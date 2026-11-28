Quando a emissora MEGA estreou “O Maestro e o Mar”, em 2022, o destino de um festival numa pequena ilha grega parecia assunto local. A série de Christopher Papakaliatis acabou sendo a primeira produção seriada da Grécia a ganhar distribuição mundial pela Netflix, segundo a produtora Foss. Em Paxos, basta reunir os moradores para um ensaio para começar a entender por que algumas famílias prefeririam manter distância.
O Maestro e o Mar (2022)
Orestis chega a Paxos para retomar um festival de música. Precisa conhecer os músicos, reunir gente para os ensaios e descobrir com quem pode contar. O convite parte de Fanis, um homem influente na ilha. É nessa família que o visitante encontra Klelia, a jovem pianista que se interessa por ele. Para um recém-chegado, a proximidade entre as casas parece uma vantagem. Para quem cresceu ali, ela também significa ter sempre alguém por perto para contar o que viu.
Klelia tem planos de estudar música. A chegada de um professor vindo de fora dá a ela um interlocutor para falar de uma vida além de Paxos. Papakaliatis interpreta o próprio Orestis e divide com Klelia Andriolatou as cenas em que tocar juntos já constitui uma forma de intimidade. A diferença de idade e a posição que cada um ocupa na pequena comunidade pesam sobre o romance desde os primeiros encontros.
O festival abre outras portas para a narrativa. Antonis, irmão de Klelia, e Spyros, filho de outra família da ilha, precisam medir onde podem ser vistos juntos. Em torno deles há pais que jantam à mesma mesa, fazem negócios e se observam há anos. Quando a violência entra em cena, a pergunta sobre quem sabia de quê tem consequências muito concretas para esses dois rapazes.
A paisagem ajuda a entender o tamanho desse mundo. Da água, Paxos parece oferecer dezenas de lugares onde duas pessoas poderiam ficar a sós. Em terra, os mesmos rostos reaparecem na escola, em casa e nos ensaios. O suspense cresce à medida que reconhecemos, entre os moradores reunidos para fazer música, quem tem motivos para guardar um segredo alheio.
Por que assistirVale acompanhar como uma mesma conversa muda de sentido quando outro morador ganha a palavra. Quem chega pelo romance de verão encontra no irmão de Klelia uma segunda história de amor, vivida sob regras bem diferentes.