, o drama combina romance e mistério numa história em que descobrir a verdade exige enfrentar tanto o silêncio militar quanto as lembranças daqueles que sobreviveram.

Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, cinco soldados franceses são julgados por uma corte marcial após provocarem ferimentos nas próprias mãos para conseguir deixar as trincheiras. Exaustos, aterrorizados e desesperados para voltar para casa, eles acreditavam que uma lesão poderia afastá-los dos combates. O Exército, porém, considera o gesto uma tentativa deliberada de escapar das obrigações militares. A punição é cruel. Os cinco são enviados à Terra de Ninguém, uma faixa de território entre as posições francesas e alemãs, onde ficam expostos ao fogo inimigo.

Entre os condenados está Manech (Gaspard Ulliel), o mais jovem do grupo, que deixou na França sua noiva, Mathilde (Audrey Tautou). Os dois cresceram juntos e compartilham uma história de amor construída desde a infância. Quando a notícia da morte do rapaz chega à família, Mathilde desconfia das informações recebidas. Ninguém consegue esclarecer satisfatoriamente o que aconteceu depois que os soldados foram abandonados naquele território. É dessa dúvida que nasce a investigação apresentada por Jean-Pierre Jeunet em “Eterno Amor” (2004), adaptação do romance homônimo de Sébastien Japrisot.

Manech representa uma juventude interrompida por uma guerra que pouco lhe oferece além do sofrimento. Nas lembranças de Mathilde, ele continua sendo o rapaz afetuoso com quem dividia brincadeiras, confidências e planos para o futuro. Nas trincheiras, entretanto, precisa conviver com soldados mais experientes, oficiais rigorosos e condições desumanas. A interpretação de Ulliel preserva essa vulnerabilidade, tornando ainda mais dolorosa a perspectiva de sua morte.

Uma mulher decidida a encontrar o noivo

Mathilde sofreu poliomielite na infância e vive com dificuldades de locomoção. Criada pelos tios Sylvain (Dominique Pinon) e Bénédicte (Chantal Neuwirth), ela encontra na família o apoio necessário para continuar procurando informações sobre Manech. Sua condição física torna algumas tarefas mais trabalhosas, mas a jovem tem uma determinação que dificilmente combina com a ideia de aceitar uma notícia apenas porque alguém de uniforme garantiu que ela era verdadeira.

Uma herança permite que Mathilde contrate o detetive particular Germain Pire (Ticky Holgado), que passa a ajudá-la na procura por testemunhas e documentos. Ela também recebe informações do sargento Esperanza (Jean-Pierre Becker), conhecedor das circunstâncias que envolveram a condenação dos cinco homens. Os relatos apresentam nomes, datas e episódios que precisam ser examinados cuidadosamente. Para descobrir o destino de Manech, a jovem precisa investigar também a vida dos outros soldados abandonados na Terra de Ninguém.

Jeunet apresenta os acontecimentos alternando as experiências dos combatentes e as descobertas posteriores de Mathilde. Os episódios da guerra surgem à medida que novas informações chegam à protagonista. Essa construção preserva o mistério e permite conhecer os homens para além dos crimes pelos quais foram condenados. Cada um deixou pessoas esperando por seu retorno, relações mal resolvidas e histórias particulares que a documentação militar jamais conseguiria registrar integralmente.

Duas mulheres marcadas pela mesma guerra

Entre as pessoas ligadas aos condenados está Tina Lombardi (Marion Cotillard), companheira de um dos soldados. Assim como Mathilde, ela perdeu o homem que amava, mas escolheu lidar com a ausência de outra maneira. Convencida de que oficiais franceses foram responsáveis por sua morte, Tina passa a perseguir aqueles que participaram da condenação. Sua história acrescenta uma dimensão mais violenta à investigação e revela o sofrimento das mulheres que permaneceram em casa enquanto os homens eram enviados ao combate.

Outra personagem importante é Élodie Gordes (Jodie Foster), cuja participação ajuda a esclarecer aspectos da vida pessoal de um dos condenados. As informações que Mathilde recebe mostram que os cinco homens tinham relações familiares e amorosas bastante diferentes. Alguns deixaram segredos, outros despedidas interrompidas. Conhecer essas histórias permite à protagonista reconstruir os acontecimentos daquele período sem depender exclusivamente da versão apresentada pelo Exército.

Um romance entre lembranças e guerra

Jean-Pierre Jeunet, que também dirigiu “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, reencontra Audrey Tautou numa produção que preserva parte da delicadeza de seu trabalho anterior, embora apresente uma história consideravelmente mais dolorosa. Mathilde é sensível, determinada e tem suas pequenas superstições. Em determinados momentos, estabelece desafios pessoais e interpreta seus resultados como sinais de que Manech continua vivo. Existe algo profundamente humano nessa tentativa de fazer um acordo particular com o destino, especialmente quando todas as notícias recebidas parecem contrariar seus desejos.

Tautou interpreta a personagem com uma combinação convincente de vulnerabilidade e firmeza. Sua Mathilde sofre, sente medo e enfrenta decepções, mas também demonstra inteligência e uma teimosia ocasionalmente divertida. A atriz sustenta boa parte do interesse pela investigação, especialmente nas passagens em que a protagonista precisa ouvir relatos dolorosos sem abandonar a possibilidade de reencontrar o noivo.

A fotografia de Bruno Delbonnel, marcada por tonalidades amareladas, aproxima as recordações amorosas das imagens de uma França castigada pela guerra. As lembranças da infância e da juventude de Mathilde e Manech oferecem algum alívio diante das trincheiras, dos ferimentos e das condições enfrentadas pelos soldados. Jeunet preserva a ternura desses encontros sem suavizar a violência que separou o casal.

Baseado no romance de Sébastien Japrisot, “Eterno Amor” também se beneficia de uma história policial bem construída. Há testemunhas a localizar, versões contraditórias e documentos que precisam ser confrontados. Embora a quantidade de personagens exija atenção, cada descoberta acrescenta informações relevantes sobre os acontecimentos na Terra de Ninguém.

O maior mérito da produção está em permitir que Mathilde seja uma mulher apaixonada sem transformá-la numa personagem ingênua. Ela deseja acreditar que Manech sobreviveu, mas trabalha incansavelmente para encontrar provas. Sua busca recupera histórias de homens que o Exército preferia deixar esquecidos e revela as marcas da guerra sobre aqueles que jamais estiveram nas trincheiras. Mesmo diante das notícias mais desanimadoras, Mathilde continua procurando testemunhas, seguindo pistas e tentando descobrir o que aconteceu com o rapaz que prometeu voltar para casa.