Bula Streaming Netflix O Maestro e o Mar (2022)

Orestis chega a Paxos para retomar um festival de música. Precisa conhecer os músicos, reunir gente para os ensaios e descobrir com quem pode contar. O convite parte de Fanis, um homem influente na ilha. É nessa família que o visitante encontra Klelia, a jovem pianista que se interessa por ele. Para um recém-chegado, a proximidade entre as casas parece uma vantagem. Para quem cresceu ali, ela também significa ter sempre alguém por perto para contar o que viu.

Klelia tem planos de estudar música. A chegada de um professor vindo de fora dá a ela um interlocutor para falar de uma vida além de Paxos. Papakaliatis interpreta o próprio Orestis e divide com Klelia Andriolatou as cenas em que tocar juntos já constitui uma forma de intimidade. A diferença de idade e a posição que cada um ocupa na pequena comunidade pesam sobre o romance desde os primeiros encontros.

O festival abre outras portas para a narrativa. Antonis, irmão de Klelia, e Spyros, filho de outra família da ilha, precisam medir onde podem ser vistos juntos. Em torno deles há pais que jantam à mesma mesa, fazem negócios e se observam há anos. Quando a violência entra em cena, a pergunta sobre quem sabia de quê tem consequências muito concretas para esses dois rapazes.

A paisagem ajuda a entender o tamanho desse mundo. Da água, Paxos parece oferecer dezenas de lugares onde duas pessoas poderiam ficar a sós. Em terra, os mesmos rostos reaparecem na escola, em casa e nos ensaios. O suspense cresce à medida que reconhecemos, entre os moradores reunidos para fazer música, quem tem motivos para guardar um segredo alheio.