Bula Streaming Netflix Califado (2020)

Pervin vive em Raqqa com o marido, Husam, e a filha pequena. Quer voltar à Suécia. Quando ouve falar de um atentado em preparação no país para o qual pretende fugir, consegue fazer a informação chegar a Fatima, uma agente do serviço de segurança sueco. Para a policial, a voz ao telefone é a primeira pista que pode ser investigada. Para a mulher que liga, o que importa é conseguir sair com a menina.

Gizem Erdogan e Amed Bozan ganharam, respectivamente, os prêmios de melhor atriz e melhor ator no Kristallen de 2020 pela interpretação de Pervin e Husam. Há uma dificuldade particular nas cenas do casal. Os dois dividem a casa e os cuidados com a filha, mas Pervin precisa escutar o marido com duas atenções distintas. Uma palavra que ele deixa escapar pode interessar a Fatima. Uma pergunta a mais pode fazer com que ele desconfie dela.

Na Suécia, a adolescente Sulle acompanha outra versão da vida que Pervin tenta deixar. A montagem aproxima as duas sem que seja preciso colocá-las frente a frente. Quando a estudante ouve uma promessa de pertencimento, o espectador já conhece uma casa em Raqqa onde até uma conversa de poucos minutos com alguém de fora exige privacidade. O intervalo entre essas experiências dá peso às cenas na escola.

Goran Kapetanović dirigiu os oito episódios, filmados em Estocolmo e na Jordânia. O telefone faz a ligação mais inquietante entre os dois lugares. Fatima precisa de detalhes que justifiquem uma investigação. A cada vez que pede a Pervin que continue falando, quem corre o risco é a pessoa do outro lado da linha.