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Na Índia rural de 2001, Deepak viaja de volta para casa com Phool, com quem acaba de se casar. É noite quando ele acorda no trem, pega as malas e estende a mão à mulher sentada perto dele. Só diante da família percebe que trouxe outra noiva. A moça que desembarcou com ele se apresenta como Pushpa. Phool segue viagem sem dinheiro e sem saber o nome do lugar onde o marido mora.

Enquanto Deepak procura a polícia, Phool encontra abrigo na estação. Uma mulher que vende comida ali conhece os horários dos trens e o preço de um dia de trabalho. São informações que a noiva nunca precisou ter e que agora valem mais que as recomendações recebidas para a vida de casada. Nitanshi Goel faz a passagem do medo à curiosidade aparecer nas perguntas que Phool aprende a formular.

Kiran Rao alterna as duas viagens sem obrigar as moças a tirar a mesma lição do engano. Na casa de Deepak, a outra passageira percebe quanta liberdade existe no intervalo entre chegar a um lugar e ser reconhecida. Na delegacia, por sua vez, o retrato de casamento apresentado como prova de identidade só mostra ao investigador mais um véu vermelho.