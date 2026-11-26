A BBC adquiriu a primeira temporada de “Vermelho Sangue”, fantasia brasileira que já tem duas temporadas no Globoplay. Anunciado em outubro de 2026, o acordo prevê a exibição no Reino Unido pela BBC Three e pelo BBC iPlayer. A produção de Claudia Sardinha e Rosane Svartman leva vampiros, romance e a figura de uma lobimoça-guará ao Cerrado mineiro.
Vermelho Sangue (2025)
Segundo a publicação especializada C21Media, que noticiou o negócio durante o Mipcom, essa foi a primeira aquisição de uma série original Globoplay pela BBC. O dado se refere à circulação internacional da obra: não equivale a uma medição de audiência britânica. No Brasil, a estreia ocorreu em outubro de 2025, e a segunda temporada chegou ao catálogo em 17 de setembro de 2026, com dez novos episódios.
Na cidade fictícia de Guarambá, Luna carrega uma condição que gostaria de esconder: transforma-se em loba-guará nas noites de lua cheia. Sua aproximação com Flora, uma jovem fascinada pelo extraordinário, coloca frente a frente duas formas de experimentar a diferença. Enquanto uma quer se livrar de uma natureza incomum, a outra procura justamente alguma coisa que a tire da vida previsível.
A chegada de Michel e Celina, vampiros que se apresentam como estudantes, amplia o perigo em torno das duas. Um instituto de biologia e as pesquisas financiadas por uma empresa passam a fazer parte dessa rede de interesses. Entre encontros, suspeitas e descobertas, o desejo de pertencer a algum lugar esbarra na necessidade de proteger aquilo que não pode ser revelado.
Letícia Vieira interpreta Luna; Alanis Guillen vive Flora, e Pedro Alves e Laura Dutra formam a dupla de vampiros. A direção artística é de Patricia Pedrosa. Gravada na Serra da Canastra, a série encontra na paisagem brasileira uma possibilidade particularmente interessante para o gênero: aproximar uma mitologia reconhecível de um animal e de um ambiente que dão outra identidade à aventura.
Por que assistir
Para quem gosta de romance sobrenatural, mistério e personagens que precisam negociar a própria identidade. A lobimoça-guará desloca o imaginário dos monstros para uma paisagem brasileira, e o contraste entre Luna e Flora dá ao fantástico um conflito afetivo fácil de reconhecer.
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