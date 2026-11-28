Bula Streaming Netflix Borboletas Negras (2022)

Adrien conhece bem o ofício de emprestar a voz a outras pessoas. Depois do sucesso do primeiro romance, aceita escrever memórias por encomenda enquanto tenta encontrar assunto para o segundo. Albert, um homem já idoso, quer deixar por escrito a história de seu amor por Solange. O trabalho parece pedir sobretudo paciência. Até que entram os mortos.

Niels Arestrup dá a Albert a tranquilidade de quem teve décadas para escolher as palavras. Nicolas Duvauchelle, no papel de Adrien, tem um problema mais imediato. Cada lembrança que o assusta como ouvinte também o interessa como romancista. Quando a narrativa recua à França dos anos 1970, o espectador vê a juventude de Albert e Solange por meio desse acordo tão pouco confiável: um homem escolhe o que contar, o outro decide o que vale a pena escrever.

A edição francesa leva na capa o nome de Mody. O dossiê da emissora ARTE registra o lançamento por Le Masque e ARTE Éditions. Quem abre o volume encontra, portanto, o objeto que a série pôs nas mãos de seu personagem. A obra também integra a seleção de séries de 2022 da Bula.