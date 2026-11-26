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Em comunicado de 26 de março, a companhia apresentou o resultado como o maior lançamento de uma primeira temporada entre as séries de Taylor Sheridan no serviço até aquela data. A comparação tem esse recorte: trata-se do desempenho inicial de um episódio, em escala global, e não de uma audiência exclusivamente brasileira nem da soma dos seis capítulos.

Sheridan assina a criação, e Christina Alexandra Voros dirige a primeira temporada inteira. Michelle Pfeiffer ocupa o centro do elenco como Stacy Clyburn, matriarca de uma família que descobre o quanto seus hábitos dependiam de uma estabilidade agora desfeita. Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams e Matthew Fox completam o conjunto de personagens.

Depois de uma tragédia, os Clyburn precisam encarar a distância entre a rotina que conheciam e uma vida possível em Montana. A paisagem aberta traz espaço, silêncio e costumes diferentes, mas também exige decisões práticas de pessoas ainda atordoadas. Mudar de endereço não encerra o luto: apenas oferece outro cenário para lidar com ele, em meio a vínculos familiares que precisam ser refeitos.

É desse contraste que vem o interesse da proposta. A amplitude do lugar convive com problemas íntimos, daqueles que cabem numa conversa interrompida ou numa expectativa que ninguém consegue atender. Para quem procura um drama de família, há uma questão reconhecível: o que resta das relações quando desaparece a rotina que as mantinha funcionando?

O formato de seis episódios permite acompanhar essa primeira etapa sem o compromisso inicial de uma temporada muito extensa. A presença de Pfeiffer e Russell também oferece um ponto de entrada para quem chegou pela escalação e quer uma história centrada em perda, afeto e adaptação a uma realidade diferente.