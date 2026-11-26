Bula Streaming Disney+ Washington Black (2025)

O prêmio pertence ao livro que serve de base à produção: a vitória de Edugyan consta no registro oficial da edição de 2018 do Giller. Na televisão, a história ganhou adaptação de Selwyn Seyfu Hinds, que divide a condução da série com Kimberly Ann Harrison. O Disney+ lançou os oito episódios na América Latina em 23 de julho de 2025.

A jornada começa numa plantação de açúcar em Barbados, no século 19. Aos 11 anos, Wash vive sob a violência da escravidão, mas demonstra uma curiosidade e uma capacidade de observação que chamam a atenção de um cientista. Quando um acontecimento torna sua permanência ali ainda mais perigosa, ele precisa fugir e enfrentar uma realidade muito maior do que aquela que conhecia.

Conhecimento, invenção e sobrevivência passam a caminhar juntos. A viagem o aproxima de pessoas capazes de oferecer ajuda, afeto ou novas dependências, enquanto cada deslocamento exige que descubra em quem confiar. A liberdade deixa de ser apenas a distância em relação ao lugar de origem e se torna também a possibilidade de imaginar uma vida própria.

Eddie Karanja interpreta o protagonista na infância, e Ernest Kingsley Jr. assume o personagem mais velho. Sterling K. Brown vive Medwin Harris; Tom Ellis interpreta Christopher “Titch” Wilde. A passagem entre diferentes momentos da vida permite acompanhar uma formação marcada tanto por descobertas quanto pela necessidade de resistir às expectativas impostas pelos outros.

O elemento mais atraente dessa premissa é colocar a inteligência e a imaginação de Wash no centro da aventura. A ciência não aparece somente como curiosidade de época: oferece ao personagem maneiras de compreender o ambiente e tentar interferir no próprio destino. Esse encontro entre aprendizado, deslocamento e busca de pertencimento sustenta o convite para conhecer a adaptação.