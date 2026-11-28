Em “Califado”, uma mãe pede ajuda à Suécia de dentro de uma casa em Raqqa, na Síria. O homem que pode ouvi-la é seu marido. Os atores que interpretam esse casal, Gizem Erdogan e Amed Bozan, venceram as duas categorias de atuação em drama no prêmio sueco Kristallen de 2020. A série está na Netflix brasileira, nos planos sem anúncios.
Califado (2020)
Pervin vive em Raqqa com o marido, Husam, e a filha pequena. Quer voltar à Suécia. Quando ouve falar de um atentado em preparação no país para o qual pretende fugir, consegue fazer a informação chegar a Fatima, uma agente do serviço de segurança sueco. Para a policial, a voz ao telefone é a primeira pista que pode ser investigada. Para a mulher que liga, o que importa é conseguir sair com a menina.
Gizem Erdogan e Amed Bozan ganharam, respectivamente, os prêmios de melhor atriz e melhor ator no Kristallen de 2020 pela interpretação de Pervin e Husam. Há uma dificuldade particular nas cenas do casal. Os dois dividem a casa e os cuidados com a filha, mas Pervin precisa escutar o marido com duas atenções distintas. Uma palavra que ele deixa escapar pode interessar a Fatima. Uma pergunta a mais pode fazer com que ele desconfie dela.
Na Suécia, a adolescente Sulle acompanha outra versão da vida que Pervin tenta deixar. A montagem aproxima as duas sem que seja preciso colocá-las frente a frente. Quando a estudante ouve uma promessa de pertencimento, o espectador já conhece uma casa em Raqqa onde até uma conversa de poucos minutos com alguém de fora exige privacidade. O intervalo entre essas experiências dá peso às cenas na escola.
Goran Kapetanović dirigiu os oito episódios, filmados em Estocolmo e na Jordânia. O telefone faz a ligação mais inquietante entre os dois lugares. Fatima precisa de detalhes que justifiquem uma investigação. A cada vez que pede a Pervin que continue falando, quem corre o risco é a pessoa do outro lado da linha.
Por que assistirPelo que Gizem Erdogan consegue fazer enquanto escuta. Diante do marido, Pervin tem de receber uma notícia como se já a esperasse. Ao telefone, precisa convencer uma desconhecida de que a mesma notícia é urgente. Ver a atriz passar de uma conversa à outra vale a atenção.