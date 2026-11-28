Bula Streaming Netflix Quando Ninguém Vê (2024)

Jeon Yeong-ha aluga uma casa no meio da mata. Num dia de verão, recebe Yoo Seong-a e o menino que a acompanha. Depois da partida dos dois, encontra marcas de sangue no quarto. Ele poderia deixar tudo como está e chamar a polícia. Em vez disso, faz a limpeza. Kim Yun-seok interpreta esse instante com a hesitação de quem conhece cada canto da própria casa e, pela primeira vez, preferia não ter reparado em nada.

Anos antes, Koo Sang-jun e a mulher tentam manter aberto o Motel Lakeview. Para eles, um quarto ocupado significa dinheiro numa época difícil. A chegada de um desconhecido também muda a sorte do casal. O roteiro de Son Ho-young alterna as duas hospedagens e dá a cada uma um temor muito concreto. Quem vive de receber estranhos precisa confiar que o próximo cliente vai embora deixando pouco mais que a conta para pagar.

Go Min-si, de “Sweet Home”, faz de Seong-a uma hóspede difícil de esquecer. No primeiro encontro, Yeong-ha tem poucas razões para prestar atenção especial a ela. Mais tarde, tenta recuperar de memória tudo o que viu, inclusive o que o menino fazia enquanto a mãe estava por perto. O espectador passa a trabalhar com a mesma desvantagem. Um gesto que pareceu banal à primeira vista talvez merecesse outra pergunta.

O título internacional, “The Frog”, remete a um ditado coreano sobre a rã atingida por uma pedra que alguém atira sem pensar. A imagem ajuda a entender a escolha dos protagonistas. Em cada época, a série demora com quem entregou a chave e terá de voltar ao quarto depois. É nesse trabalho tão comum que Mo Wan-il encontra uma pergunta incômoda para os oito episódios. Quanto custa a um anfitrião fingir que só fez a limpeza de sempre?